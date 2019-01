Federica Carta: tutto quello che c’è da sapere sulla cantante in coppia con Shade a Sanremo 2019

Federica Carta Sanremo 2019 | Carriera | Amici | Canzoni | Instagram

FEDERICA CARTA SANREMO 2019 – È entrata ancora minorenne nella scuola di Amici di Maria De Filippi, programma che le ha dato una grande notorietà e le ha permesso di togliersi molte soddisfazioni dal punto di vista discografico.

Federica Carta, cantante romana nata nel 1999, oggi è considerata un prospetto per la musica italiana: ha già due album all’attivo, è stata protagonista di alcuni singoli di successo e soprattutto ha ricevuto, assieme al collega Shade, la chiamata di Claudio Baglioni per partecipare tra i big in gara al Festival di Sanremo 2019.

Ecco tutto quello che c’è da sapere su Federica Carta.

Federica Carta Sanremo 2019 | Carriera | Gli inizi

La cantante nasce a Roma il 10 gennaio 1990. Fin da piccola coltiva il sogno di sfondare nel mondo della musica e dimostra da subito una grande propensione al canto, passione che condivide con il padre. A 9 anni così inizia a prendere lezioni di pianoforte e di canto.

La sua voglia di ritagliarsi uno spazio nell’universo della musica italiana la porta a partecipare ai casting per entrare ad Amici di Maria De Filippi, il talent show di Canale 5 dedicato a canto e ballo. A 17 anni, nel 2016, viene ammessa alla scuola. È l’inizio della sua parabola.

Federica Carta Sanremo 2019 | Carriera | Amici di Maria De Filippi

Dentro il programma Federica Carta si fa subito notare per le sue qualità canore e per il suo carattere. All’interno della trasmissione, la cantante pubblica alcuni brani inediti come “Sogni e verità”, “Tutto quello che ho”, “Attraversando gli anni” e “Ti avrei voluto dire”. Quest’ultimo brano viene certificato disco di platino nel febbraio 2017.

Federica Carta riesce a tenere saldo il suo banco durante le sfide dell’edizione pomeridiana del programma, fino all’ammissione al serale. Nei mesi dentro la scuola lega molto con la sua coach, Elisa, che scrive per lei (con Federica Abbate) il singolo “Dopotutto”, che diventa disco d’oro.

Al serale Federica Carta presenta anche il suo primo album di inediti, dal titolo “Federica”, prodotto per lei da Andrea Rigonat, marito di Elisa ed edito da Universal. In tutto il 2017 l’album si rivela il 24esimo più venduto in Italia.

La giovane cantante riesce ad arrivare fino alla finale del programma, qualificandosi seconda alle spalle del ballerino Andreas Müller.

Federica Carta Sanremo 2019 | Carriera | I primi successi

Uscita dalla scuola, Federica Carta partecipa al Wind Summer Festival 2017 e soprattutto tiene i primi concerti della sua vita: uno nella sua città, Roma, e uno a Milano. Entrambi sold out. Partecipa anche al singolo di successo di Shade, “Irraggiungibile”.

Nel 2018 si presenta, assieme ai La Rua, al Festival di Sanremo 2018. Il loro brano, “Sull’orlo di una crisi d’amore”, viene però scartato. Nello stesso anno pubblica il suo secondo album, sempre con Universal, dal titolo “Molto più di un film”.

Sempre nel 2018 inizia a condurre il programma Top Music, su Rai Gulp, e apre alcuni concerti di Laura Pausini. Il suo singolo “Mondovisione” viene scelto come colonna sonora del film “La Befana vien di notte“.

Nel 2019 ha la sua rivincita per quanto riguarda Sanremo: il suo brano “Senza farlo apposta”, con Shade, viene infatti selezionato tra i 24 in gara all’Ariston.

Federica Carta Sanremo 2019 | Carriera | Vita privata

In passato Federica Carta è stata protagonista di alcuni flirt, come quello con Michele Perniola, conosciuto ad Amici. Per un certo tempo sono anche girate voci su un suo presunto fidanzamento con Riki, altro partecipante di Amici 16. Federica Carta stessa ha smentito la relazione.

La cantante ha anche una sorella. Prima di entrare ad Amici, lavorava come commessa in un negozio d’abbigliamento per mettere da parte un po’ di soldi e sentirsi indipendente.

La sua cantante preferita è Alicia Keys.

Federica Carta Sanremo 2019 | Carriera | Social

Instagram è di certo il social network preferito di Federica Carta, che pubblica quotidianamente contenuti della sua vita. Sul social delle foto la cantante vanta oltre 750mila fan.

È molto attiva anche su Facebook, dove ha oltre 160mila follower, mentre su Twitter Federica Carta ha 50mila like.