5.700 euro per un caffè con Chiara Ferragni. Se il mondo del web si era indignato per la bottiglia di acqua a sei euro e ancor di più per un corso di make up con l’influencer da 650 euro, stavolta si sarà piacevolmente sorpreso scoprendo che il ricavato del caffè da record andrà in beneficenza.

L’iniziativa benefica è stata organizzata dal sito Charity Stars, dove l’ambito caffè con la fashion blogger è stato messo all’asta per finanziare la White Mathilda, una associazione di promozione sociale che si occupa di supportare le donne vittime di maltrattamenti e abusi. In collaborazione con gli enti locali, l’associazione si propone di combattere le violenze di genere e aiutare le donne in difficoltà.

Oltre cento le offerte arrivate a Charity Stars, ma ad aggiudicarsi il caffè con la Ferragni è stato Poulsenjr (questo il nickname dell’utente fortunato). E l’incontro tra la fashion blogger più famosa d’Italia e il misterioso vincitore si terrà proprio in questi giorni, a Milano, dove è in corso l’attesissima Fashion Week. Sarà infatti tra una sfilata e l’altra che l’influencer e Poulsenjr si incontreranno per un caffè e una chiacchierata sul mondo del fashion system.

Sicuramente Chiara Ferragni non mancherà di postare l’evento sui suoi canali social e anche Poulsenjr lo farà senza alcun dubbio. Non resta che monitorare il profilo Instagram dell’influencer per essere aggiornati sull’evento speciale.

Intanto la Ferragni continua ad aggiornare i suoi quasi 18 milioni di follower riguardo tutti i suoi spostamenti. In questi giorni febbricitanti – che vedono la città di Milano invasa da appassionati di moda curiosi di scoprire le novità primavera/estate per l’uomo – l’influencer di Monza ha postato diverse foto sul red carpet e ai piedi delle passerelle.

