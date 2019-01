C’è posta per te 2019: le anticipazioni sulle puntate dello show di Maria De Filippi

C’è posta per te Anticipazioni | Maria De Filippi | Ospiti | Canale 5 | Al Bano | Romina | Chiellini | Balotelli

C’È POSTA PER TE ANTICIPAZIONI – Grandi ospiti che si mescolano a storie di vita comune: amori tormentati, situazioni familiari complesse, rapporti da ricucire. È questo il segreto del successo di C’è posta per te, trasmissione che dal 2000 va in onda su Canale 5 registrando sempre record di ascolti.

Alla guida Maria De Filippi, che con il suo stile inconfondibile accompagna il pubblico da casa nel turbinio di emozioni e commozione del people show di Mediaset.

Ogni anno tanti gli ospiti dello spettacolo, italiani e non, chiamati a intervenire in studio, al fianco delle persone protagoniste delle storie di C’è posta per te. Ecco allora le anticipazioni sull’edizione 2019.

C’è posta per te | Anticipazioni | Ospiti

Si sono fatti finora diversi nomi sui possibili ospiti che prenderanno parte al programma. Alcuni possono essere già dati per certi, perché hanno registrato le loro storie nelle passate settimane.

Nella prima puntata il grande e atteso ospite internazionale è stato Ricky Martin, che da anni non appariva all’interno di un programma della tv italiana.

Hanno preso parte alla trasmissione anche Belen Rodriguez, l’ex rugbista Martin Castrogiovanni e il campione di arti marziali Alessio Sakara, protagonisti dell’ultima edizione di Tu si que vales.

Si siederà sulle inconfondibili poltroncine blu anche la coppia più amata della musica italiana, Albano Carrisi e Romina Power, che faranno una gradita sorpresa ad alcuni loro fan.

I due, che stanno vivendo un momento d’oro della loro carriera con concerti in giro per il mondo, sono stati già ospiti nella scorsa stagione di un’altra trasmissione della De Filippi, Amici, ottenendo un ottimo risultato in termini di ascolti.

A C’è posta per te ci sarà inoltre un popolare e al tempo stesso controverso calciatore, Mario Balotelli, che sui suoi profili social ha scritto: “Maria De Filippi, la mia prima volta in una trasmissione televisiva non poteva essere che per il tuo programma”.

Confermata anche la partecipazione all’edizione 2019 di C’è posta per te di Giorgio Chiellini, difensore della Nazionale e della Juventus.

Un cast, insomma, di tutto rispetto per la trasmissione di punta della rete ammiraglia di Mediaset.

C’è posta per te | Anticipazioni | Diretta tv e streaming

L’edizione 2019 di C’è posta per te è trasmessa su Canale 5 a partire da sabato 12 gennaio 2019 in prima serata, a partire dalle 21.30 circa.

La trasmissione è disponibile anche in diretta streaming o on demand sulla piattaforma Mediaset Play, disponibile per pc, smartphone, tablet e smart tv.

