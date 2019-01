Briatore: “L’università? Un parcheggio per giovani senza futuro. Gramellini? Non è nemmeno laureato”

Flavio Briatore finisce ancora al centro delle polemiche. Stavolta per un post su Instagram in cui l’imprenditore miliardario risponde alle critiche sollevate nei suoi confronti dal giornalista Massimo Gramellini.

Il vicedirettore del Corriere della Sera nel suo appuntamento quotidiano con Il Caffè ha puntato il dito contro il miliardario che, in un’intervista al settimanale Oggi assicurava che il figlio Nathan Falco non sarebbe andato all’università: “Sarò io a formarlo”, diceva Briatore: “A me non serve un laureato, mi serve uno che porti avanti quello che ho costruito: se mi serve un commercialista o un avvocato lo chiamo e gli pago la parcella”.

Gramellini, come tanti altri, non ha gradito e nella sua rubrica ha paragonato l’imprenditore “al politico contemporaneo che considera le competenze uno sfizio da tecnici e le conoscenze un impaccio al dispiegarsi della creatività”.

Poi, il vicedirettore rivolgeva un augurio a Nathan Falco: “‘augurio migliore che si possa fare al figlio di Briatore come a tutti i figli del mondo è di non incatenarsi alle pianificazioni paterne, di seguire la propria stella e, prima ancora, di dotarsi degli strumenti per scoprire qual è”.

Le parole del giornalista non sono affatto piaciute a Briatore che, in un lungo post su Instagram, ha risposto a tono al vicedirettore del quotidiano milanese. Vorrei ricordare a Massimo Gramellini che lui non si è mai laureato: fonte Wikipedia. E per ora figli non ne ha… Presto sarà papà (auguri). Gramellini fa parte di coloro che si sono trovati in piazza a tirare sampietrini protestando in favore della cultura per tutti… Oggi a farsi una cultura sono i figli di chi ha poche possibilità perché non c’è lavoro e nessuno capisce a cosa serva farsi un mazzo così per poi se ti va bene trovarsi a fare consegne pony express…”.

E nel post l’imprenditore non manca di ribadire il suo pensiero sull’università: “È un parcheggio per ventenni privi di futuro. I genitori, non sapendo dove piazzarli, li iscrivono a bizzarre facoltà dove hanno professori come tate! Poi imparano cose che nella vita non serviranno a meno che non abbiano uno zio cardinale o un cugino editorialista del Corriere. La condizione oggi per fare carriera è avere uno in casa che abbia fatto carriera ieri!”.