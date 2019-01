Al Posto Tuo cast | Attori | Personaggi | Luca Argentero | Ambra Angiolini | Stefano Fresi | Serena Rossi

AL POSTO TUO CAST – Uscito al cinema nel 2016, il film Al Posto Tuo, firmato da Max Croci, arriva anche in tv. L’appuntamento con la simpatica commedia italiana è per mercoledì 16 gennaio 2019, su Rai 1, a partire dalle 21.25.

Il film racconta la storia dei direttori di due aziende, una specializzata in ceramiche e l’altra in sanitari, che a un certo punto si fondono. Si crea così il problema di chi dei due assumerà il ruolo da responsabile della nuova impresa. Sarà Luca, brillante architetto dalla vita privata un po’ scapestrata, il nuovo direttore? O toccherà al più tranquillo Rocco, geometra dal carattere totalmente opposto al suo contendente?

Una scelta che la proprietà dell’azienda si riserva di fare solo dopo che Luca e Rocco si saranno scambiati i propri ruoli (a lavoro, a casa, in famiglia) per una settimana. Un’occasione per rivalutare la loro vita, ma anche per vivere esperienze assolutamente inaspettate.

Al Posto Tuo vede la partecipazione di alcuni grandi attori del nostro cinema, come Luca Argentero e Ambra Angiolini. Ecco tutto quello che c’è da sapere sul cast del film.

Al Posto tuo cast | Luca Argentero

È uno degli attori italiani che negli ultimi anni hanno riscosso maggior successo. Merito delle sue capacità attoriali e anche di una figura che lo rende perfetto per ruoli di tanti tipi diversi.

Commedie, film drammatici e noir: sono tante le pellicole in cui ha recitato, convincendo spesso la critica.

Eppure la sua carriera è iniziata grazie al Grande Fratello: era il 2003 infatti quando il giovane Argentero si fa notare come concorrente del reality di Canale 5.

Nonostante non abbia vinto il GF, Argentero è uno degli ex concorrenti che più di tutti si sono realizzati, sfruttando appieno la visibilità ottenuta nella Casa.

Al Posto tuo cast | Ambra Angiolini

La sua è stata davvero una carriera precoce. Ambra Angiolini, nata a Roma il 22 aprile 1977, già nel 1992 è regolarmente in tv grazie al programma di Gianni Boncompagni “Non è la Rai”, di cui era la stellina.

Grazie a quel programma incide anche un disco, “T’appartengo”, che ottiene la bellezza di tre dischi di platino e un disco d’oro.

Da allora, inizia una lunga gavetta in televisione e a teatro, per arrivare poi finalmente al cinema con pellicole come “Saturno contro” (2006), di Ferzan Ozpetek, “Immaturi” di Paolo Genovese, “Anche se è amore non si vede” con Ficarra e Picone, “Al Posto Tuo” e tanti altri.

Al Posto tuo cast | Stefano Fresi

Stefano Fresi, attore romano nato nel 1974, è famoso nel nostro Paese per aver avuto il ruolo di Alberto Pretelli nella commedia di successo Smetto quando voglio. Grazie a quella pellicola Fresi, che recita da anni e si diletta anche come compositore e musicista, è stato conosciuto dal grande pubblico.

Fresi ha recitato in molte commedie italiane, come Viva l’Italia (2012) e Gli ultimi saranno gli ultimi (2015) di Massimiliano Bruno, “Sconnessi”, di Christian Marazziti (2017), “La Befana vien di notte” (2018) di Michele Soavi e ovviamente in Al Posto Tuo.

Nel corso di alcune interviste, Fresi ha raccontato una curiosità che lo riguarda: per anni i fan lo hanno confuso per il collega Giuseppe Battiston.

Al Posto tuo cast | Serena Rossi

Nel cast figura anche Serena Rossi, che interpreta Anna, cugina di Rocco e barista del paese dove Luca è stato catapultato per vivere la vita del suo “avversario”.

Serena Rossi, attrice e cantante napoletana classe 1985, ha legato il suo nome con una serie di fiction che l’hanno resa nota al grande pubblico: su tutti, “Un posto al sole”, soap di Rai 3 nella quale ha interpretato per 10 anni il ruolo di Carmen Catalano.

Da allora, la giovane ne ha fatta di strada… Una strada che l’ha portata a teatro, in varie trasmissioni televisive ma soprattutto al cinema. Il fiore all’occhiello della sua carriera è senza dubbio il ruolo di Mia Martini nel film “Io sono Mia“, in uscita a gennaio 2019.

Al Posto tuo cast | L’elenco completo

Come già anticipato, il casto di Al Posto Tuo vanta tanti grandi nomi del cinema nostrano. Ecco il cast completo del film in onda il 16 gennaio su Rai 1:

Al Posto tuo cast | E ancora:

Marco Todisco – Salvo

Giulietta Rebeggiani – Sarah

Carolina Poccioni – Alice

Gualtiero Burzi – Bellatreccia

Pia Lanciotti – Signora Welter

Giulia Greco – Mara

Nicola Stravalaci – Rosario

Riccardo Mandolini – Salvo

Roberta Mengozzi – Interprete

Al Posto tuo cast | Regista | Max Croci

Il film “Al Posto tuo” porta la firma del registra lombardo Max Croci, scomparso prematuramente l’8 novembre 2018 a soli 50 anni, a causa di una grave malattia.

Per il cinema, Croci ha realizzato in tutto tre pellicole: Poli opposti (2015), Al Posto tuo (2016) e La verità, vi spiego, sull’amore (2017). In entrambi gli ultimi film per il cinema aveva voluto al suo fianco Ambra Angiolini.

Nato a Busto Arsizio l’11 ottobre 1968, Croci ha iniziato come illustratore e art director, ma ha realizzato nella sua carriera anche una serie di cortometraggi, web serie e documentari. Negli ultimi anni di vita ha collaborato anche con Sky Cinema, nel programma CinePop.