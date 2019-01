Stati Uniti, allarme per un uomo armato in un ufficio Ups: due persone prese in ostaggio

In New Jersey, a Logan Township, gli agenti della polizia hanno circondato un edificio della società di spedizioni Ups. All’interno dell’edificio ci sarebbe un uomo armato: due le persone prese in ostaggio, secondo la Nbc News, che ha citato fonti ufficiali anonime.

Sul posto sono arrivate anche le teste di cuoio della polizia. Per ora non ci sono notizie di feriti. 32 le persone evacuate dall’edificio al momento dell’allerta. La zona è stata completamente blindata e i ragazzi delle scuole vicine sono rimasti nelle aule.

Secondo fonti locali l’assalitore avrebbe preso in ostaggio la sua ex fidanzata e un’altra persona.

DEVELOPING: Major police response for shooting incident that began around 9 a.m. ET at a UPS facility in New Jersey, police and UPS say; remains unclear if anyone has been injured. https://t.co/4NJZlvXH9N

— NBC News (@NBCNews) 14 gennaio 2019