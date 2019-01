ULTIMO CONCERTI 2019 – È passato quasi un anno dall’ultimo Festival di Sanremo, quello che ha visto vincitore per la categoria Nuove proposte Ultimo, giovanissimo cantautore romano che trionfò grazie al suo brano intitolato Il ballo delle incertezze.

Ad oggi Niccolò Moriconi, il nome di battesimo del cantante, ha scalato le classifiche e collezionato grandi successi riempendo i palazzetti con i suoi concerti dello scorso autunno a Roma e Milano. Proprio in vista dell’ondata di consensi e dell’aumento esponenziale dei suoi fan, Ultimo è pronto a tornare sul palco con un nuovo tour di concerti in Italia.

Il “Colpa delle favole tour” 2019, proprio a constatare questo successo, ha parte delle sue date già sold out: sei mesi prima dell’inizio della tournée, infatti, i biglietti per i concerti nelle arene indoor sono andati esauriti. 70 mila biglietti sono stati venduti solo nell’arco di 30 giorni. A metà dicembre, però, il cantautore ha fatto un annuncio molto gradito ai suoi fan: il 4 luglio sarà in concerto a Roma, allo Stadio Olimpico.

E non solo. Vediamo qui di seguito il calendario completo del suo tour di concerti 2019.

Ultimo Concerti 2019 | Tutte le date del tour

Il “Colpa delle favole tour” di Ultimo vede la sua partenza ad aprile 2019; con la primavera, quindi, arrivano anche ben 20 date in cui il cantautore romano riempirà i palazzetti di tante città italiane con la sua voce e le sue canzoni.

Come già anticipatole date delle arene indoor sono tutte sold out, tranne quella del prossimo 10 maggio che vedrà Ultimo esibirsi sul palco dell’Unipol Arena di Casalecchio di Reno. Su TicketOne, infatti, è ancora possibile acquistare biglietti in tribuna est e ovest numerata per il concerto nel capoluogo emiliano a 46 euro.

Qualche biglietto VIP Pack è rimasto anche per altre date: al Palasele di Eboli (27 aprile), al PalaPrometeo di Ancona (12 maggio), al Palazzo del Turismo di Jesolo (17 maggio), al PalaPartenope di Napoli (29 maggio) e al Pal’Art Hotel di Acireale (3 giugno). Per quanto riguarda il prezzo, questo è 74.50 euro; il VIP Pack, nello specifico, è un pacchetto che include un parterre in piedi, un accesso esclusivo al soundcheck prima dello show e un gadget omaggio.

Di seguito l’elenco dei concerti di Ultimo, data per data:

27 aprile Eboli – Palasele

30 aprile Bari – Palaflorio

5 e 6 maggio Firenze – Mandela Forum

8 maggio Assago (MI) – Mediolanum Forum

10 maggio Casalecchio di Reno (BO) – Unipol Arena

12 maggio Ancona – PalaRossini

16 maggio Assago (MI) – Mediolanum Forum

17 maggio Jesolo (VE) – Palazzo del Turismo

21, 22, 24 e 25 maggio Roma – Palazzo dello Sport

28 e 29 maggio Napoli – Teatro PalaPartenope

31 maggio Torino – PalaAlpitour

2 e 3 giugno Acireale (CT) – Pal’Art Hotel

“La Favola”, 4 luglio Roma – Stadio Olimpico

Per l’attesissima data dell’Olimpico di Roma, “La Favola”, ecco qui di seguito i prezzi per i biglietti disponibili sempre su TicketOne per il 4 luglio 2019: