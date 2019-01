Conosce un ragazzo su Facebook e lo sposa. Poi la scoperta: è milionario

Galeotto fu il mondo social. Cenerentola s’innamorò del Principe dopo soltanto un ballo, mentre Nguyen Van Anh, una giovane donna vietnamita, ha realizzato la sua fiaba moderna grazie a un castello virtuale (Facebook).

Niente zucche tramutate in carrozze, né una scarpetta di cristallo dispersa. La storia di Nguyen Van Anh e Dang Tuan inizia come molte storie d’amore odierne: su Facebook.

È bastato un tag sul rinomato social per mettere in contatto i due innamorati. La fortuna ha voluto che Dang Tuan fosse ritratto in una fotografia insieme all’idolo di Nguyen Van Anh. La giovane, pensando di poter conoscere personalmente l’idolo in questione, si è fatta coraggio e si è messa in contatto con Dang Tuan.

Dieci mesi dopo, da quel pretesto banale i due sono arrivati all’altare e soltanto allora Nguyen Van Anh ha scoperto la verità: Dang Tuan è un uomo d’affari milionario, quasi come un principe.

Come è iniziata? Era il 2016, quando Nguyen Van Anh contattò Dang Tuan su Facebook con la speranza di conoscere l’idolo che posava nella sua stessa fotografia. La conversazione tra i due è andata ben oltre la fama dell’individuo, il loro rapporto è diventato ufficiale dopo sei mesi di chat e si è evoluto al punto da arrivare all’altare.

Lei in Vietnam, lui in Russia per lavoro: in dieci mesi di relazione a distanza, i due non si sono mai incontrati. Ma ogni fiaba che si rispetti deve avere un antagonista pronto a ostacolare l’amore dei nostri eroi e, nel caso di questa giovane coppia, l’opposizione è arrivata dalla famiglia.

Al momento della proposta, i genitori di Nguyen Van Anh hanno manifestato il proprio malcontento, ritenendo poco credibile una relazione a distanza nata sui social. Così, per dimostrare la propria serietà, Dang Tuan ha raggiunto l’amata fidanzata in Vietnam per chiedere l’approvazione dei genitori.

Una volta superato l’ultimo ostacolo, Nguyen Van Anh ha preso un volo per la Russia con l’intento di sistemare la parte burocratica del proprio matrimonio. Ed è stato soltanto allora che ha scoperto la verità: Dang Tuan è il direttore generale di un rinomato marchio di moda internazionale, un principe quasi di nome e di fatto che avrebbe nascosto la propria ricchezza per non intaccare l’opinione – e l’amore – di Nguyen Van Anh nei suoi confronti.

Anche la Principessa Aurora de La Bella Addormentata nel bosco, del resto, s’innamorò del principe Filippo senza sapere delle sue immense ricchezze ed è così che Nguyen Van Anh ha accettato di diventare la moglie di Dang Tuan: la ricchezza non è un requisito, ma soltanto un optional.