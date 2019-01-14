Previsioni meteo oggi in Italia
PREVISIONI METEO OGGI – Che tempo farà? Sereno? Nuvoloso? E’ prevista pioggia o neve? Tante domande a cui i meteorologi cercano di dare risposte in tempo grazie a studi scientifici approfonditi e dettagliati.
Ma andiamo nel dettaglio: come sarà il tempo oggi? Di seguito le previsioni meteo (fornite dall’Aeronautica Militare) per la giornata di oggi.
Previsioni meteo oggi in Italia lunedì 14 gennaio 2019
Il bollettino meteo dell’Aeronautica Militare:
NORD:
– MOLTE NUBI SULLE AREE ALPINE CON NEVICATE OLTRE I 1200 METRI SU
QUELLE OCCIDENTALI E QUOTA NEVE IN CALO SINO A 700 METRI SUI RILIEVI
CENTRORIENTALI;
– PREVALENZA DI CIELO SERENO ALTROVE.
CENTRO E SARDEGNA:
– NUVOLOSITA’ DIFFUSA AL MATTINO, LOCALMENTE PIU’ COMPATTA SUL
SETTORE TIRRENICO, CON INIZIALI DEBOLI PRECIPITAZIONI SU SARDEGNA,
LAZIO CENTROMERIDIONALE ED ABRUZZO IN MIGLIORAMENTO GIA’ DALLA TARDA
MATTINATA.
SUD E SICILIA:
– GENERALI CONDIZIONI DI INSTABILITA’ CON ADDENSAMENTI COMPATTI E
FENOMENI ASSOCIATI CHE RISULTERANNO NEVOSI A QUOTE SUPERIORI AI
1000-1100 METRI;
MIGLIORAMENTO ATTESO DAL POMERIGGIO A PARTIRE DALLA CAMPANIA IN
SUCCESSIVA ESTENSIONE A CALABRIA SETTENTRIONALE ED A SEGUIRE IN
NOTTATA ALLE ALTRE AREE.
TEMPERATURE:
– MINIME STAZIONARIE SULLE AREE ALPINE OCCIDENTALI ED IN GENERALE
AUMENTO SUL RESTO DELLA PENISOLA;
– MASSIME IN DIMINUZIONE SULLE AREE ALPINE ED APPENNINO
TOSCO-EMILIANO ED IN AUMENTO SUL RESTO DEL TERRITORIO, ANCHE
SENSIBILE SULLA PIANURA PADANO-VENETA.
VENTI:
IN PREVALENZA NORDOCCIDENTALI:
– DI BURRASCA SULLA SARDEGNA CON RINFORZI LUNGOCOSTA;
– MOLTO FORTI CON RINFORZI DI BURRASCA SULLA SICILIA ED ARCO ALPINO;
– MODERATI SUL RESTO DELLA PENISOLA CON RINFORZI SU TUTTA LA DORSALE
APPENNINICA ED IN INTENSIFICAZIONE DAL POMERIGGIO SU MOLISE, PUGLIA,
BASILICATA E CALABRIA.
MARI:
– DA MOLTO AGITATO A LOCALMENTE GROSSO MAR E CANALE DI SARDEGNA E
STRETTO DI SICILIA;
– AGITATI TIRRENO MERIDIONALE SETTORE OVEST E IONIO MERIDIONALE;
– DA MOSSI A MOLTO MOSSI IL MAR LIGURE ED IL RESTANTE TIRRENO;
– DA POCO MOSSO A MOSSO ADRIATICO E IONIO SETTENTRIONALE MA CON MOTO
ONDOSO IN AUMENTO SU QUEST’ULTIMO.
Previsioni meteo domani in Italia martedì 15 gennaio 2019
Il bollettino meteo dell’Aeronautica Militare:
NORD:
– TEMPO STABILE E SOLEGGIATO OVUNQUE, A PARTE QUALCHE ANNUVOLAMENTO
AL PRIMO MATTINO SUI RILIEVI DI CONFINE E LOCALI VELATURE SUL
TRIVENETO IN NOTTATA.
CENTRO E SARDEGNA:
– NUBI BASSE AL MATTINO SULLA SARDEGNA CENTROCCIDENTALE E
SULL’ABRUZZO, CON ASSOCIATI LOCALI PIOVASCHI SU QUEST’ULTIMO, MA IN
RAPIDO DISSOLVIMENTO;
– CIELO SERENO SULLE RESTANTI REGIONI.
SUD E SICILIA:
– INIZIALMENTE NUVOLOSITA’ DIFFUSA SU MOLISE, BASILICATA, PUGLIA
CENTROSETTENTRIONALE E SICILIA CON QUALCHE DEBOLE FENOMENO ASSOCIATO
IN VELOCE MIGLIORAMENTO MATTUTINO;
– AMPIO SOLEGGIAMENTO E SCARSA NUVOLOSITA’ ALTROVE.
TEMPERATURE:
– MINIME QUASI STAZIONARIE SULLA SICILIA E SULLA PIANURA PADANA
ORIENTALE, IN DIMINUZIONE SULLE RESTANTI ZONE;
– MASSIME IN TENUE RIALZO SULL’ARCO ALPINO, IN FLESSIONE SULLA
PENISOLA, SENZA VARIAZIONI DI RILIEVO SULLE ISOLE MAGGIORI.
VENTI:
– DA MODERATI A FORTI SETTENTRIONALI SULLA PUGLIA, COSTE TIRRENICHE
DELLA SICILIA E SULLE COSTE IONICHE DI CALABRIA E BASILICATA;
– SUL RESTO DEL TERRITORIO DEBOLI INIZIALMENTE SETTENTRIONALI
TENDENTI A DIVENIRE DI DIREZIONE VARIABILE.
MARI:
– AGITATI IL MARE ED IL CANALE DI SARDEGNA;
– DA MOLTO MOSSI AD AGITATI IL TIRRENO MERIDIONALE, LO STRETTO DI
SICILIA, LO IONIO;
– DA MOSSI A MOLTO MOSSI IL MAR LIGURE, IL RESTANTE TIRRENO ED IL
BASSO ADRIATICO;
– DA POCO MOSSO A MOSSO L’ADRIATICO CENTROSETTENTRIONALE;
– MOTO ONDOSO IN RAPIDA ATTENUAZIONE OVUNQUE AD ECCEZIONE DELLO
IONIO.