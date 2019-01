L’oroscopo di TPI di lunedì 14 gennaio: ecco cosa prevedono le stelle per la giornata di oggi

Oroscopo di oggi 14 gennaio 2019 | Lunedì | Cosa dicono gli astri

OROSCOPO DI OGGI TPI – Qual è l’oroscopo del giorno? Cosa prevedono le stelle e i pianeti per voi? Che giornata sarà? Che influenza avranno i pianeti sul nostro umore? Ecco le previsioni della giornata di oggi lunedì 14 gennaio 2019. L’oroscopo di TPI:

Oroscopo di oggi 14 gennaio 2019 | Ariete

Inizia per voi una settimana importante che vi porterà, entro la fine del mese, a raggiungere piacevoli risultati.

Attenzione però a non infilarvi in situazioni spinose e difficili da gestire, che vi potrebbero far perdere la calma raggiunta.

In amore siete alla ricerca di conferme, e nei prossimi giorni potreste chiudere storie che non vi soddisfano più. Concedetevi del tempo per voi stessi.

Toro

Il vostro è senz’altro uno dei segni che più si prepara a vivere un periodo favorevole, in particolare tra fine di gennaio e tutto febbraio.

Le Stelle dicono che non mancheranno le opportunità, sia dal punto di vista sentimentale che economico.

Mettete da parte il pessimismo che vi ha accompagnato negli ultimi mesi e guardate al futuro prossimo con rinnovata speranza.

Oroscopo di oggi 14 gennaio 2019 | Gemelli

Se gennaio finora non è stato un mese indimenticabile, state abbastanza tranquilli: febbraio vi darà nuove gioie, soprattutto in amore.

La fine di questa settimana, con la Luna nel segno, vi aiuterà a ritrovare la calma e appianare eventuali contrasti interpersonali.

Oggi la vostra giornata potrebbe essere all’insegna della nostalgia. Concentratevi sul vostro partner e sulla necessità di ritrovare la serenità.

Cancro

Qualche malessere all’inizio di questa settimana, dovuto a Saturno dissonante.

Sul lavoro potrebbero esserci dei contrasti con dei colleghi di lavoro, che si comportano in maniera scorretta o che vorrebbero scavalcarvi.

È necessario per voi ritrovare serenità. Avvertite una certa insoddisfazione non solo sul piano professionale, ma anche in amore potreste sentire la voglia di cambiare aria.

Leone

Il 2019, ormai lo sapete, è il vostro anno. Le stelle sono dalla vostra parte e dopo un inizio positivo, anche questa settimana non sarà da meno.

Ottime opportunità per chi è in cerca di nuove opportunità lavorative, magari anche molto diverse dal solito.

Non è da escludere qualche contrasto dal punto di vista sentimentale. In questo campo le notizie migliori arriveranno nella seconda metà dell’anno.

Oroscopo di oggi 14 gennaio 2019 | Vergine

Se le ultime settimane non sono state indimenticabili, preparatevi finalmente a vedere la luce in fondo al tunnel.

Tuttavia è bene mantenere un po’ di prudenza tra oggi e domani: dovete ancora recuperare a pieno le vostre energie.

Nel corso della settimana Sole, Mercurio, Venere e Luna saranno dalla vostra parte: buone notizie sia dal punto di vista sentimentale che lavorativo.

Bilancia

La dissonanza di alcuni astri lascia ancora qualche strascico negativo nelle vostre giornate.

Urano in opposizione, in particolare, può causare contrasti con le persone che vi stanno attorno. Ci vuole un po’ di pazienza, i tempi migliori stanno per arrivare.

D’altronde la diplomazia è una delle vostre armi migliori: non dimenticatela di sfoderarla al momento opportuno.

Oroscopo di oggi 14 gennaio 2019 | Scorpione

Una giornata molto positiva dal punto di vista sentimentale per il vostro segno. Ma non solo. Anche a livello familiare e lavorativo ritrovate un po’ di serenità.

Vi preoccupate troppo per gli altri, come sempre. Iniziate finalmente a pensare un po’ più a voi stessi.

Anche chi vive da tempo una relazione recupererà passione e intimità.

Sagittario

I nati Sagittario, causa Stelle non del tutto favorevoli, potrebbero vivere un inizio di settimana non ottimale dal punto di vista della forma fisica.

In ambito professionale e sentimentale potreste non essere del tutto soddisfatti: è arrivato il momento di rivedere situazioni e rapporti che non vi entusiasmano più.

Valutate seriamente se è il caso di voltare pagina: le occasioni migliori non mancheranno.

Oroscopo di oggi 14 gennaio 2019 | Capricorno

Le Stelle sono dalla vostra parte. Per questo se avete dei progetti in cantiere è il momento buono per lavorarci.

Sia dal punto di vista sentimentale che lavorativo gli astri vi sorridono: approfittatene.

Ci potrebbero essere degli ostacoli sul vostro cammino: pian piano con la vostra solita tenacia riuscirete a superarli.

Acquario

Gli astri non sono ancora dalla vostra, motivo per cui potreste vivere ancora una fase a tinte chiaroscure.

Cercate quindi di mantenere la calma, sia dal punto di vista professionale, familiare e sentimentale.

Già nel corso della settimana inizierà per voi la fase di recupero: potrebbero arrivare nuovi incontri per chi è single.

Pesci

Giornata contrastante e contrastata dal punto di vista sentimentale. Vi sentite poco capiti e apprezzati dal vostro partner.

Le cose vanno decisamente meglio sul piano professionale. Concentratevi su questo.

Un periodo in generale dominato dall’ansia: prendetevi del tempo per voi stessi, in attesa di ottenere le garanzie che state cercando.

