Non ho niente da perdere Cast | Carolina Crescentini | Edoardo Pesce | Sergio Assisi | Film | Rai 1 | Trama

NON HO NIENTE DA PERDERE CAST – Non ho niente da perdere è il film in onda su Rai 1 martedì 15 gennaio 2019 in prima tv assoluta alle 21.25.

Dopo Basta un paio di baffi e L’amore il sole e le altre stelle, Non ho niente da perdere è il terzo appuntamento del ciclo Purché finisca bene, una serie di film per la tv trasmessi in prima serata su Rai 1.

Alla regia Fabrizio Costa, che ha già diretto i due precedenti film della serie Purché finisca bene 3.

Protagonisti della fiction attori noti e amati dal pubblico come Carolina Crescentini, Edoardo Pesce e Sergio Assisi.

> QUI TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SU NON HO NIENTE DA PERDERE

Non ho niente da perdere Cast | Carolina Crescentini | Edoardo Pesce

La protagonista del film per la tv in onda su Rai 1 è Carolina Crescentini, che interpreta Camilla. Donna molto bella ma ipocondriaca, riuscirà al termine di mille avventure a superare le sue paure.

“Mi sono sentita un po’ Tomb Raider! Oltre all’azione, però, il film vanta sequenze divertenti e situazioni buffe grazie alle quali il mio personaggio riuscirà a superare le sue nevrosi senza quasi accorgersene”, ha dichiarato l’attrice in una recente intervista.

Il personaggio di Ettore in Non ho niente da perdere è interpretato da Edoardo Pesce, noto al pubblico delle fiction Rai per aver preso parte a Il cacciatore. Inoltre Pesce sarà Califano nel film Io sono Mia, su Mia Martini, in onda a febbraio sempre su Rai 1.

Un altro attore molto celebre è Sergio Assisi, nei panni di Mr Curry, alias Angelo Sartori in Una pallottola nel cuore 3.

Dario Cassini (noto al pubblico Rai per il ruolo di Gualtiero Ferri in Don Matteo) è Marzaduri, mentre Filippo è interpretato dal fratello Marco.

La regia di Non ho niente da perdere è affidata a Fabrizio Costa: “Un ciclo fortunato quello di Purché finisca bene 3, in cui per la prima volta cerchiamo di mixare i generi commedia ed azione. L’impresa non è facile, ma mi sembra che l’esperimento stia riuscendo bene”, ha dichiarato il regista.

Il soggetto è di Laura Grimaldi, Pietro Seghetti, Matteo Visconti, Giacomo Bisanti e Giulio Calvani. La sceneggiatura, invece, è di Giacomo Bisanti e Matteo Visconti.

Non ho niente da perdere è una produzione Pepito Productions in collaborazione con Rai Fiction.

> QUI DOVE VEDERE NON HO NIENTE DA PERDERE IN STREAMING

Non ho niente da perdere Cast | Trama | Anticipazioni

Protagonista della pellicola è l’attrice Carolina Crescentini, che interpreta il personaggio di Camilla, una donna affascinante ma con un importante problema: soffre infatti di ipocondria, pensa cioè di essere sempre ammalata e si allarma ad ogni minimo sintomo.

Un grave difetto che la rende insopportabile agli occhi di tutte le persone che le stanno vicino, dai colleghi ai familiari. Una serie di avventure la porteranno però a cambiare carattere e a trovare l’amore.

> QUI LA TRAMA COMPLETA DI NON HO NIENTE DA PERDERE