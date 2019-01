La regina Elisabetta è “rimasta sconvolta ma si è anche infastidita” per le ultime vicende della famiglia Markle, sempre più burrascose e che, inevitabilmente, coinvolgono anche la duchessa del Sussex, Meghan. Difatti, il fratello maggiore della moglie di Harry, Thomas Jr., è stato arrestato negli Stati Uniti nel gennaio 2019.

L’uomo è stato fermato dalla polizia dell’Oregon mentre guidava la sua auto alle 2 di notte sotto l’effetto dell’alcol. Dopo aver effettuato il test, i cui valori sono risultati positivi, è stato portato in caserma. Il veicolo, invece, è stato sequestrato.

Thomas, però, è stato arrestato anche nel 2017, quando ha presumibilmente puntato alla testa di una donna una pistola durante un litigio. In seguito l’uomo è stato accusato per aver minacciato altre persone e per porto illegale di armi.

Meghan Markle e la sorella Samantha

Samantha Grant, sorella della duchessa, è finita nella lista dei sorvegliati speciali di Scotland Yard, la polizia inglese, perché considerata pericolosa oltre che “ossessiva”. A riportare la notizia è stato il Times.

Anche se ha negato tutto, Samantha, nell’ottobre 2018, dopo essersi recata a sorpresa a Buckingham Palace con una lettera in mano, è stata allontanata dagli uomini della sicurezza della regina. La donna, poi, è stata sorpresa dai paparazzi in un negozio mentre indossava una maschera con il volto del principe Harry.

Probabilmente, proprio per la lunga serie di azioni, la Grant è stata inserita nella lista nera del Fixated Threat Assessment Centre, il reparto della sicurezza che si occupa della protezione dei politici, dei personaggi famosi e dei membri della royal family.

Meghan Markle e il padre Thomas

Anche il rapporto tra Meghan e il padre non procede con serenità. Thomas Markle, poco tempo fa, aveva avvisato Meghan di non fidarsi del marito Harry visto il suo passato.

“I reali non si sono comportati sempre in maniera impeccabile. Io non sono mai stato fotografato nudo e non mi sono mai travestito da nazista”, ha dichiarato l’uomo ai tabloid. Le parole di Thomas, ex direttore della fotografia hollywoodiano, fanno riferimento a fatti ben precisi: quando, nel 2005, il principe Harry si travestì da nazista e, prima ancora, quando fu colto dai paparazzi nudo a Las Vegas.

Il padre della duchessa, inoltre, ha detto che è stato isolato dalla famiglia reale al punto tale che gli impedirebbe di comunicare con la figlia. Il 74enne ha ammesso di essersi molto dispiaciuto per non aver partecipato al royal wedding: in quel periodo avrebbe avuto problemi al cuore.