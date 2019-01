La Compagnia del Cigno quarta puntata | 21 gennaio 2019 | Anticipazioni

LA COMPAGNIA DEL CIGNO QUARTA PUNTATA – Il 21 gennaio 2019 va in onda la quarta puntata della nuova serie tv di Rai 1, La Compagnia del Cigno, la serie tv di Ivan Cotroneo con Anna Valle, Alessio Boni, Giovanna Mezzogiorno, Alessandro Roja e tanti giovani attori.

La quarta puntata della Compagnia del Cigno prevede due episodi: “Insieme” e “La notte di Matteo”.

Insieme – L’episodio numero sette della serie tv la Compagnia del Cigno, in onda in prima serata il 21 gennaio 2019 su Rai 1, vede in apertura il confronto tra Daniele e il maestro Marioni. Il ragazzo proverà a farlo ragionare sul fatto che il nipote, di tanto in tanto, è costretto ad assentarsi dalle prove dell’orchestra. Marioni, però, non ne vuole sapere.

Ecco allora che il ragazzo è costretto a raccontare tutta la verità: Matteo non riesce a capacitarsi della morte della madre e continua a dire a tutti che Valeria è ancora viva.

Luca e Irene, inoltre, sono tornati insieme, cercando di farsi forza vicendevolmente per la morte della piccola Serena.

Intanto la Compagnia dimostra di avere più di qualche problema: Matteo, Domenico e Barbara non si vogliono vedere, tra gelosie reciproche e l’incapacità a considerarsi solo come amici.

La notte di Matteo – In questa puntata il protagonista è appunto Matteo. Il maestro cerca di provocarlo, facendogli domande sulla madre. Un modo per fargli sentire la sua vicinanza, dopo quanto accaduto ad Amatrice. Ma Matteo è bravo a resistere alle provocazioni di Marioni.

A stare realmente vicino al ragazzo è Sofia, anche se la sua presenza lo rende ancora più nervoso.

Barbara continua ad essere ambigua con Domenico e questo lo destabilizza, tanto che alla fine il ragazzo preferisce rinunciare al concerto di fine anno piuttosto che continuare a lavorare con Barbara.

Sentendosi in colpa, la ragazza proverà a riavvicinarsi a Domenico.

La serie tv La Compagnia del Cigno va in onda dal 7 gennaio 2019 in chiaro, quindi completamente gratis, su Rai 1 in prima serata. Ogni puntata prevede due episodi da 50 minuti l’uno.

Gli episodi saranno visibili anche in diretta streaming tramite la piattaforma gratuita, previa registrazione (che si può effettuare anche tramite Facebook), RaiPlay.

Vi siete persi qualche episodio? Tranquilli. Sempre su RaiPlay è possibile vedere tutti gli episodi, anche a giorni di distanza dalla messa in onda, grazie alla funzione on demand.

