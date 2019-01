Iscrizioni scuola primaria 2019 2020

ISCRIZIONI SCUOLA PRIMARIA 2019 2020 – Dalle ore 8 di lunedì 7 gennaio fino alle ore 20 di giovedì 31 gennaio, secondo quanto ufficializzato dal Miur, sarà possibile svolgere le procedure per le iscrizioni all’anno scolastico 2019 2020.

Per le scuole primarie e secondarie (sia di I che di II grado) l’iscrizione può essere fatta solo online, registrandosi prima sul portale www.iscrizioni.istruzione.it (disponibile già dal 27 dicembre 2018).

> QUI TUTTO QUELLO CHE C’E’ DA SAPERE SULLE ISCRIZIONI PER L’ANNO SCOLASTICO 2019/20

La procedura online non si applica alle scuole della Valle d’Aosta e delle province di Trento e Bolzano.

Per le scuole dell’infanzia, invece, la procedura è cartacea.

L’adesione delle scuole paritarie al sistema delle “Iscrizioni online” resta sempre facoltativa.

Ecco come fare a iscrivere i propri figli all’anno scolastico 2019/20.

Iscrizioni scuola primaria 2019 2020 | Come iscriversi

Prima di effettuare l’iscrizione a scuola, è necessario registrarsi al portale. Chi ha un’identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) potrà accedere con le credenziali del gestore che ha rilasciato l’identità.

In alternativa, ci si può iscrivere con la normale procedura indicata passo dopo passo dal sito.

Le iscrizioni on line riguardano anche i corsi di istruzione e formazione dei Centri di formazione professionale regionali.

Iscrizioni scuola primaria 2019 2020 | Come fare

Per la scuola primaria l’iscrizione va fatta online. Possono essere iscritti alla prima classe i bambini che compiono sei anni entro il 31 dicembre 2019, ma anche quelli che compiono sei anni entro il 30 aprile 2020. Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla prima classe della primaria di bambini che compiono i sei anni successivamente al 30 aprile 2020.

Nella domanda di iscrizione, i genitori possono scegliere l’orario settimanale tra 24, 27, 30 oppure 40 ore (tempo pieno). Possono anche indicare fino a un massimo di altre due scuole di proprio gradimento, oltre a quella prescelta.