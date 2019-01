Il Piccolo Principe: la recensione di TPI

Il Piccolo Principe Recensione | Di cosa parla

IL PICCOLO PRINCIPE RECENSIONE – Mi hanno regalato il libro “Il piccolo principe” quando avevo 10 anni. Ho provato a leggerlo perché aveva i disegni e quindi pensavo fosse un libro adatto alla mia età: mi sbagliavo. La maggior parte delle persone pensa che sia un libro per bambini, ma è molto di più.

È un racconto poetico che, nella forma di un’opera letteraria per ragazzi, affronta temi come il senso della vita e il significato dell’amore e dell’amicizia.

Il racconto inizia con un atterraggio di fortuna fatto da un aviatore nel deserto del Sahara. La mattina successiva al suo risveglio incontra un bambino, il piccolo principe, che viene da un altro pianeta e gli chiede di disegnare una pecora.

Il bambino viene accontentato, ma non è mai soddisfatto dell’immagine, fino a quando l’aviatore non disegna una scatola con dei buchi al cui interno dice che si trovano le pecore. Solo allora il piccolo principe è contento, perché “l’essenziale è invisibile agli occhi”.

Il racconto contenuto nel libro “Il piccolo principe” spiega il viaggio del principe, che per conoscere l’universo vaga da un asteroide all’altro.

Durante il suo cammino incontra individui strani, ognuno con delle caratteristiche particolari: un re triste perché non ci sono uomini a servirlo, un ubriacone che continua a bere per non provare la vergogna di bere, un uomo che accende e spegne continuamente i suoi lampioni.

Dietro le storie di queste persone si nascondono i vizi e le virtù di ogni uomo e il passo successivo che si deve compiere per migliorarsi e stare in armonia con gli altri e con se stessi.

Quello che traspare dal libro, che ha segnato generazioni con il suo significato, è come gli uomini crescendo riescano a perdere il candore e il contatto con le cose importanti, non cogliendo più il senso di ciò che possiedono, che vivono e provano.

Il piccolo principe di Antoine de Saint-Exupéry è un romanzo fantastico, cerca di essere d’insegnamento alle persone che lo leggono, evidenziando gli aspetti importanti.

Il significato del libro sta nello spiegare i valori: la purezza, l’armonia e l’amore per l’universo oltre che per tutti gli esseri viventi che lo popolano.

Dal libro nel 2015 è stato tratto l’omonimo film, che ha partecipato al Festival di Cannes come film fuori concorso e che sarà nelle sale cinematografiche italiane dell’1 gennaio 2016.

A cura di Claudia Nanni

