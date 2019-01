Il catalogo Hbo del 2019 è ricco. Sono tante le serie televisive – e i programmi – che andranno in onda nei veri periodi dell’anno. In attesa di scoprire cosa accadrà, l’emittente televisiva statunitense ha lanciato un teaser trailer che anticipa di qualche secondo quello che si vedrà sul piccolo schermo.

Da True Detective a The Deuce, da Big Little Lies a Veep fino a Game Thrones (ma ce ne sono ancora altri). E a proposito di quest’ultimo, i fan sono andati i visibilio. “Grande Inverno è sua, sua maestà”, dice Sansa Targaryen a Stark e a Daenerys in una brevissima sequenza. Tanto quanto basta per far scatenare gli appassionati della serie, che andrà in onda l’ultima volta nel 2019 con l’ottava stagione.

“Game of Thrones”: la sanguinosa ottava stagione

Game of Thrones 8 sarà trasmessa a partire da aprile, sia negli Stati Uniti che in Italia. Intanto, però, sono stati rivelati alcuni dettagli sull’ultima stagione.

Secondo quanto rivelato in un’intervista dall’attrice Sophie Turner, che interpreta Sansa Stark, nell’ottava ci sarà un numero di morti superiore a quello di tutti gli episodi messi insieme.

“Posso dirti che ci sarà sicuramente una riunione di tanti personaggi. Tutti si stanno unendo per combattere il nemico che incombe. C’è molta tensione tra questi piccoli gruppi, tutti pronti a lottare per ciò che pensano sia giusto. È Game of Thrones, quindi sarà più sanguinoso e più mortale e più emozionante di tutti gli anni precedenti!”.

Ancora non si sa chi vincerà la battaglia per il Trono di spade, ma sembra che non saranno molti i personaggi a restare in vita.

Sperare nella diffusione di indiscrezioni sul finale dell’ultimo episodio, inoltre, sembra inutile. Secondo quanto confermato dagli stessi produttori, sono stati girati più finali per l’ottava e ultima stagione di Game of Thrones così da confondere gli hacker ed evitare gli spoiler.

Altri accorgimenti sono stati presi anche per assicurarsi che “nessuno capisca davvero cosa stia accadendo”.

In attesa dei prossimi episodi, uno scienziato statunitense, Taylor Larkin, ha sviluppato un algoritmo per predire chi morirà nell’ottava e ultima stagione di Game of Thrones.