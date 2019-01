Chris Pratt si risposa.

Grande passo – L’annuncio inaspettato, clamoroso. Chris Pratt, star di Jurassic World e de I Guardiani della Galassia, sposerà Katherine Schwarzenegger, sua compagna da meno di un anno.

L’annuncio – A rivelare l’inatteso fidanzamento ufficiale lo stesso Pratt, via Instagram. “Dolce Katherine, sono così felice che tu abbia detto sì!. Emozionato di sposarti. Orgoglioso di vivere nella fede con te. Andiamo” scrive l’attore.

Chi è lei – 29enne figlia di Arnold Schwarzenegger e Maria Shriver, Katherine è scrittrice. Per Pratt sarà il secondo matrimonio, dopo quello naufragato con Anna Faris, sua sposa per nove anni fino al 2017. I due hanno avuto un figlio, Jack. Rimasti in buoni rapporti, hanno presto dimenticato l’altro. Se Chris sposerà Katherine, anche Anna ha voltato pagina insieme a Michael Barrett.

Doppiaggio – In questo 2019 Pratt sarà nuovamente al cinema come doppiatore in The Lego Movie 2: Una nuova avventura, e tra i protagonisti in The Kid e Onward, in attesa di girare Jurassic World 3, Guardiani della Galassia 3 e Cowboy Ninja Viking.

“Onward”, il nuovo film della Pixar – Nel 2020 arriverà un nuovo film che lo vede protagonista. Un mondo abitato da orchi, draghi e creature mistiche. È il nuovo lungometraggio firmato da Disney Pixar – dopo Toy Sory 4 – e che uscirà nelle sale cinematografiche il 6 marzo 2020. Il titolo, secondo Konbini, sarà Onward.

L’idea – La pellicola, diretta da Dan Scanlon – già regista di Monsters University (2013) – sarà interpretata da Chris Pratt, Tom Holland, Julia Louis-Dreyfus e Octavia Spencer. Il genere del lungometraggio sarà fantasy e si ispirerà a una storia legata alla vita di Scanlon. Nella vicenda, quindi, saranno coinvolti due giovani fratelli elfi – Pratt e Hollan sono i loro nomi – che partirono “in missione per scoprire se nel mondo esista ancora la magia”.

