Le dieci novità più sorprendenti del CES 2019 di Las Vegas

CES 2019 di Las Vegas, la più grande fiera della tecnologia del consumo, si è appena conclusa. Ecco quali sono i migliori e i più sorprendenti gadget tecnologici che sono stati presentati all’importantissima convention in Nevada. Il Consumer Electronic Show (CES) è da sempre un punto di riferimento in ambito tech, l’evento si svolge nei primi giorni ed è dedicato alle idee innovative che potrebbero rivoluzionare il commercio nei mesi successivi. All’edizione del 2019 hanno partecipato più di mille startup provenienti da più di 40 Paesi diversi.

Dalla moto che si guida da sola alla birra in capsule per la casa, passando per l’innovativo vibratore femminile fino alla tv arrotolabile di LG: ecco le dieci migliori innovazioni tecnologiche che abbiamo selezionato per voi.

La TV arrotolabile di LG

LG Signature oled tv R è il televisore arrotolabile LG, invenzione degna senza ombra di dubbio del primo posto tra i prodotti più interessanti presentati al CES 2019. Protagonista delle rassegna stampa di tutto il mondo, questa tv può riavvolgersi come un rullo all’interno di un’apposita custodia in alluminio spazzolato.

Quando la televisione non viene utilizzata può essere comodamente ripiegata. Lo scafandro stesso della tv ha una doppia funzione, funge infatti anche da riproduttore audio ad alta fedeltà. Il prezzo non è ancora stato comunicato, ma dovrebbe debuttare entro la fine dell’anno a un costo davvero molto alto.

L’auto con le zampe di Hyundai

Hyundai ha svelato un prototipo di auto con ruote che vengono sostenute da una sorta di gamba che si può allungare sollevando la vettura e consentendo di oltrepassare qualsiasi terreno, anche il più accidentato. Naturalmente questo prototipo non è pensato per un uso privato quanto più per situazioni di emergenza, come ad esempio catastrofi naturali o attentati.

Il vibratore dello scandalo

Questo curioso gadget è finito al centro di un piccolo scandalo. Chiamato Osé, il sex toy pensato per il pubblico femminile (che va a simulare il tocco di dita, lingua oppure bocca) è stato infatti premiato in un primo momento per la sua innovazione, ma in seguito è stato giudicato immorale e screditato.

La società produttrice, che porta il nome della fondatrice Lora DiCarlo, ha sollevato il caso mediatico accusando l’organizzazione del CES di discriminazione.

Il nuovo Goretex, secondo The North Face

La nota società di abbigliamento sportivo The North Face ha presentato un innovativo tessuto chiamato Futurelight che può essere considerato come l’evoluzione del GoreTex. Andando a sfruttare le nanotecnologie, può da un lato garantire il massimo dell’impermeabilità bloccando l’acqua e altri liquidi, e dall’altro consentire la traspirazione.

La moto BMW che si guida da sola

BMW Motorrad R1200 GS è il primo esempio di moto a guida completamente autonoma ed è stato svelato dal produttore bavarese in Nevada con una dimostrazione di grande effetto. La motocicletta in fase di dimostrazione ha infatti iniziato a tracciare traiettorie in completa autonomia sull’asfalto accendendosi da sola, scalando marce, parcheggiandosi e spegnendosi senza l’intervento umano.

Monitoraggio del diabete

Una soluzione innovativa pensata per i malati di diabete è Freestyle Libre. Dotato di un sensore per nulla invasivo che si applica al braccio, il dispositivo rileva il livello di glucosio nel sangue fino a 13 volte contro la media di 1,6 al giorno. Il medico può controllare il valore del glucosio nel sangue del proprio paziente anche da remoto.

Il sistema per pagare alla romana con carte di credito

La startup italiana SplittyPay offre una soluzione davvero molto utile per la vita di tutti i giorni come quella di dividere ogni qualsivoglia il conto con le carte di credito.

Birra in capsule in casa con LG

Sempre da LG un altro gadget che ha destato molto interesse è LG Homebrew che permette di produrre birra in casa con un sistema a capsule che ricorda quello del caffè.

I droni che possono volare per sempre

Un’altra idea che arriva dall’Italia è Stem, il drone innovativo realizzato in collaborazione tra e-Novia, Fabbrica di imprese e il Politecnico di Milano.

Collegati a fili e da verricelli, i droni Stem non perdono alcuna libertà di movimento e possono potenzialmente rendersi disponibili e operativi per lungo tempo. Un’idea che potrebbe davvero rivoluzionare diversi ambiti: da quello della sicurezza a quello delle ispezioni, fino all’enterateinment.

La sedia a rotelle con guida autonoma

La guida autonoma ha coinvolto anche ambiti più utili come ad esempio la sedie a rotelle per disabili. La soluzione proposta da Whill è Autonomous Drive: una sedia pensata per paraplegici e tetraplegici che si muove in completa autonomia.