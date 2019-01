Ascolti tv domenica 13 gennaio 2019 | Napoli-Sassuolo | Dottoressa Giò | Non è l’arena | Il divo | La porta rossa | Hercules | I dati Auditel di ieri sera

Ascolti tv domenica 13 gennaio 2019 – Non basta a Mediaset il grande ritorno di Barbara D’Urso nei panni della Dottoressa Giò, a 20 anni di distanza dalla prima messa in onda, per vincere la battaglia degli ascolti di ieri sera.

Lo scettro di programma più visto della domenica sera del piccolo schermo è andato infatti alla partita di Coppa Italia tra Napoli e Sassuolo, trasmessa in diretta su Rai 1. Il match del San Paolo è stato visto da 3.534.000 spettatori, pari al 14.1% di share.

Su Canale 5, invece, la fiction con al centro Barbarella si è fermata a 3.046.000 ascolti, raggiungendo il 12.6%.

Il terzo programma della serata è stato Non è l’Arena, su La7, con il 9.2% con 1.758.000 spettatori. Il programma di Massimo Giletti è stato premiato dal pubblico anche per la presenza in trasmissione del ministro dell’Interno Matteo Salvini.

A seguire, su Italia 1, il film Hercules – La leggenda ha inizio, che ha ottenuto 1.817.000 ascolti con il 7.5% di share. Subito dietro altre due pellicole, trasmesse sui canali Rai: La Porta Rossa, sul 2, ha catturato l’attenzione di 1.606.000 spettatori (6.6%), mentre Il divo, il film di Paolo Sorrentino su Giulio Andreotti trasmesso su Rai 3, ha toccato 1.403.000 spettatori, pari al 6%.

Su Rete 4 Inside Man è stato visto da 1.008.000 spettatori con il 5% di share, mentre su Tv8 Bruno Barbieri – 4 Hotel ha interessato 805.000 spettatori (3.7%). Sul Nove, infine, Camionisti in Trattoria ha segnato l’1.8%, con 467.000 spettatori.

Ascolti tv domenica 13 gennaio 2019 | Preserale | Access prime time