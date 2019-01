Al Posto Tuo streaming | Diretta tv | Dove vederlo | Rai 1

AL POSTO TUO STREAMING – È stato il penultimo film girato dal regista Max Croci, prima della sua prematura morte. Al Posto Tuo, commedia italiana del 2016 con Luca Argentero, Ambra Angiolini, Stefano Fresi e Serena Rossi torna in tv, in chiaro, mercoledì 16 gennaio 2019.

L’appuntamento è alle 21.25 su Rai 1. Tuttavia, non mancano i modi per vedere Al Posto Tuo anche per tutti coloro che non potranno vedere il film in diretta tv. Ecco come fare.

< QUI TUTTO QUELLO CHE C’E’ DA SAPERE SUL FILM AL POSTO TUO

Al Posto tuo streaming | Dove vederlo in diretta tv

Al Posto tuo va in onda mercoledì 16 gennaio 2019, in chiaro, su Rai 1: per vedere il film sarà sufficiente sintonizzarsi sul canale 1 o 501 (in HD) del digitale terrestre, a partire dalle 21.25.

Per i possessori di decoder Sky, inoltre, Al Posto Tuo è disponibile anche al tasto 101 del proprio telecomando.

Al Posto tuo streaming | Dove vederlo online

Se tuttavia mercoledì sera non avrete modo di rimanere davanti al televisore, o addirittura vi troverete fuori casa, non temete: ci sono dei modi alternativi per godervi Al Posto Tuo. Basta avere un pc, uno smartphone o un tablet.

La pellicola infatti è disponibile anche in diretta streaming su RaiPlay. Per collegarvi, potete andare sul sito ufficiale della piattaforma oppure scaricare l’omonima app, disponibile sia per iOS sia per Android.

Ancora, per chi non potesse proprio seguire Al Posto tuo durante la diretta Rai, dal giorno dopo il film sarà disponibile on demand sempre sulla piattaforma RaiPlay.

Al Posto tuo streaming| Trama

Luca Molteni (Luca Argentero) e Rocco Fontana (Stefano Fresi) sono i direttori di due aziende di ceramiche e sanitari. Uno è un fantasioso architetto, l’altro un geometra. Il lavoro però è l’unica cosa che i due hanno in comune.

Luca infatti è un ragazzo molto affascinante, single per scelta, autentico dongiovanni. Vive in una casa super tecnologica ed è sempre alla ricerca di nuove avventure. Rocco invece è sposato con Claudia (Ambra Angiolini), ha tre figli, vive in campagna e da anni, nonostante molti tentativi, non riesce a perdere peso.

A un certo punto le loro aziende decidono di fondersi. Ecco che subentra però il problema: chi dei due prenderà il posto da direttore? La direttrice dell’azienda, donna inflessibile, decide allora che ognuno di loro dovrà mostrare le proprie qualità…vivendo la vita dell’altro per una settimana.

I due si scambiano casa e abitudini, capendo cosa significa vivere la vita dell’altro e scoprendo anche alcuni segreti che rendono la storia carica di umorismo. Chi dei due verrà scelto per il ruolo?