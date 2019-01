“Salvini e Isoardi stanno ancora insieme, non si sono mai lasciati”

Il vicepremier Matteo Salvini e la conduttrice Rai Elisa Isordi starebbero ancora insieme. Anzi, secondo i rumors non si sarebbero mai lasciati.

Gossip radiofonico – Alberto Dandolo, giornalista esperto di gossip, è intervenuto ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format “I Lunatici” e ha dichiarato: “La Isoardi ha cambiato parrucchiere perché quello che frequentava prima avrebbe detto alla stampa italiana che lei è ancora fidanzata con Salvini, ma questo è il segreto di Pulcinella”.

Scherzi a parte – Secondo il giornalista, “I due non si sono mai lasciati, hanno avuto un momento di separazione momentanea, una piccola crisi, mai una rottura. Loro staranno così per un altro po’ e poi convoleranno a giuste nozze, in montagna, in uno scenario nordico, nel paesino di Elisa. Festeggeranno il loro sì tra un paio d’anni. Viva Elisa, viva Matteo”.

Come si sono lasciati – “Non è quello che ci siamo dati a mancarmi, ma quello che avremmo dovuto darci ancora. Gio Evan. Con immenso rispetto dell’amore vero che c’è stato. Grazie Matteo”. Con questa frase Elisa Isoardi aveva annunciato sul proprio profilo Instagram la fine ufficiale della sua storia d’amore con Matteo Salvini.

“Ai sorrisi carichi d’entusiasmo della stagione estiva sarebbe infatti subentrato un broncio autunnale. Le ragioni di questa brusca frenata in un rapporto che pareva viaggiare serenamente in discesa non si conoscono”, si leggeva durante i giorni della rottura.

“Forse, i malumori e le insoddisfazioni del lavoro hanno minato anche le fondamenta di un legame solido”, veniva suggerito, facendo riferimento da una parte alle tensioni nel governo, dall’altra alle critiche rivolte a Isoardi da Antonella Clerici per la gestione de La prova del cuoco.

Per comunicare la fine della storia, la conduttrice tv aveva scelto una citazione di Gio Evan – all’anagrafe Giovanni Giancaspro, scrittore e poeta classe 1988 – e una foto che la ritrae con il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Interni in un momento di tenerezza. Nella prima mezz’ora il post aveva collezionato migliaia di like e centinaia di commenti.

I due continuano a far parlare di loro anche a distanza di mesi.