Previsioni meteo oggi in Italia

PREVISIONI METEO OGGI – Che tempo farà? Sereno? Nuvoloso? E’ prevista pioggia o neve? Tante domande a cui i meteorologi cercano di dare risposte in tempo grazie a studi scientifici approfonditi e dettagliati.

Ma andiamo nel dettaglio: come sarà il tempo oggi? Di seguito le previsioni meteo (fornite dall’Aeronautica Militare) per la giornata di oggi.

Previsioni meteo oggi in Italia domenica 13 gennaio 2019

Il bollettino meteo dell’Aeronautica Militare:

NORD:

-MOLTE NUBI SULLE AREE ALPINE E PREALPINE CON DEBOLI NEVICATE CHE DAL

POMERIGGIO INTERESSERANNO MAGGIORMENTE I SETTORI CENTRO-ORIENTALI;

-CONDIZIONI DI BEL TEMPO ALTROVE, A PARTE VELATURE DI PASSAGGIO E

QUALCHE ADDENSAMENTO NUVOLOSO SU LEVANTE LIGURE, APPENNINO-EMILIANO

ROMAGNOLO E, TRA POMERIGGIO E SERATA, SU FRIULI VENEZIA GIULIA E

ROMAGNA.

AL PRIMO MATTINO E DOPO IL TRAMONTO GELATE DIFFUSE E FORMAZIONE DI

FOSCHIE DENSE E BANCHI DI NEBBIA SULLE PIANURE E LUNGO I LITORALI.

CENTRO E SARDEGNA:

-SULL’ISOLA CIELO MOLTO NUVOLOSO CON DEBOLI PRECIPITAZIONI SUL

SETTORE OCCIDENTALE;

-MOLTE NUBI ANCHE SU LAZIO, UMBRIA ED AREE APPENNINICHE TOSCANE, IN

TEMPORANEO DIRADAMENTO POMERIDIANO, CON QUALCHE OCCASIONALE DEBOLE

FENOMENO AL PRIMO MATTINO LUNGO LE COSTE LAZIALI CENTRO MERIDIONALI.

TRANSITO DI NUBI POCO SIGNIFICATIVE SULLE RESTANTI REGIONI.

AL PRIMO MATTINO E DOPO IL TRAMONTO GELATE E FORMAZIONE DI FOSCHIE

DENSE E LOCALI BANCHI DI NEBBIA NELLE VALLATE INTERNE E LUNGO I

LITORALI.

SUD E SICILIA:

-COPERTURA NUVOLOSA IN RAPIDO AUMENTO SU TUTTE LE REGIONI CON DEBOLI

FENOMENI SPARSI DALLA TARDA MATTINATA, TRANNE MOLISE, ED AREE

SETTENTRIONALI DI PUGLIA E CAMPANIA.

NEL CORSO DEL POMERIGGIO I FENOMENI SARANNO LOCALMENTE PIU’ DIFFUSI

SU SICILIA TIRRENICA E BASSA CALABRIA ED ASSUMERANNO CARATTERE NEVOSO

A QUOTE SUPERIORI AI 800-1000 METRI SULLE AREE APPENNINICHE.

NELLA SERA ATTENUAZIONE DELLE PRECIPITAZIONI, SALVO PER IL SETTORE

CENTRO-MERIDIONALE DELLA CALABRIA E PER LA SICILIA TIRRENICA;

SCHIARITE SULLE REGIONI IONICHE.

TEMPERATURE:

-MINIME IN LIEVE FLESSIONE SULLE AREE IONICHE DI SICILIA E CALABRIA;

IN AUMENTO SULLE REGIONI CENTRALI, MOLISE ED ARCO ALPINO CENTRO

OCCIDENTALE;

SENZA VARIAZIONI DI RILIEVO ALTROVE;

-MASSIME IN LIEVE DIMINUZIONE SU ALPI E PREALPI CENTRO ORIENTALI;

STAZIONARIE SULLA PIANURA PADANA CENTRORIENTALE ED IN GENERALE LIEVE

AUMENTO SUL RESTO DELLA PENISOLA.

VENTI:

-FORTI O MOLTO FORTI DI MAESTRALE SULLA SARDEGNA CON RAFFICHE DI

BURRASCA;

-DEBOLI O MODERATI INTORNO NORD-OVEST ALTROVE, IN INTENSIFICAZIONE

SULLA SICILIA DALLA TARDA MATTINATA E CON LOCALI RINFORZI DAL

POMERIGGIO, SULLE ZONE ALPINE OCCIDENTALI E SU QUELLE DELL’APPENNINO

CENTRO-SETTENTRIONALE.

MARI:

-DA MOLTO AGITATO A LOCALMENTE GROSSO IL MAR DI SARDEGNA;

-DA AGITATI A MOLTO AGITATI IL CANALE DI SARDEGNA E LO STRETTO DI

SICILIA;

-DA MOLTO MOSSO AD AGITATO IL TIRRENO MERIDIONALE SETTORE OVEST;

-DA MOSSI A MOLTO MOSSI MAR LIGURE E IL RESTANTE TIRRENO;

-DA POCO MOSSI A MOSSI ADRIATICO E IONIO, LOCALMENTE MOLTO MOSSO

IONIO MERIDIONALE A LARGO.

Previsioni meteo domani in Italia lunedì 14 gennaio 2019

Il bollettino meteo dell’Aeronautica Militare:

NORD:

– MOLTE NUBI SULLE AREE ALPINE CON NEVICATE OLTRE I 1200 METRI SU

QUELLE OCCIDENTALI E QUOTA NEVE IN CALO SINO A 700 METRI SUI RILIEVI

CENTRORIENTALI;

– PREVALENZA DI CIELO SERENO ALTROVE.

CENTRO E SARDEGNA:

– NUVOLOSITA’ DIFFUSA AL MATTINO, LOCALMENTE PIU’ COMPATTA SUL

SETTORE TIRRENICO, CON INIZIALI DEBOLI PRECIPITAZIONI SU SARDEGNA,

LAZIO CENTROMERIDIONALE ED ABRUZZO IN MIGLIORAMENTO GIA’ DALLA TARDA

MATTINATA.

SUD E SICILIA:

– GENERALI CONDIZIONI DI INSTABILITA’ CON ADDENSAMENTI COMPATTI E

FENOMENI ASSOCIATI CHE RISULTERANNO NEVOSI A QUOTE SUPERIORI AI

1000-1100 METRI;

MIGLIORAMENTO ATTESO DAL POMERIGGIO A PARTIRE DALLA CAMPANIA IN

SUCCESSIVA ESTENSIONE A CALABRIA SETTENTRIONALE ED A SEGUIRE IN

NOTTATA ALLE ALTRE AREE.

TEMPERATURE:

– MINIME STAZIONARIE SULLE AREE ALPINE OCCIDENTALI ED IN GENERALE

AUMENTO SUL RESTO DELLA PENISOLA;

– MASSIME IN DIMINUZIONE SULLE AREE ALPINE ED APPENNINO

TOSCO-EMILIANO ED IN AUMENTO SUL RESTO DEL TERRITORIO, ANCHE

SENSIBILE SULLA PIANURA PADANO-VENETA.

VENTI:



IN PREVALENZA NORDOCCIDENTALI:

– DI BURRASCA SULLA SARDEGNA CON RINFORZI LUNGOCOSTA;

– MOLTO FORTI CON RINFORZI DI BURRASCA SULLA SICILIA ED ARCO ALPINO;

– MODERATI SUL RESTO DELLA PENISOLA CON RINFORZI SU TUTTA LA DORSALE

APPENNINICA ED IN INTENSIFICAZIONE DAL POMERIGGIO SU MOLISE, PUGLIA,

BASILICATA E CALABRIA.

MARI:

– DA MOLTO AGITATO A LOCALMENTE GROSSO MAR E CANALE DI SARDEGNA E

STRETTO DI SICILIA;

– AGITATI TIRRENO MERIDIONALE SETTORE OVEST E IONIO MERIDIONALE;

– DA MOSSI A MOLTO MOSSI IL MAR LIGURE ED IL RESTANTE TIRRENO;

– DA POCO MOSSO A MOSSO ADRIATICO E IONIO SETTENTRIONALE MA CON MOTO

ONDOSO IN AUMENTO SU QUEST’ULTIMO.