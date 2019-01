Numeri Lotto | Ritardatari | Ultime estrazioni | Classifica | Ruote

NUMERI LOTTO – Nel cuore di ogni giocatore del Lotto c’è sempre un posto speciale per loro. I numeri ritardatari sono una delle più affascinanti teorie legate al gioco basato sull’estrazione di 5 numeri su 11 ruote diverse.

Una teoria, quella dei numeri ritardatari, che pur non avendo alcun fondamento scientifico (anzi ha solo a che fare con la scaramanzia) riscuote un grande successo. Non è raro infatti trovare giocatori che, per le prossime estrazioni del Lotto, puntano sui numeri ritardatari. Forse confidando che ci siano più probabilità che escano, o forse sperando che in caso di vincita il montepremi sia maggiore.

In entrambi i casi le due teorie sono false. La probabilità di uscita di un numero è sempre la stessa, mentre il premio finale dipende dalle singole quote abbinate a ogni evento e dall’importo giocato.

Ciò non impedisce però agli appassionati di puntare su questi numeri. Ecco tutto quello che c’è da sapere e quali sono i numeri ritardatari in questo momento per ogni ruota.

Numeri Lotto | Ritardatari | La teoria

Per numeri ritardatari si intendono quindi quei numeri che, per ogni ruota, non vengono estratti da più tempo.

La Teoria dei Ritardatari, che come è detto è assolutamente antiscientifica, si basa sull’assunto che le probabilità che un numero possiede di uscire almeno una volta nell’arco di tempo di 18 estrazioni è più o meno del 64%. Dunque, si punta su un numero che non esce da un po’ perché si ritiene che sia più facile una sua imminente uscita.

Nella storia del gioco, in media il ritardo di un numero si attesta attorno alle 90 estrazioni, mentre raramente è andato oltre le 140 e addirittura solo in 10 casi ha superato i 180 ritardi.

Due volte, invece, è stato superato il 200 nella tabella dei ritardi: nel 2006 il 34 sulla ruota di Cagliari è stato pescato dopo 203 turni, mentre nel 1941 il numero 8 sulla ruota di Roma è arrivato con 201 concorsi di ritardo.

Su questo principio, dunque, si basa la teoria secondo cui, più un numero accumula ritardi e più, secondo gli appassionati di numerologia e casistica, aumenterebbero le sue possibilità di venire estratto su quella data ruota.

Numeri Lotto | Ritardatari | La classifica

Di seguito, la tabella con i numeri ritardatari pubblicata da Lottomatica e aggiornata all’ultima estrazione. Per ogni ruota, compresa quella Nazionale, vengono illustrati i dieci numeri che mancano da più tempo. Accanto, il numero delle estrazioni consecutive in cui, di quei numeri, non c’è stata traccia.

