LINO BANFI MOGLIE – Ospite di Domenica In, il celebre attore Lino Banfi è tornato a parlare delle condizioni di salute della moglie Lucia, affetta dal morbo di Alzheimer.

Un amore grande quello tra i due, che va avanti da ben 56 anni: “Ho lavorato con le più belle attrici europee, ma nei miei pensieri c’è sempre stata solo lei.

Ho rifiutato di recente un ruolo che mi avrebbe portato in Germania perché le sarei dovuto rimanere tre mesi lontano. Mi sorride, mi riconosce e capisce bene qual è e quale sarà la sua condizione”.

Purtroppo, però, la malattia che ha colpito la donna è degenerativa, e quindi le sue condizioni sono destinate purtroppo a peggiorare nel tempo: “A volte mi chiede come farò quando lei non riuscirà più a riconoscermi… io, per tranquillizzarla, le dico che è semplice: ci ripresenteremo un’altra volta”.

Una grande dimostrazione d’amore da parte dell’attore pugliese, che nel parlare così della moglie si è commosso e ha emozionato il pubblico in studio.

Il dolore per le condizioni della sua Lucia è tanto, perché Lino Banfi avrebbe voluto potersi godere in pace la vecchiaia insieme a sua moglie: “Non riesco ad accettare che mia moglie non stia bene e in un momento in cui mi sarei solo voluto godere la vita accanto a lei. Mai un viaggio all’estero o una crociera.

Adesso che potremmo non ci muoviamo per via della sua malattia, l’Alzheimer. Altri miei colleghi se la spassavano tra sesso e festini, ma io no. Sono sempre stato a casa, accanto alla mia famiglia”, ha aggiunto Banfi.