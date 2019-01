Governo ultime news | Le notizie sul governo e sulla politica italiana | Le notizie del giorno in Italia | Diretta Live (aggiornare la pagina per le ultimissime)

GOVERNO ULTIME NEWS – Domenica 13 gennaio – ore 11.00 – Conte: “Aereo in volo per andare a prendere Battisti” – “Un nostro aereo è in viaggio per la Bolivia dove atterrerà verso le ore 17 (ora italiana), con l’obiettivo di prendere in consegna Battisti e riportarlo in Italia. Lo scrive su Facebook il premier Giuseppe Conte. “Ad attenderlo qui da noi ci saranno le nostre carceri affinché possa espiare le condanne all’ergastolo che i tribunali italiani gli hanno inflitto a suo tempo con sentenze passate in giudicato, non certo a causa delle sue idee politiche, bensì per i quattro delitti commessi e per i vari reati connessi alla lotta armata e al terrorismo”.

ore 10.50 – Battisti, Di Maio: “Giustizia è fatta” – “Dopo 25 anni possiamo finalmente dire: giustizia è fatta! Cesare Battisti è stato arrestato e sconterà la sua pena in Italia”. Lo scrive il vicepremier Luigi Di Maio su Facebook. “Grazie ad Alfonso Bonafede per il lavoro svolto! Un ringraziamento doveroso va fatto anche alle forze dell’ordine italiane e straniere, all’Interpol e all’Aise per l’impegno profuso. Il primo pensiero va ai familiari delle vittime che, per anni, hanno atteso che venisse fatta giustizia”.

ore 10.30 – Battisti, Moavero: “Estradizione in tempi rapidi” – Dopo l’arresto di Cesare Battisti, il lavoro della Farnesina “continua affinché l’estradizione in Italia possa avvenire nei tempi più rapidi”. Lo afferma una nota il ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi, che “ringrazia tutti coloro che hanno operato a tale fine”. “In questo momento il pensiero commosso va a tutte le vittime del terrorismo, anche del terrorismo internazionale di oggi che colpisce ancora tanti innocenti”, sottolinea il ministro.

ore 09.30 – Battisti, Renzi: “Bella giornata” – “L’arresto di Cesare Battisti in Bolivia è una bella notizia. Tutti gli italiani, senza alcuna distinzione di colore politico, desiderano che un assassino così sia riportato al più presto nel nostro Paese per scontare la sua pena in un carcere italiano. Oggi è una bella giornata”. Lo ha scritto su Twitter l’ex premier Matteo Renzi.

ore 08.50 – Arresto Cesare Battisti, Salvini: “È finita la pacchia” – La cattura di Cesare Battisti è un “successo atteso da anni”. Lo scrive il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, in un post su Facebook. “Il mio primo pensiero va oggi ai famigliari delle vittime di questo assassino, che per troppo tempo si e’ goduto una vita che ha vigliaccamente tolto ad altri, coccolato dalle sinistre di mezzo mondo. È finita la pacchia”, sottolinea Salvini.

Nel post il ministro ringrazia “le Forze dell’Ordine italiane e straniere, la Polizia di Stato, l’Interpol, l’AISE e tutti coloro che hanno lavorato per la cattura di Cesare Battisti, un delinquente che non merita una comoda vita in spiaggia, ma di finire i suoi giorni in galera”. “Grazie di cuore al presidente Jair Bolsonaro e al nuovo governo brasiliano per il mutato clima politico che, insieme a un positivo scenario internazionale dove l’Italia e’ tornata protagonista”, aggiunge Salvini.

Sabato 12 gennaio – ore 16.10 – Salvini: “Legalizzare chi si fa le canne non è priorità” –“Non mi sembra che sia una priorità n questo paese legalizzare chi si fa le canne”, ha affermato il ministro dell’Interno Matteo Salvini, ribadendo di essere contrario alla proposta di legge del M5s sulla cannabis.

“Fermiamo 15 persone per strada e chiediamogli quale è la priorità che il Parlamento e il governo devono affrontare. Immagino che lavoro e la sicurezza vengano prima”.

ore 16.10 – Migranti, Salvini: “Quelli Sea Watch in Italia dopo ricollocamenti” – “I migranti della Sea Watch arriveranno in Italia dopo che dall’Italia saranno partiti i migranti che devono essere ricollocati in Europa”, ha affermato il ministro dell’Interno Matteo Salvini. “I rimpatri sono aumentati rispetto all’anno scorso; sia i rimpatri forzati, che quelli volontari assistiti, hanno un segno più davanti rispetto ai governi precedenti. Stiamo lavorando per chiudere accordi e siamo a buon punto con altri Paesi in cui è impossibile fare queste espulsioni, perché i ministri che c’erano prima di me evidentemente passavano il loro tempo facendo altro”.

ore 15:50 – Tav, Salvini: “Se non c’è accordo politico si va al referendum” – Sulla realizzazione della Tav Torino-Lione “se non c’è una sintesi all’interno del governo decidono gli italiani come è giusto che sia”, ha detto il ministro dell’Interno Matteo Salvini.

“Nel contratto di governo ci sono i referendum propositivi come in Svizzera, giustamente, quindi se sulla Tav non c’è un accordo politico la parola passa agli italiani. Ho ben chiaro in testa che voterei a favore dello sviluppo e della crescita” (qui l’articolo completo)

ore 15.00 – Manifestazione Sì Tav, Di Maio: “Presenza Lega non mi scandalizza” – “Non mi scandalizzo per il fatto che si vada in piazza a dire che si era per il Sì alla Tav: diciamo che abbiamo fatto la campagna contro le trivelle insieme per il referendum sia noi che la Lega in tempi non sospetti, quando nel 2015 non avevamo nessuna intenzione di neanche di firmare un contratto di governo”, ha detto il vicepremier Luigi Di Maio, commentando la presenza della Lega in piazza a Torino a sostengo della Tav.

ore 14.00 – Di Maio strizza l’occhio a Salvini: “La legge sulla legittima difesa va approvata in fretta” – “Per me, prima si approva la legge sulla legittima difesa e meglio è. Non ci sono altre letture, l’ultima è alla Camera”. Così il leader politico del Movimento 5 stelle e vicepremier Luigi Di Maio risponde a chi gli chiede se ci sarebbero state modifiche sul testo su un tema molto caro alla Lega.

Poi Di Maio spiega lo “scambio” avvenuto con la Lega: “Noi abbiamo approvato a dicembre la legge anticorruzione che cambierà il volto della pubblica amministrazione nei prossimi anni, perché finalmente manderemo in galera un po’ di furbetti, con gli agenti sotto copertura e i malware per le intercettazione dei corrotti. Loro hanno proposto la legittima difesa e noi la voteremo.

“Significa che ci sarà un Far West? No, non una sola arma in più sarà autorizzata rispetto all’attuale legislazione. Su questo credo sia stata fatta molta disinformazione”.

Venerdì 11 gennaio – ore 20.50 – Luigi Di Maio: “Siamo alle soglie di un nuovo boom economico” – Lo ha dichiarato il vicepremier intervenendo agli Stati generali dei Consulenti del lavoro a Milano. “Un nuovo boom economico potrebbe rinascere: negli anni ’60 avemmo le autostrade, ora dobbiamo lavorare alla creazione delle autostrade digitali” (qui l’articolo completo).

ore 18.45 – Il Consiglio di Stato boccia il trasferimento del ministero del Turismo all’Agricoltura – Il Consiglio di Stato ha bocciato la decisione del governo Conte di trasferire le deleghe in materia di turismo al ministero dell’Agricoltura. Secondo i giudici, “non appare congruente con l’impianto costituzionale oltre che legislativo primario, trattare il turismo come un aggregato della funzione riguardante l’agricoltura e le foreste, come sembra emergere dall’articolato” (qui l’articolo completo).

ore 16.30 – Strage bus Avellino, Di Maio: “Via concessione ad Autostrade” – Dopo la sentenza per l’incidente al bus in provincia di Avellino, il vicepremier Luigi Di Maio ribadisce l’intenzione di revocare la concessione ad Autostrade per l’Italia. “Non dimentico la promessa fatta ai familiari delle vittime del crollo del Ponte Morandi di Genova: toglieremo la concessione ad Autostrade per l’Italia”, scrive il ministro su Facebook. “Chi sbaglia paga e deve essere messo in condizioni di non nuocere più. (..) Più ci leggiamo le carte, più capiamo che ai Benetton era stata garantita impunità e profitti sicuri come a nessuno mai nella storia di questo paese. Ma ce la faremo a spuntarla. Non so quanto tempo ci vorrà, ma le autostrade ce le riprendiamo!

ore 15.40 -Salvini, “Il governo mangerà non una ma cinque colombe” – Il governo mangerà cinque colombe, ossia starà in sella per tutta la durata naturale della legislatura. Parola del ministro dell’Interno, Matteo Salvini.

ore 15.00 – Cannabis: Salvini, la legge del M5s non passerà, non è nel Contratto governo. “Non passerà mai e non è nel Contratto di governo”, ha detto Matteo Salvini. Ecco in cosa consiste il ddl sulla Cannabis a cui si oppone Salvini.

ore 14.10 – Reddito di cittadinanza, Di Maio: “Mio impegno stabilizzare i navigator” – “Il nostro obiettivo è dare loro un contratto a tempo indeterminato nei prossimi anni. Solo che se vogliamo far partire subito il reddito, dobbiamo assumerli subito con quel meccanismo. Ma si andrà verso la stabilizzazione. Questo è un impegno che prendo con tutti i ‘navigator'”, ha detto Luigi Di Maio.

ore 13.50 – Inps, Di Maio: “Bisogna superare uomo solo al comando” – “Io credo che possa essere data più credibilità all’Inps superando la stagione dell’uomo solo al comando. Serve pluralismo, coinvolgendo le categorie professionali”, ha detto il vicepremier Luigi Di Maio, intervenendo agli Stati generali dei consulenti del lavoro.

ore 11.10 – Reddito cittadinanza, Conte: “Rimandato per fare le cose bene” – “Le ragioni del differimento al prossimo Consiglio dei ministri della prossima settimana è che tendiamo a fare le cose per bene. È una riforma complessa che studiamo da mesi”, ha detto il premier Conte. “Non è una misura che vogliamo concedere perché frutto di estemporanea promessa elettorale ma un manifesto politico, un meccanismo per valorizzare capitale umano oggi disperso in Italia”.

ore 10.15 – Migranti: Toninelli, ha deciso tutto il governo – Sulla vicenda dei migranti rimasti al largo delle coste maltesi sulle navi delle ong Sea Watch e Sea Eye “ha deciso tutto il Governo”. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, ad Agorà rispondendo a una domanda sulla posizione diversa espressa nei giorni scorsi dal premier Giuseppe Conte e dal vicepremier, Matteo Salvini.

E sulla Tav ha detto: “A fine gennaio arriverà la risposta definitiva del governo. Nel contratto di governo tra M5s e Lega c’è scritto “ridiscutere integralmente l’opera, quello che stiamo facendo per la prima volta con consapevolmente”, ha sottolineato il ministro. “Non voglio far spendere ai cittadini soldi che potrebbero essere spesi meglio”.

Giovedì 10 gennaio – ore 19.35 – Salvini: “Da Conte nessuno sgarbo, ma chiedo rispetto” – Il vicepremier Salvini sull’iniziativa del premier Conte rispetto al caso Sea Watch: “Non l’ho ritenuto uno sgarbo. Lui prova ad andare d’accordo con tutti, se dovessi andare d’accordo con tutti non farei nemmeno la meta’ di quello che sto facendo”. “Rispetto il lavoro degli altri, e chiedo che gli altri rispettino il mio lavoro”, ha sottolineato Salvini ospite a Porta a porta in onda stasera.

ore 19.25 – Sea Watch, Conte: “Rivendico soluzione Malta, la linea del Governo non cambia” – “Non bisogna più offrire alcuna sponda al traffico illegale di migranti, bisogna perseverare negli orientamenti già sin qui assunti, un caso eccezionale una soluzione eccezionale che rivendico non mette in discussione la coerenza della nostra azione e la linea di fermezza del governo”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in un video su Facebook, a proposito del caso Sea Watch.

“L’Italia rispetta gli impegni, rispetta le regole, ma chiede reciprocità, ho sollecitato il commissario Avramopoulos affinché si faccia carico anche della redistribuzione dei migranti che sono sbarcati recentemente a Pozzallo, a Catania e che non sono stati ancora ricollocati, vogliamo che anche gli altri stati membri dell’Unione europea si facciano carico e diano seguito agli impegni assunti”, ha aggiunto Conte.

ore 19.20 – Salvini: “Il Governo va avanti” – “Siamo nelle mani del buon Dio, che Dio ci aiuti, però questo governo, piaccia o non piaccia – e a molti italiani piace – nonostante gli uccelli del malaugurio va avanti. Abbiamo appena cominciato, ci lascino lavorare”. Lo ha detto il ministro dell’Interno e vicepremier Matteo Salvini a Porta a porta in onda stasera.

ore 19.00 – Trivelle, scontro Lega-M5S – “Non posso approvare un’impostazione tutta volta a dire No, come quella che sta alla base dell’emendamento dei 5 stelle sul tema delle trivelle. È sbagliato bloccare le autorizzazioni per le trivelle: non possiamo consentire che la paura blocchi lo sviluppo”. Così Vannia Gava, sottosegretaria leghista all’Ambiente, ha criticato la posizione dei Cinque Stelle che con un emendamento al decreto semplificazione vuole bloccare le trivellazione in mare in cerca di idrocarburi. [L’articolo completo]

ore 18.20 – Manovra, la Consulta boccia il ricorso del Pd – È inammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri sollevato dal Pd sull’iter di approvazione della manovra finanziaria. Lo ha deciso la Corte costituzionale, dopo la camera di consiglio svolta oggi.

ore 17.00 – Salvini: “Fazio guadagna in un mese quanto me in un anno” – “Fabio Fazio mi è simpatico. Probabilmente guadagna in un mese quello che il ministro guadagna in un anno, per andare in tv a fare lo show mentre io mi occupo della sicurezza dei cittadini”. Lo ha detto il vicepremier leghista Matteo Salvini in una diretta Facebook a proposito del possibile addio alla Rai del conduttore Fabio Fazio.

ore 16.30 – Slitta il decreto su reddito cittadinanza e Quota 100 – Slitta probabilmente alla prossima settimana il varo del decreto su reddito di cittadinanza e Quota 100. Lo riporta il quotidiano Repubblica, secondo cui nel Consiglio dei ministri di oggi i due temi non saranno all’ordine del giorno

ore 16.00 – Dl Sicurezza, Salvini: “Conte fa bene a incontrare i sindaci” – “Fa bene il presidente Conte a incontrare i sindaci. Un caffè non si nega a nessuno, ovviamente il decreto funziona, non si tocca e rimane così com’è, applicato e apprezzato dal 99 per cento dei sindaci”. Lo ha detto il vicepremier leghista Matteo Salvini dopo la notizia dell’incontro tra l’Anci e il premier, in programma lunedì, sul tema della rivolta dei sindaci contro il decreto sicurezza.

ore 13.30 – Tav, le parole di Di Maio e Salvini – Le reazioni dei vicepremier Di Maio e Salvini alla consegna dell’analisi costi benefici sulla Tav. Di Maio: “Non l’ho letta, è comunque uno studio preliminare che poi avrà un contraddittorio. Il M5S è contro quell’opera”. Salvini: “Nessuno vorrebbe e potrebbe fermare la richiesta di referendum ovviamente. Io sono a favore della Tav, l’ho sempre detto che se c’è un’opera a metà è bene finirla, vediamo i tecnici che numeri ci portano in dote”.

ore 10.15 – Malta risponde alla parole del ministro dell’Interno Matteo Salvini, che aveva accusato i paesi membri Ue di non rispettare gli impegni di ridistribuzione volontaria. “Il governo di Malta esprime sdegno e sorpresa per le false accuse del ministro Salvini. Il governo di Malta invita il governo italiano a rivedere I suoi dati e astenersi dal ripeterle in futuro”, dice perentorio. (La notizia)

ore 9.00 – Migranti, Di Maio: “Vertice cordiale, il governo andrà avanti a lungo” – “Il vertice di ieri sera è stato un incontro molto cordiale come sempre tra me, Giuseppe e Matteo: come sempre riusciamo a raggiungere un accordo e questo governo andrà avanti a lungo”.

ore 7.00 – Sea Watch, dopo lo scontro nella maggioranza arriva l’accordo sui migranti, li accoglierà la Chiesa Valdese – Il governo ha trovato un accordo sull’accoglienza di alcuni migranti sbarcati nella giornata del 9 gennaio dalla nave Sea Watch a Malta – Dopo le tensioni all’interno della maggioranza, e l’irritazione di Matteo Salvini per la decisione del premier Conte, è stato convocato un vertice di due ore nella tarda serata. (Qui i dettagli)

Mercoledì 9 gennaio – ore 21.00 – Carige, Di Maio: “Pubblicheremo elenco dei debitori, sono i soliti noti” – Il governo chiederà al commissario di Carige l’elenco dei debitori della banca e pubblicherà i nomi “dei soliti noti che hanno avuto favori dalle banche in questi anni, e la faremo pagare a tutti i banchieri che hanno ridotto così quella banca per fare favori”. Lo ha detto il vicepremier, Luigi Di Maio, nel corso di una diretta su Facebook.

“Scriveremo al commissario di Carige e gli chiederemo di rendere noto al governo l’elenco dei debitori” ha spiegato. “Vogliamo sapere chi sono i De Benedetti di Carige. Vogliamo vedere se ci sono legami con gli ex amministratori delegati di Carige, perché chiederemo, nel caso, di promuovere azione nei loro confronti”. E, ha aggiunto: “Pubblicheremo quei nomi. Nessun banchiere resterà più impunito, la musica sulle banche è cambiata”.

ore 19.00 – Salvini da Varsavia avverte l’Europa: “Io leader dei sovranisti. Il futuro è l’asse italo-polacco” – In pieno scontro di governo, con le polemiche in corso su migranti e, di riflesso, sul reddito di cittadinanza, Salvini guarda alle Europee e si prepara all’eventualità di una fine anticipata dell’alleanza con il Movimento 5 stelle. Qui l’esito del suo viaggio in Polonia.

ore 18.50 – Salvini: “In Ue patto come quello Lega-M5S” –“Ho proposto al leader del PiS Jaroslav Kaczinski ed ho intenzione di proporlo ad altri un patto per l’Europa con una serie di punti in comune sul modello dei quello tra Lega e M5S per il governo italiano in cui italiani, polacchi, spagnoli, danesi e gli altri decidono se essere o no d’accordo. Ci lavoreremo prima delle elezioni”, ha affermato il ministro dell’Interno Salvini nel corso della sua visita in Polonia.

“L’obiettivo è che con le prossime elezioni europee all’Europarlamento i sovranisti siano il primo movimento politico, siano fondamentali nel prossimo Parlamento e con i numeri di oggi della delegazione italiana e quella polacca, siamo determinanti e lavoreremo quindi per essere presenti ovunque”.

ore 18.35 – Referendum, fissato quorum di approvazione al 25 per cento – Il 9 gennaio 2019 è arrivato il parere positivo della relatrice Fabiana Dadone, in quota M5S, sull’emendamento presentato dal Pd che fissa al 25 per cento il quorum necessario per il referendum propositivo. Qui abbiamo spiegato cosa cambia rispetto alla proposta originale di M5S.

ore 17.20 – Tav, consegnata analisi costi-benefici – Il 9 gennaio 2019 il governo ha ricevuto l’analisi costi-benefici sul dossier Tav. Questo l’annuncio fatto dal professore Marco Ponti, membro della commissione incaricata dal ministero delle Infrastrutture, durante una diretta di Sky Tg24 (qui l’articolo completo).

ore 15.30 – Salvini, vertice di governo in serata – “Serve subito un chiarimento nel governo. È ovvio”. Il vicepremier ha spiegato che in serata ci sarà un incontro nel governo per risolvere la questione.