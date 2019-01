Cesare Battisti è stato arrestato in Bolivia dopo oltre trent’anni di latitanza tra Francia, Messico, Brasile e Bolivia. L’ex terrorista (qui la sua biografia) è stato condannato in Italia all’ergastolo per quattro omicidi e altri reati. Tuttavia, rientrato in Italia, non sconterà l’ergastolo, ma farà solo 30 anni di carcere.

Questo per via di un accordo stipulato tra Italia e Brasile nel 2017, quando ministro della Giustizia era Andrea Orlando.

Come spiegato ad HuffingtonPost da Raffaele Piccirillo, ex direttore degli Affari di Giustizia del ministero, l’intesa prevede che, una volta estradato, a Battisti sarà applicata la pena massima prevista dall’ordinamento giuridico brasiliano, che non è l’ergastolo, bensì una reclusione di 30 anni.

“In Brasile non c’è l’ergastolo, è vietato dalla Costituzione: per questo l’Italia si è impegnata per garantire che non sarà applicato a Battisti”, ha spiegato Piccirillo. “Questo è frutto dell’accordo, della cosiddetta ‘condizione accettata’, concluso il 5 e 6 ottobre del 2017. Per cui a Battisti, una volta estradato, sarà applicata la pena massima di 30 anni”.

“L’autorità che doveva concedere l’estradizione, ossia il Brasile, ha apposto la condizione legata all’ergastolo e il ministro della Giustizia l’ha accettata”, ha aggiunto Piccirillo.

L’arresto – Cesare Battisti è stato catturato dall’Interpol in un blitz con agenti italiani a Santa Cruz de la Sierra, in Bolivia. ’annuncio è stato dato dalle autorità brasiliane intorno alle 7 del mattino italiane di domenica 13 gennaio 2019. Battisti, al momento della sua cattura, aveva barba e baffi finti [qui il video girato poco prima dell’arresto].

La cattura di Cesare Battisti è un “successo atteso da anni”, ha sottolineato il ministro dell’Interno italiano Matteo Salvini, che in un post sulla propria pagina Facebook ringrazia il presidente Bolsonaro e le autorità della Bolivia. “Il mio primo pensiero va oggi ai famigliari delle vittime di questo assassino, che per troppo tempo si è goduto una vita che ha vigliaccamente tolto ad altri, coccolato dalle sinistre di mezzo mondo. È finita la pacchia”, ha scritto Salvini.