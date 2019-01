Verissimo 2018 2019 | Anticipazioni | Silvia Toffanin | Ospiti | Streaming tv

Verissimo, lo storico rotocalco tv di Mediaset, va in onda tutti i sabato pomeriggio alle ore 16,10 su Canale 5. Alla conduzione Silvia Toffanin. Con lei Alvin, Jonathan e Daniele Bossari.

Format del programma che prevede la presenza in studio di diversi personaggi del mondo dello spettacolo, cultura e sport. Ma non solo: interviste, anticipazioni, gossip e servizi sull’attualità.

Un programma storico se si pensa che la prima puntata andò in onda il 16 settembre del 1996.

Verissimo 2018 2019 | Silvia Toffanin

Silvia Toffanin (Bassano del Grappa, 26 ottobre 1979) è una conduttrice televisiva, modella e giornalista italiana.

Dopo aver partecipato su Rai 1 alle finali del concorso di Miss Italia nel 1997, ha esordito in televisione nel 2000 come valletta del quiz di Canale 5 Passaparola (partecipando anche al calendario) restandovi per due stagioni fino a giugno 2002.

Ha esordito come conduttrice il 20 agosto 2002 nel programma Nonsolomoda su Canale 5 per sette edizioni consecutive fino al 2009.

Iscritta all’albo dei giornalisti professionisti dal 2004, si laureò nel 2007 in lingue e letterature straniere presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, con una tesi su “I telefilm americani per adolescenti” (con Aldo Grasso come relatore).

Tra il 2004 e il 2005 (e in seguito anche nei primi mesi del 2006) ha curato, in qualità di giornalista di moda, una rubrica riservatale all’interno di Verissimo, a quel tempo rotocalco di informazione curato dal TG5 e condotto da Cristina Parodi nel day-time pomeridiano di Canale 5.

Nel settembre 2006, affiancata dall’opinionista Alfonso Signorini (fino all’agosto 2012) e dal dee-jay Alvin (e in seguito anche da Jonathan Kashanian e altri), ha ereditato da Paola Perego la conduzione del rotocalco Verissimo che conduce per almeno un decennio.

Vita privata

La Toffanin è legata sentimentalmente dal 2002 a Pier Silvio Berlusconi, vicepresidente di Mediaset, dal quale ha avuto due figli: Lorenzo Mattia, nato il 10 giugno 2010 e Sofia Valentina, nata il 10 settembre 2015.

Verissimo 2018 2019 | Streaming tv

Tutte le puntate di Verissimo vanno in onda, in chiaro (e quindi gratis), il sabato pomeriggio alle ore 16,10 su Canale 5.

E’ possibile seguire le puntate anche in streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.

Sempre su MediasetPlay, grazie alla funzione on demand, è possibile recuperare le interviste o i servizi.

Verissimo 2018 2019 | Social

Il programma è molto attivo sui social, come ad esempio Instagram (qui il profilo).