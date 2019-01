Ultime notizie oggi dall’Italia e dal mondo | Attualità, cronaca, politica | Ultima ora | News in tempo reale | Aggiornamenti quotidiani giorno per giorno

L’agenda di oggi | Sabato 12 gennaio 2019

Parigi: Una forte esplosione è stata avvertita nel 9° arrondissement di Parigi, quartiere Opera. È di venti feriti il primo bilancio, di cui due gravi. Qui la diretta di TPI della nostra inviata a Parigi, le testimonianze e gli ultimi aggiornamenti.

TAV: le tensioni in seno al governo. Manifestazione a Torino a Piazza Castello a favore del Si’, in piazza anche la Lega.

MANOVRA: mobilitazione nazionale del Pd; Giachetti a Napoli, Martina e Corallo a Torino, Boccia a Falerna in provincia di Catanzaro, Zingaretti a Milano e Saladino a Novara.

DI MAIO in Sardegna a sostegno dei candidati M5s alle Regionali. A Oristano il vicepremier incontra gli allevatori e i pastori di Gonnostramatza.

Cannabis: si apre un nuovo fronte di tensione Lega-M5s sul disegno di legge per la depenalizzazione. Fico allo spettacolo di Grillo a Napoli. Pd: evento a Milano con Zingaretti, Orlando, Sala, Pisapia.

Francia- Gilet gialli: nono sabato di proteste, convegno a Roma di alcuni esponenti del movimento.

Usa: lo shutdown prosegue, si appresta a diventare il più lungo della storia

Emirati Arabi Uniti: il segretario di Stato Usa, Pompeo, prosegue il suo tour in Medio Oriente. Brexit: manifestazione per chiedere le elezioni generali.

Germania: il partito di estrema destra AfD a congresso per decidere programma e candidati alle elezioni europee di maggio Usa: Julian Castro, il piu’ giovane dell’amministrazione Obama, annuncia la sua candidatura alle presidenziali.

Le notizie di oggi | Venerdì 11 gennaio 2019

11 gennaio – ore 20.00 – Birmania, Confermata in appello la condanna a 7 anni di carcere ai due giornalisti dell’agenzia Reuters accusati di “attentato alla sicurezza dello Stato”. (I dettagli)

11 gennaio – ore 19.00 – Italia, la Corte di Torino ribalta la sentenza sul caso Foodora: “Anche per rider vale il contratto di lavoro subordinato”. (Qui la sentenza)

11 gennaio – ore 18.00 – Siria, gli Stati Uniti hanno specificato di aver iniziato il ritiro degli equipaggiamenti e non ancora delle truppe.

11 gennaio – ore 17.00 – Thailandia, la ragazza saudita scappata dalla famiglia ha ottenuto asilo politico in Canada (I dettagli)

11 gennaio – ore 16.30 – Gaza, nuovo raid delle forze israeliane nella Striscia di Gaza.

11 gennaio – ore 15.00 – Brasile, “Via le fonti, stop alle lezioni sulla diversità etnica”: come cambiano i libri di scuola con Bolsonaro (La notizia)

11 gennaio – ore 14.00 – Sanremo 2019, Claudio Bisio: “Sul palco dell’Ariston parlerò di migranti” (I dettagli)

11 gennaio – ore 13.00 – Strage bus Avellino, assolto l’ad Autostrade Castellucci: rabbia tra i parenti delle vittime (La notizia)

11 gennaio – ore 12.00 – Italia, “Comandano i terroni”: scoppia la polemica per il titolo di Libero e Di Maio attacca i fondi all’editoria (I dettagli)

11 gennaio – ore 11.00 – Germania, allarme bomba in quattro palazzi di giustizia (Qui la notizia)

11 gennaio – ore 10.20 – Iraq, un’autobomba esplosa nei pressi del confine siriano ha causato la morte di almeno una persona e 16 feriti

11 gennaio – ore 10.00 – Padre Alex Zanotelli a TPI: “Migranti? Il problema è ben più grosso e riguarda la tribù bianca”. L’intervista

11 gennaio – ore 9.00 – Grillo firma il patto di Burioni, insulti sui social. Lui replica: “Chi pensa che io sia no-vax è un terrapiattista”

11 gennaio – ore 8.00 – Muro col Messico, Trump pronto a dichiarare emergenza nazionale e usare i soldi delle zone colpite dagli uragani (La notizia)

11 gennaio – ore 7.00 – Musica, 20 anni dalla morte di Fabrizio De André. Qui l’intervista a Cristiano De André.

L’agenda di oggi | Venerdì 11 gennaio 2019

Governo: continua lo scontro tra Lega e Movimento 5 Stelle su Tav e trivelle.

Germania: il partito di estrema destra Afd decide programma e candidati alle elezioni europee.

Repubblica democratica del Congo: restano i dubbi sul vincitore delle elezioni presidenziali.

Myanmar: attesa sentenza d’appello per i giornalisti Reuters.

De André: manifestazione a Genova e in altre città italiane a 20 dalla morte.

Le notizie di oggi | Giovedì 10 gennaio 2019

10 gennaio – ore 18.20 – Italia, la Corte costituzionale ha bocciato il ricorso del Pd contro la manovra.

10 gennaio – ore 16.00 – Italia, Di Maio, dietrofront dei gilet gialli: “Non vogliamo incontrarlo, siamo un movimento apolitico” (La notizia)

10 gennaio – ore 15.00 – Italia, Courmayeur, uno snowboarder muore dopo un fuoripista sulle rocce

10 gennaio – ore 14.00 – Migranti, Odifreddi a TPI: “Gli elettori sono asini ignoranti e presuntuosi, hanno mandato al governo i loro simili” (L’intervista)

10 gennaio – ore 13.00 – Migranti, Sea Watch, Chiesa Valdese a TPI: “Accogliamo noi i migranti, abbiamo mezzi e fondi; altre Chiese facciano lo stesso” (L’intervista)

10 gennaio – ore 12.00 – Italia, Tav, l’analisi costi-benefici voluta dal Governo (I dettagli)

10 gennaio – ore 11.00 – Roma, sparatoria fuori da un asilo nido, uomo colpito da 3 colpi alla testa, le modalità ricordano quelle della banda della Magliana (I dettagli)

10 gennaio – ore 10.00 – Malta, “Sdegno per le parole di Salvini, false accuse sulla redistribuzione dei migranti” (La notizia)

10 gennaio – ore 9.00 – Gilet gialli, arrestato il pugile che aveva aggredito alcuni poliziotti (Il video)

10 gennaio – ore 8.30 – Rep. democratica del Congo, vittoria di Tshisekedi, l’opposizione: “Un golpe elettorale” (La notizia)

10 gennaio – ore 7.30 – Sea Watch, dopo lo scontro nella maggioranza arriva l’accordo sui migranti, li accoglierà la Chiesa Valdese (I dettagli)

L’agenda di oggi | Giovedì 10 gennaio 2019

Governo: continua il : continua il confronto tra Lega e M5S su migranti, reddito di cittadinanza e legalizzazione della cannabis.

Usa: il presidente Trump in visita al confine con il Messico mentre continua il braccio di ferro con i Democratici sui fondi per il : il presidente Trump in visita al confine con il Messico mentre continua il braccio di ferro con i Democratici sui fondi per il muro

Referendum: in commissione Affari costituzionali prosegue l’esame degli in commissione Affari costituzionali prosegue l’esame degli emendamenti

Ue: il presidente della commissione Juncker a Bucarest per l’inizio del semestre romeno.

Germania: la cancelliera Merkel in Grecia per la prima volta dal 2014.

Le notizie di oggi | Mercoledì 9 gennaio 2019

9 gennaio – ore 19.30 – Sea Watch, ecco il momento in cui i migranti scendono dalla nave | QUI IL VIDEO



9 gennaio – ore 19.00 – Europee, Salvini da Varsavia avverte l’Europa: “Io leader dei sovranisti. Il futuro è l’asse italo-polacco”

9 gennaio – ore 18.30 – Referendum, sarà necessario il voto a favore di un quarto degli elettori italiani.

9 gennaio – ore 17.30 – Tav, il governo ha ricevuto l’analisi costi-benefici sul dossier alta velocità.

9 gennaio – ore 16.00 – Italia, 11mila rom avranno il reddito di cittadinanza. Qui l’intervista a Carlo Stasolla, presidente dell’associazione 21 luglio.

9 gennaio – ore 14.00 – Sea Watch, si apre lo scontro di governo dopo l’opposizione del ministro dell’Interno Salvini all’arrivo dei migranti in Italia.

9 gennaio – ore 13.00 – Siria, la Procura di Torino ha chiesto la sorveglianza speciale a 5 italiani che hanno combattuto in Siria perché considerati socialmente pericolosi. Qui l’intervista.

9 gennaio – ore 12.00 – Sea Watch e Sea Eye, Malta autorizza lo sbarco: migranti ricollocati anche in Italia (I dettagli)

9 gennaio – ore 11.00 – Italia, il M5s ha presentato un disegno di legge sulla legalizzazione della cannabis (I dettagli)

9 gennaio – ore 10.30 Malta, Sea Watch e Sea Eye, “Soluzione nelle prossime ore” (Tutti gli aggiornamenti)

9 gennaio – ore 9.00 – Carige, il governo stanzia 1,3 miliardi di euro per ‘salvare’ la banca. (Qui gli aggiornamenti)

9 gennaio – ore 7.00 – Stati Uniti, l’appello di Trump alla Nazione: “C’è un crisi umanitaria al confine col Messico, serve il muro”. (Qui il discorso completo).

L’agenda di oggi | Mercoledì 9 gennaio 2019

Migranti: attesa per lo : attesa per lo sbarco delle due navi Ong ancora ferma al largo di Malta. Intanto prosegue il confronto nel governo.

Banca Carige: polemiche contro il governo dopo l’approvazione del : polemiche contro il governo dopo l’approvazione del decreto per salvare la banca ligure.

Governo: si discute delle : si discute delle riforme e del referendum senza quorum in Commissione alla Camera.

Legittima difesa: audizioni in Commissione Giustizia

Manovra: la Corte costituzionale esamina l’ammissibilità del conflitto sollevato dal Pd. Si lavora al decreto su : la Corte costituzionale esamina l’ammissibilità del conflitto sollevato dal Pd. Si lavora al decreto su reddito cittadinanza e quota 100

ArcelorMittal: a Taranto l’incontro con i sindacati in vista dello sciopero del 14 gennaio.

Siria: sale la : sale la tensione tra Turchia e Usa sulle milizie curde