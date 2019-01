Teatro Ariston Sanremo | Cinema | Festival | Storia | Indirizzo

TEATRO ARISTON SANREMO – È la storica casa del Festival della canzone italiana, anche se in pochi sanno che non tutte le edizioni della kermesse canora si sono tenute al suo interno. Il teatro Ariston di Sanremo, nell’immaginario collettivo degli italiani, è il luogo in cui negli anni sono sbocciati, assieme ai celebri fiori della cittadina ligure, i più grandi talenti della musica del nostro Paese.

Per molti storici cantanti italiani, infatti, il Festival ha rappresentato la rampa di lancio della loro splendida carriera. Ecco perché, il teatro Ariston è fortemente legato alla tradizione musicale italiana. Grazie a Sanremo, infatti, anche chi non è mai stato davanti al teatro ligure riconosce benissimo la sua celebre facciata.

Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’Ariston.

Teatro Ariston Sanremo | Storia

Sono gli anni Cinquanta quando il commendatore Aristide Vacchino decide di investire per acquistare il terreno dove oggi sorge il teatro. La costruzione dell’opera dura circa dieci anni: il 31 maggio 1963 è il giorno dell’inaugurazione dell’Ariston.

L’intenzione di Vacchino è di erigere un nuovo edificio adatto sia al teatro che alla rappresentazione cinematografica. Fin da subito si nota che quella sorta a Sanremo è un’opera immensa, maestosa, con un futuro radioso alle porte.

Contrariamente a quanti pensano, l’Ariston non è la casa di Sanremo fin dal giorno zero: la prima edizione del Festival ospitato dal teatro-cinema ligure è quella del 1977. Le 26 edizioni precedenti della kermesse si sono tenute nel salone delle Feste del Casinò Municipale di Sanremo.

Da allora, però, è l’Ariston la nuova casa del Festival. Con un’unica eccezione: l’edizione del 1990, che si tiene nel nuovo mercato dei Fiori situato nella Valle Armea, in frazione Bussana. Trattandosi della 40esima edizione, infatti, l’organizzazione decide di ambientare Sanremo in un luogo più capiente.

Nel 2017, la famiglia Vacchino acquista anche un fabbricato di quattro piani vicino al Teatro. Quei locali, dopo la ristrutturazione, sono diventati oggi nuovi camerini e sale riunioni per l’organizzazione del Festival.

Teatro Ariston Sanremo | Curiosità

L’Ariston, per la precisione, è un cinema-teatro: ha una sala rettangolare, con due ordini di 8 palchi laterali (16 totali) e una galleria rialzata sopra la platea. Può ospitare fino a 1.909 persone.

Nei periodi normali dell’anno il teatro viene adibito a multisala.

Ovviamente l’Ariston non è solo Festival: sono tantissimi gli appuntamenti che ogni anno vengono proposti nel teatro sanremese, dalla poesia al balletto, dalla lirica ai convegni, passando per eventi di fitness, mostre, cabaret, trasmissioni televisive e manifestazioni musicali di vario genere. Su tutte, il Premio Tenco.

Nella serata inaugurale del 1963, all’Ariston viene proiettato l’attesissimo film “Gli ammutinati del Bounty”, di Lewis Milestone, con Marlon Brando.

Teatro Ariston Sanremo | Indirizzo

Durante il periodo del Festival, l’Ariston è ovviamente inaccessibile a tutti coloro che sono sprovvisti di biglietti o accrediti per Sanremo. Tuttavia, sono tantissimi gli appassionati di musica e i curiosi che si accalcano all’ingresso del teatro, nella speranza di vedere i loro artisti preferiti e poter scattare una foto assieme a loro.

L’Ariston si trova al numero 212 di Via Giacomo Matteotti, a Sanremo.