Superbrain 2019 | Paola Perego

SUPERBRAIN – Ritorna con quattro nuovi appuntamenti Superbrain, la trasmissione di Rai 1 dedicata alle super menti. Anche quest’anno il programma è affidato alla conduzione di Paola Perego.

Giunto alla sua quarta edizione, Superbrain va in onda in prima serata su Rai 1 a partire da venerdì 11 gennaio 2019.

Le prime tre edizioni della trasmissione hanno registrato un ottimo successo in termini di ascolti, tanto da risultare uno dei programmi più visti della stagione della rete ammiraglia Rai.

L’appuntamento con le nuove puntate di Superbrain va in onda per quattro settimane, fino al 1 febbraio 2019. Paola Perego, inoltre, non sarà sola, ma sarà affiancata alla conduzione dall’attore e comico Francesco Paolantoni.

Un programma a cui la conduttrice è molto legata, perché ha rappresentato il suo ritorno in tv dopo la polemica scoppiata a causa di un tema trattato nel programma Parliamone sabato.

Un episodio che era costato a Paola Perego la temporanea esclusione dal servizio pubblico. Superbrain è stata una bella rivincita, visti gli ottimi risultati d’ascolto.

Al centro del programma persone normali dotate di grandissime capacità ed abilità mentali, in grado di superare delle prove davvero complesse.

A decretare il migliore sarà il pubblico in studio e una giuria composta da tre volti noti del mondo dello spettacolo. Per ogni puntata ci sarà un vincitore a cui verrà assegnato un premio in denaro.

I cast, svolti in tutte le regioni d’Italia, hanno fatto emergere numerosi talenti pronti a stupire. L’edizione di quest’anno si prevede quindi ancor più spettacolare del solito.

Nella prima puntata della quarta edizione di Superbrain – Le supermenti, Paola Perego introduce e ospita sei concorrenti che, sfruttando le loro menti geniali, si contenderanno la vittoria cercando di superare prove incredibili.

La giuria è composta da tre personaggi del mondo dello spettacolo i quali, nel corso della serata, seguiranno attentamente le prove e sceglieranno le migliori, fino a decretare, attraverso il voto del pubblico presente in studio, il vincitore assoluto.

Una delle assolute novità di questa edizione sono le sfide a livello internazionale, tra concorrenti italiani e di altri Paesi in cui è presente il format SuperBrain.

Un carattere forte, per alcuni un po’ schivo. Paola Perego è ormai da anni uno dei volti di punta della televisione italiana.

Nata a Monza il 17 aprile 1966, ha esordito come modella e indossatrice. Ma il suo sogno, già all’epoca, è un altro.

A 17 anni si sottopone a una serie di provini per entrare in tv. Inizia subito facendo la valletta per l’emittente Antenna 3 Lombardia in alcuni programmi comici.

Nell’84 passa a Fininvest, conducendo diverse trasmissioni per la neonata Italia 1. Presenta diversi programmi sportivi del sabato, come Record e Superecord, American Ball, Cadillac, Grand Prix e Calciomania.

Negli anni Novanta passa a Telemontecarlo dove conduce Settimo squillo con Remo Girone e nel 1991-92 Quando c’è la salute.

Passa poi a Rai 2 dove presenta diversi programmi come Mattina due a In famiglia, Pomeriggio in famiglia e Mattina in famiglia. Nel 1997 torna sulle reti Mediaset dove conduce Aspettando Beautiful su Canale 5.

I primi anni 2000 sono caratterizzati per la conduttrice di Superbrain dalla trasmissione La talpa, prima su Rai 2 poi su Italia 1.

Nel 2010 conduce Lo show dei record su Canale 5. Torna nella tv pubblica e presenta Se… a casa di Paola, e a seguire la prima edizione di Superbrain.

Dal settembre 2013 conduce per una stagione, insieme a Franco Di Mare, il programma pomeridiano di Rai 1 La vita in diretta

Nel 2014, e per due stagioni, conduce lo storico contenitore Domenica In, prima insieme a Pino Insegno, l’anno seguente con Salvo Sottile.

Nel 2015 torna in prima serata con Così lontani così vicini, insieme ad Al Bano.

Da settembre 2016 conduce su Rai 1 il programma Parliamone… sabato, in onda tutti i sabati fino al marzo 2017, quando viene soppresso per decisione della dirigenza Rai a causa di un servizio mandato in onda durante la puntata del 18 marzo, ritenuto lesivo della dignità delle donne.

La nuova edizione di Superbrain, in onda da venerdì 11 gennaio 2019, è visibile in chiaro su Rai 1. Per vedere le quattro puntate del programma condotto da Paola Perego, quindi, basta posizionarsi al tasto 1 del proprio televisore, mentre in HD il canale è visibile sul 501.

Rai 1 è visibile anche in chiaro sulla piattaforma satellitare Tivusat e su Sky al canale 101.

In streaming o per rivedere in qualsiasi momento le puntate di Superbrain grazie alla funzione on demand si può utilizzare la app RaiPlay, disponibile per pc, smartphone e tablet.

