Striscia la Notizia 2018-2019 | Conduttori | Anticipazioni | Puntate | Veline

Striscia la Notizia è un programma televisivo che viene trasmesso dal lunedì al sabato su Canale 5 alle ore 20.40. È uno degli show più longevi della TV Italiana, in onda ininterrotamente dalla fine degli anni ’80.

Ideato e scritto da Antonio Ricci, Striscia la Notizia (anche noto semplicemente come “Striscia”) riprende la formula del TG satirico.

Nel corso della trasmissione, infatti, i due presentatori (in genere comici o uomini di spettacolo), annunciano una serie di servizi e “inchieste” che, pur con un pizzico di ironia e scanzonatezza, hanno il compito di denunciare illeciti o situazioni di degrado ambientale, anche grazie all’aiuto di simpatici e stravaganti inviati.

Conduttori

Molti sono gli showmen e le showgirl che si sono alternati alla guida del programma di Antonio Ricci che, soprattutto nelle ultime edizioni, ha quasi sempre optato per coppie comiche già collaudate.

Tra i presentatori più conosciuti e longevi ci sono sicuramente Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, ma anche Paolo Bonolis e Luca Laurenti, Ficarra e Picone, le ex veline Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia, Gerry Scotti, Tullio Solenghi, Massimo Lopez, Michelle Hunziker e tanti altri.

La conduzione della trasmissione per la stagione 2018-2019 è affidata agli intramontabili Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti.

LEGGI ANCHE PERCHÉ MICHELLE HUNZIKER LASCIA STRISCIA LA NOTIZIA

Veline

Ad animare ogni puntata della trasmissione – e a sottolineare il fatto che questa si propone al pubblico come varietà e non come programma di informazione vero e proprio – contribuisce la presenza di due figure femminili denominate “veline” (una bionda e una mora), proprio come i fogli che queste avevano inizialmente il compito di passare ai conduttori nel corso dello show.

Le veline dell’edizione 2018-2019 sono Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva.

Gabibbo

È ormai una presenza fissa all’interno della trasmissione, di cui è divenuto negli anni molto più che una semplice mascotte. Ha le sembianze di un enorme pupazzo di colore rosso dalla bocca molto larga.

Il personaggio è ligure e ciò risulta evidente dal suo modo di parlare e di esprimersi, ricco di riferimenti allo stereotipo del genovese avaro, ma simpatico e dalla parte dei più deboli.

È animato dal mimo Rocco Domenico Gaudimonte e doppiato dalla voce di Lorenzo Beccati.

Inviati

A completare il cast della trasmissioni ci sono poi gli inviati, molti dei quali sono diventati a loro volta figure note della televisione e della spettacolo, come ad esempio Jimmy Ghione, Valerio Staffelli, Luca Abete, Max Laudadio, Cristiano Militello, Moreno Morello e “100%” Vittorio Brumotti.

Striscia la Notizia Streaming e TV

Tutte le puntate sono visibili in chiaro su Canale 5 dal lunedì al sabato a partire dalle ore 20.40. Qualora vi foste persi qualche puntata, potete invece riprendere i vecchi appuntamenti o direttamente sul sito di Striscia la Notizia.