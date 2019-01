Quanto guadagna il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella? | Lo stipendio

STIPENDIO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA MATTARELLA – Sergio Mattarella, presidente della Repubblica italiana, ha deciso di tagliarsi lo stipendio, rinunciando completamente alla parte relativa alla pensione di professore universitario.

Il capo dello stato, inoltre, ha deciso di estendere anche ai dipendenti del Quirinale il tetto di 240mila euro di retribuzione previsto per i dipendenti della pubblica amministrazione, così come il cumulo tra stipendio e pensioni.

> QUI QUANTO GUADAGNA IL PREMIER CONTE

Il tetto per le retribuzioni nella pubblica amministrazione, infatti, non è vincolante per organi costituzionali come la presidenza della Repubblica: tuttavia, la decisione di Mattarella lo ha esteso anche ai dipendenti del Quirinale.

Con questa decisione, numerosi consiglieri della presidenza della Repubblica svolgeranno le proprie funzioni con un compenso ridotto. Prima che Mattarella prendesse questa decisione, il segretario generale della presidenza della Repubblica, Ugo Zampetti, aveva rinunciato autonomamente a ogni compenso nel momento in cui ha assunto l’incarico.

Ma quanto guadagna esattamente Sergio Mattarella? Il Presidente della Repubblica italiana guadagna 239mila euro l’anno. Uno stipendio da 18.300 euro al mese, calcolato su tredici mensilità.

Uno stipendio molto alto, ma comunque inferiore a molti colleghi di altri paesi. È il caso del Presidente degli Stati Uniti per cui è previsto uno stipendio di 371 milioni di euro e del Premier di Singapore con i suoi 1,6 milioni di euro all’anno.

Curiosità: stando a quanto rivelato da “La Gabbia” in un un servizio andato in onda su La7 nel 2015, Sergio Mattarella guadagna meno rispetto a quando non era ancora stato eletto Presidente della Repubblica.

Il Capo dello Stato dal 1983 al 2008 è stato parlamentare e questo gli ha permesso di ricevere una pensione molto alta. Sommando la pensione da parlamentare allo stipendio da giudice della Corte Costituzionale e a quello da professore universitario, dal 2008 al 2015 Sergio Mattarella ha guadagnato 2 milioni e 800 mila euro.