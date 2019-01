Stati WhatsApp | I più belli | I migliori | Da mettere | Divertenti | Originali

STATI WHATSAPP – WhatsApp è una delle applicazioni più usate al mondo. Miliardi di persone si sono iscritte e comunicano con amici e parenti tramite la piattaforma di messaggi istantanei e gratuiti che i “giovani” chiamano/abbreviano con “wa”. Ognuno ha quindi un profilo personale con foto e “biglietto da visita”, la frase dello stato.

Frase che va scelta accuratamente dato che appare a tutti i nostri contatti. Molti usano quella “base”, ma c’è la possibilità di personalizzarla.

Stati WhatsApp | C ome impostarli e modificarli

Prima di vedere cosa scrivere è bene sapere come modificare lo stato di WhatsApp. Sia per gli utenti Android sia per quelli iOS, per cambiare gli stati di WhatsApp la procedura è la seguente:

Apri le Impostazioni di WhatsApp (gli utenti Android dovranno toccare i tre puntini verticali che compaiono in alto a destra, i possessori di iPhone l’ingranaggio che compare in basso nella schermata principale di WhatsApp)

Tocca la voce Stato (se non compare, tocca sulla foto profilo): in questa sezione avrai la possibilità di modificare lo stato scegliendone uno predefinito tra quelli in basso oppure clicca sulla matita che compare nella sezione Il tuo stato attuale e scrivi una nuova frase per WhatsApp

Conferma l’inserimento

Stati WhatsApp | I più belli | I migliori | Da mettere | Divertenti | Originali

Cosa scrivere? Di seguito qualche consiglio utile per i vostri stati di WhatsApp:

Solo quando è buio riusciamo a vedere le stelle. (Martin Luther King)

Il silenzio è l’unica risposta logica da poter dare agli stupidi. (Marilyn Monroe)

Ama tutti, credi a pochi e non far del male a nessuno. (William Shakespeare)

Chi non ride mai non è una persona seria. (Frédéric Chopin)

Possiamo chiudere con il passato, ma il passato non chiude con noi. (William Shakespeare)

Giudica un uomo dalle sue domande, piuttosto che dalle sue risposte. (Voltaire)

Il meglio deve ancora venire. Tu sei il tuo unico limite. Il segreto della creatività è saper nascondere le proprie fonti. (Albert Einstein)

Contro la stupidità non abbiamo difese. (Dietrich Bonhoeffer)

A fare le cose a mezzo si perde sempre. (Napoleone Bonaparte)

Parla meno, fai di più. Il silenzio è anche una risposta. Felice è chi sa amare. (Hermann Hesse)

Stati WhatsApp

La vita è bella. Dove c’è amore c’è vita. (Mahatma Gandhi)

Niente pioggia, niente fiori. La mia vita è la mia arte, la mia arte è la mia vita. Se non noi, chi? Se non ora, quando? (John F. Kennedy)

Se puoi sognarlo, puoi farlo. (Walt Disney)

Gli errori sono la prova che ci stai provando. Goditi le piccole cose. Chi ha paura d’essere battuto sia certo della sconfitta. (Napoleone Bonaparte)

Adoro i piaceri semplici, sono l’ultimo rifugio della gente complicata. (Oscar Wilde)

Com’è amaro guardare la felicità attraverso gli occhi di un altro! (William Shakespeare)

Gli errori sono la prova che ci stai provando. La vita è breve. Il destino mescola le carte e noi giochiamo. (Arthur Schopenhauer)

Una volontà forte vince sempre. (Louisa May Alcott)

Ogni momento è importante. Le matite rotte colorano ancora. Vivi. Sorridi. Ama. Mai rimandare a domani ciò che puoi fare benissimo dopodomani. (Mark Twain)

Esperienza è il nome che ciascuno dà ai propri errori. (Oscar Wilde)

Stati WhatsApp

La vita è nel movimento. (Aristotele)

La speranza è il pane dei poveri. (George Herbert)

La vecchiaia è il compimento della vita, l’ultimo atto della commedia. (Cicerone)

Quando si invecchia tutto sembra più piccolo. (Ernest Hemingway)

Coloro che sognano di giorno sanno molte cose che sfuggono a chi sogna soltanto di notte. (Edgar Allan Poe)

Un cuore grande si riempie con poco. Pensa a tutto quello che hai e non a quello che ti manca. Nulla è per caso. (Stephen Littleword)

La vita è troppo breve per sprecarla a realizzare i sogni degli altri. (Oscar Wilde)

La vera felicità risiede nel non cercarla. (Seneca)

Amare è breve, dimenticare è lungo. (Pablo Neruda)

Vivi e lasciali rosicare. Faccio cose, vedo gente. Fidatevi dei sogni perché in loro è nascosta la porta dell’eternità. (Khalil Gibran)

La vita sarebbe tragica se non fosse divertente. (Stephen Hawking)

A volte l’uomo è straordinariamente, appassionatamente innamorato della sofferenza. (Fëdor Dostoevskij)

Ho conosciuto il mare meditando su una goccia di rugiada.

Stati WhatsApp

Posso resistere a tutto tranne che alla tentazione. (Oscar Wilde)

Chiunque può sopportare un dolore tranne chi ce l’ha. (William Shakespeare)

Ciascuno è vittima delle proprie illusioni. (Seneca)

Il genio è più duraturo della bellezza. (Oscar Wilde)

Un giorno senza sorriso è un giorno perso. (Charlie Chaplin)

Non dovremmo preoccuparci di aver vissuto a lungo, ma di aver vissuto abbastanza. (Seneca)

Chi può, fa. Chi non può, insegna. (George Bernard Shaw)

Sii il cambiamento che vorresti vedere avvenire nel mondo. (Mahatma Gandhi)

I vecchi non diventano saggi, diventano attenti. (Ernest Hemingway)

Sii sempre il meglio di ciò che sei. (Martin Luther King)

Stati WhatsApp