Cosa c’è stasera in tv 12 gennaio 2019? Una breve guida completa ai programmi e ai film in tv di stasera dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Real Time e quelli minori come Rai Movie, Rai 4, Iris, Tv 8, Italia 2, La 5, Cielo, Nove, Rai 5, Paramount Channel, Cine Sony.

Ecco il palinsesto dei programmi in prima serata e in seconda serata di sabato 12 gennaio 2019:

Oggi in tv: i programmi e i film di stasera in tv 12 gennaio 2019:

Stasera su Rai 1:

20:00 – TELEGIORNALE

20:30 – Bologna. Calcio: Coppa Italia 2018 / 19 Ottavi di Finale Bologna – Juventus

23:04 – TG1 60 Secondi

23:05 – Petrolio

Stasera su Rai 2:

20:00 – Apri e Vinci

20:30 – TG2 20.30

21:05 – Amore, cucina e curry

23:15 – TG2 Dossier

Stasera su Rai 3:

20:00 – Blob

20:30 – Le parole della settimana

22:30 – Alla lavagna

22:55 – TG3 Mondo

23:25 – TG Regione

Stasera in tv 12 gennaio 2019 su Rai 4

20:38 – Lol 🙂 ep.97

21:06 – McCanick

22:44 – Rise of the footsoldier

00:48 – Wonderland pt.15

Stasera su Canale 5:

20:00 – TG5

20:39 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELL’INCONSISTENZA

21:20 – C’E’ POSTA PER TE

Stasera su Italia 1:

20:25 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – SCIENZA E CRIMINE

21:20 – LE 5 LEGGENDE – 1 PARTE

22:17 – TGCOM

22:20 – METEO.IT

22:23 – LE 5 LEGGENDE – 2 PARTE

Stasera in tv 12 gennaio 2019 su Rete 4:

20:30 – STASERA ITALIA WEEKEND

21:27 – U.S. MARSHALS – CACCIA SENZA TREGUA – 1 PARTE

22:10 – TGCOM

22:12 – METEO.IT

22:16 – U.S. MARSHALS – CACCIA SENZA TREGUA – 2 PARTE

Stasera su Canale 20:

21:00 – BLADE – 1 PARTE

22:06 – TG COM

22:11 – METEO

22:13 – BLADE – 2 PARTE

23:25 – HOSTAGES – LOTTARE O FUGGIRE

00:10 – THE HOLE IN 3D – 1 PARTE

Stasera su Paramount Channel:

21:10 – Tentazioni (Ir)Resistibili

23:00 – Two lovers

01:00 – Sex And The City

Stasera su Rai Movie:

19:20 – Pappa e ciccia

21:10 – Master & Commander – Sfida ai confini del mare

23:30 – La montagna silenziosa

01:10 – Happy Endings

Stasera su Cine Sony:

21:05 – Quel che resta del giorno

23:45 – Il servo di scena

01:45 – Walter e i suoi cugini

Stasera in tv 12 gennaio 2019 su Iris:

19:19 – LA CASA STREGATA

21:00 – APOLLO 13

23:42 – LA PELLE CHE ABITO

Stasera su Tv8:

20:20 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:25 – Una sposa per Natale

23:00 – Una rosa per Natale

00:35 – Notte brava a Las Vegas

Stasera su Italia 2:

20:00 – CHE CAMPIONI HOLLY E BENJI II – HOLLY CAMBIA RUOLO

20:25 – CHE CAMPIONI HOLLY E BENJI II – HOLLY CONTRO PATRICK

20:45 – CHE CAMPIONI HOLLY E BENJI II – UN DURO CONFRONTO

21:10 – EMIGRATIS

23:20 – STAY ALIVE

Stasera in tv 12 gennaio 2019 su La5:

19:35 – UOMINI E DONNE

21:10 – ROSAMUNDE PILCHER: LE ONDE DEL PASSATO – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24

22:18 – METEO.IT

22:20 – ROSAMUNDE PILCHER: LE ONDE DEL PASSATO – 2 PARTE

Stasera su Cielo:

19:55 – Affari al buio Il giocatore d’azzardo

20:25 – Affari di famiglia Una mini Bugatti

20:50 – Affari di famiglia Quoque tu Rick?

21:20 – Ritratto di borghesia in nero

23:15 – Paradise Club: il mega bordello Prima TV

Stasera su Nove:

20:05 – I migliori Fratelli di Crozza

21:30 – Stargate – La porta delle stelle

23:40 – Ore disperate

01:35 – Clima pazzo, pazzo clima

Stasera in tv 12 gennaio 2019 su La 7:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Little Murders (by Agatha Christie)

01:00 – TG LA7 Notte

Stasera su La 7d:

19:25 – I menù di Benedetta

21:30 – È arrivato nostro figlio

23:30 – We Want Sex

01:30 – The Dr. Oz Show

Stasera su Real Time:

19:50 – Take Me Out

21:30 – Body Bizarre

22:25 – Body Bizarre – Un amore diverso – Al contrari…

23:20 – Body Bizarre50 orgasmi al giorno – L’uomo …

00:10 – Skin Tight: la mia nuova pelle – Sarah e Roger

Stasera su Spike:

20:10 – I JEFFERSON 8′ Stagione Ep.5

20:40 – TUTTO IN FAMIGLIA Il ristorante di Jay

21:00 – TUTTO IN FAMIGLIA Il ritorno di Bobby Shaw

21:30 – LA SPADA DELLA VERITA’ La maledizione

22:15 – LA SPADA DELLA VERITA’ La biblioteca

23:00 – LA SPADA DELLA VERITA’ L’epidemia

23:50 – THE LIBRARIAN – LA MALEDIZIONE DEL CALICE DI GIUDA

Stasera in tv 12 gennaio 2019 su Sky Uno:

19:10 – Italia’s Got Talent

21:15 – Master – Chef All Stars Italia

22:25 – Master – Chef All Stars Italia

23:35 – Master Pasticcere di Francia

01:00 – Master Pasticcere di Francia

Stasera su Sky Cinema Uno:

21:00 – Cinepop

21:15 – Michelangelo – Infinito Prima TV

22:55 – Puoi baciare lo sposo

Per poter guardare film in libertà senza rischiare di finire nel circuito illegale dei siti pirata e quindi senza violare alcuna legge, esistono diverse piattaforme web che trasmettono le pellicole cinematografiche nel rispetto della legge e senza il bisogno di sottoscrivere alcun abbonamento.

Per poter guardare film in libertà senza rischiare di finire nel circuito illegale dei siti pirata e quindi senza violare alcuna legge, esistono diverse piattaforme web che trasmettono le pellicole cinematografiche nel rispetto della legge e senza il bisogno di sottoscrivere alcun abbonamento.

Allo stesso modo, esistono vari modi per vedere le partite di calcio di ogni competizione in diretta streaming sul proprio dispositivo elettronico, sia esso un PC, uno smartphone o un tablet.

Molti siti che propongono la visione di questi eventi dal vivo sono illegali e offrono il più delle volte una qualità video e audio scarsa, oltre a venire periodicamente oscurati dalle autorità di polizia informatica per violazione del diritto di riproduzione.

Ci sono però numerosi portali che offrono la possibilità di vedere le partite di calcio in streaming live e in qualità HD.

Molti, come Sky Go e Premium Play, sono a pagamento, altri del tutto gratuiti. Ecco come e dove vedere le partite di calcio in streaming in modo legale stasera in tv.