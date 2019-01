Stasera in tv 12 gennaio 2019 prima serata | Oggi in tv | Stasera in tv | Film tv stasera | Programmi tv | Guida programmi | Coppa Italia, Bologna Juventus | Amore, cucina e curry | C’è posta per te | Le 5 leggende

Stasera su Rai 1:

20:00 – TELEGIORNALE

20:30 – Bologna. Calcio: Coppa Italia 2018 / 19 Ottavi di Finale Bologna – Juventus

23:04 – TG1 60 Secondi

23:05 – Petrolio

Stasera su Rai 2:

20:00 – Apri e Vinci

20:30 – TG2 20.30

21:05 – Amore, cucina e curry

23:15 – TG2 Dossier

Stasera su Rai 3:

20:00 – Blob

20:30 – Le parole della settimana

22:30 – Alla lavagna

22:55 – TG3 Mondo

23:25 – TG Regione

Stasera in tv 12 gennaio 2019 su Rai 4

20:38 – Lol 🙂 ep.97

21:06 – McCanick

22:44 – Rise of the footsoldier

00:48 – Wonderland pt.15

Stasera su Canale 5:

20:00 – TG5

20:39 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELL’INCONSISTENZA

21:20 – C’E’ POSTA PER TE

Stasera su Italia 1:

20:25 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – SCIENZA E CRIMINE

21:20 – LE 5 LEGGENDE – 1 PARTE

22:17 – TGCOM

22:20 – METEO.IT

22:23 – LE 5 LEGGENDE – 2 PARTE

Stasera in tv 12 gennaio 2019 su Rete 4:

20:30 – STASERA ITALIA WEEKEND

21:27 – U.S. MARSHALS – CACCIA SENZA TREGUA – 1 PARTE

22:10 – TGCOM

22:12 – METEO.IT

22:16 – U.S. MARSHALS – CACCIA SENZA TREGUA – 2 PARTE

Stasera su Canale 20:

21:00 – BLADE – 1 PARTE

22:06 – TG COM

22:11 – METEO

22:13 – BLADE – 2 PARTE

23:25 – HOSTAGES – LOTTARE O FUGGIRE

00:10 – THE HOLE IN 3D – 1 PARTE

Stasera su Paramount Channel:

21:10 – Tentazioni (Ir)Resistibili

23:00 – Two lovers

01:00 – Sex And The City

Stasera su Rai Movie:

19:20 – Pappa e ciccia

21:10 – Master & Commander – Sfida ai confini del mare

23:30 – La montagna silenziosa

01:10 – Happy Endings

Stasera su Cine Sony:

21:05 – Quel che resta del giorno

23:45 – Il servo di scena

01:45 – Walter e i suoi cugini

Stasera in tv 12 gennaio 2019 su Iris:

19:19 – LA CASA STREGATA

21:00 – APOLLO 13

23:42 – LA PELLE CHE ABITO

Stasera su Tv8:

20:20 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:25 – Una sposa per Natale

23:00 – Una rosa per Natale

00:35 – Notte brava a Las Vegas

Stasera su Italia 2:

20:00 – CHE CAMPIONI HOLLY E BENJI II – HOLLY CAMBIA RUOLO

20:25 – CHE CAMPIONI HOLLY E BENJI II – HOLLY CONTRO PATRICK

20:45 – CHE CAMPIONI HOLLY E BENJI II – UN DURO CONFRONTO

21:10 – EMIGRATIS

23:20 – STAY ALIVE

Stasera in tv 12 gennaio 2019 su La5:

19:35 – UOMINI E DONNE

21:10 – ROSAMUNDE PILCHER: LE ONDE DEL PASSATO – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24

22:18 – METEO.IT

22:20 – ROSAMUNDE PILCHER: LE ONDE DEL PASSATO – 2 PARTE

Stasera su Cielo:

19:55 – Affari al buio Il giocatore d’azzardo

20:25 – Affari di famiglia Una mini Bugatti

20:50 – Affari di famiglia Quoque tu Rick?

21:20 – Ritratto di borghesia in nero

23:15 – Paradise Club: il mega bordello Prima TV

Stasera su Nove:

20:05 – I migliori Fratelli di Crozza

21:30 – Stargate – La porta delle stelle

23:40 – Ore disperate

01:35 – Clima pazzo, pazzo clima

Stasera in tv 12 gennaio 2019 su La 7:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Little Murders (by Agatha Christie)

01:00 – TG LA7 Notte

Stasera su La 7d:

19:25 – I menù di Benedetta

21:30 – È arrivato nostro figlio

23:30 – We Want Sex

01:30 – The Dr. Oz Show

Stasera su Real Time:

19:50 – Take Me Out

21:30 – Body Bizarre

22:25 – Body Bizarre – Un amore diverso – Al contrari…

23:20 – Body Bizarre50 orgasmi al giorno – L’uomo …

00:10 – Skin Tight: la mia nuova pelle – Sarah e Roger

Stasera su Spike:

20:10 – I JEFFERSON 8′ Stagione Ep.5

20:40 – TUTTO IN FAMIGLIA Il ristorante di Jay

21:00 – TUTTO IN FAMIGLIA Il ritorno di Bobby Shaw

21:30 – LA SPADA DELLA VERITA’ La maledizione

22:15 – LA SPADA DELLA VERITA’ La biblioteca

23:00 – LA SPADA DELLA VERITA’ L’epidemia

23:50 – THE LIBRARIAN – LA MALEDIZIONE DEL CALICE DI GIUDA

Stasera in tv 12 gennaio 2019 su Sky Uno:

19:10 – Italia’s Got Talent

21:15 – Master – Chef All Stars Italia

22:25 – Master – Chef All Stars Italia

23:35 – Master Pasticcere di Francia

01:00 – Master Pasticcere di Francia

Stasera su Sky Cinema Uno:

21:00 – Cinepop

21:15 – Michelangelo – Infinito Prima TV

22:55 – Puoi baciare lo sposo