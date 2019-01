Sanremo 2019 ospiti | Italiani | Internazionali | Nomi

SANREMO 2019 OSPITI – Si avvicina sempre di più il momento dell’inizio del 69esimo Festival della Canzone italiana. Dal 5 al 9 febbraio, in diretta su Rai 1, andranno infatti in onda le cinque serate di Sanremo 2019. Uno degli appuntamenti più attesi della stagione televisiva e musicale, nonché un palcoscenico storicamente calcato dai più grandi nomi della musica del nostro Paese.

Grandissimo entusiasmo e curiosità, dunque, attorno alla kermesse canora. E non soltanto riguardo ai conduttori e ai cantanti in gara che si susseguiranno sul palco dell’Ariston.

A rendere ancora più stuzzicante il Festival, ogni anno, c’è tutta una serie di ospiti speciali, sia italiani che internazionali. Cantanti, musicisti, attori, personalità che si distinguono nel loro ambito artistico e che catalizzano l’attenzione del grande pubblico. Ma non solo: non è raro infatti che, tra gli ospiti di Sanremo, figurino anche persone comuni, con una forte storia da raccontare.

Attorno agli ospiti, sia papabili che confermati, si crea dunque sempre una grande curiosità. Ed è così anche quest’anno. Quali sono gli ospiti scelti dal direttore artistico di Sanremo 2019, Claudio Baglioni? Ecco quello che sappiamo finora.

Sanremo 2019 ospiti | Nomi annunciati

“Puntiamo ad avere due ospiti per ogni serata”, ha detto Baglioni ai giornalisti nel corso della conferenza stampa di presentazione del Festival (QUI TUTTE LE SUE PAROLE). Ne consegue che gli ospiti di Sanremo 2019 saranno circa una decina.

Alcuni nomi sono già stati annunciati dal direttore artistico durante la conferenza stampa: “Ci saranno sicuramente – ha detto – Andrea Bocelli, che si esibirà insieme al figlio, Elisa e Giorgia. Torneranno sul palco anche Pippo Baudo e Fabio Rovazzi“, che a dicembre, sempre su Rai 1, hanno condotto le due serate di Sanremo Giovani.

Sanremo 2019 ospiti | Nomi probabili

Ovviamente gli ospiti non si fermeranno a quelli già annunciati. Ecco perché gli appassionati e i bookmaker stanno molto attenti ai rumors che arrivano dalla città dei fiori.

Uno degli artisti attesi potrebbe essere Ed Sheeran, la star britannica che ha duettato con lo stesso Bocelli in ‘Sì’, l’album di inediti con cui il tenore toscano ha conquistato il primo posto della classifica degli album più venduti in America, la Billboard200.

Nonostante ciò, nel corso della conferenza Baglioni ha sottolineato di non sentirsi assolutamente obbligato a chiamare ospiti internazionali. “L’ospite – ha affermato – deve arrivare e portare qualcosa, non solo prendere. Sto aspettando ancora proposte: Sanremo per me è internazionale già di suo, non ha bisogno di figurine non integrabili”.

Tra i papabili c’è anche Laura Pausini, vincitrice del “Latin Grammy Award” nella categoria ‘Best Traditional Pop Vocal Album’.

Nelle settimane scorse si è vociferato anche di un possibile arrivo di Fedez, Eros Ramazzotti e Jovanotti, il duo Raf-Tozzi e Luciano Ligabue. Voci ancora non confermate.

Occhio, infine, a Rosario Fiorello, che non ha escluso un suo ritorno all’Ariston come ospite, sulla falsa riga dell’anno scorso, quando garantì al Festival il picco più alto di ascolti di tutta l’edizione: 17 milioni.