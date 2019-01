Sanremo 2019 conferenza stampa di presentazione | LIVE | Festival

SANREMO 2019 CONFERENZA STAMPA – Oggi, 9 gennaio 2019, alle ore 12,30 presso il Teatro del Casinò di Sanremo è stata presentata la 69edizione del Festival di Sanremo affidato – come lo scorso anno – alla direzione artistica di Claudio Baglioni e che andrà in onda dal 5 al 9 febbraio 2019 dal Teatro Ariston.

TPI ha seguito LIVE l’evento. Ecco tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

SANREMO 2019 CONFERENZA STAMPA LIVE

– SE NON VISUALIZZI GLI ULTIMISSIMI AGGIORNAMENTI, CLICCA QUI –

Ore 14:03 – Si conclude qui la conferenza di presentazione del Festival di Sanremo 2019. Prossimo appuntamento con la stampa, il 4 febbraio, per l’ultima conferenza prima delle serate.

Si conclude qui la conferenza di presentazione del Festival di Sanremo 2019. Prossimo appuntamento con la stampa, il 4 febbraio, per l’ultima conferenza prima delle serate. Baglioni sul possibile premio alla carriera a Peppino Di Capri: “Abbiamo visto le discussioni sui social e le petizioni. Dobbiamo concordarlo con il comune, perché quel premio è intitolato alla città di Sanremo. Vedremo, mi auguro che ci sia questa possibilità”

“Abbiamo visto le discussioni sui social e le petizioni. Dobbiamo concordarlo con il comune, perché quel premio è intitolato alla città di Sanremo. Vedremo, mi auguro che ci sia questa possibilità” Ancora Baglioni sugli ospiti: “Torneranno sul palco anche Pippo Baudo e Fabio Rovazzi. Se Pippo può essere il quarto del quartetto Cetra di cui parlavamo prima? Non credo. Con lui non so cosa faremo, lui è imprevedibile”

“Torneranno sul palco anche Pippo Baudo e Fabio Rovazzi. Se Pippo può essere il quarto del quartetto Cetra di cui parlavamo prima? Non credo. Con lui non so cosa faremo, lui è imprevedibile” Claudio Baglioni sui nomi di alcuni ospiti: “Ci saranno Andrea Bocelli con il figlio, Giorgia, Elisa. Avremo due ospiti cantanti a serata. Se ci saranno ospiti comici? Sono molto in imbarazzo. Avendone già due, non vorrei che loro si arrabbiassero. Posso chiamare degli ospiti comici?”, chiede ai due conduttori

Sanremo 2019 conferenza stampa – (Aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti)

Teresa De Santis sui costi del Festival: “Negli ultimi 10 anni c’è stata una notevole diminuzione della spesa senza che ci sia stato un calo della qualità del prodotto. Il costo ha una voce fissa, la convenzione con il comune, e i costi vivi di ogni anno. Questi ultimi girano attorno ai 12 milioni di euro. I ricavi, ritengo e spero che possano raggiungere il doppio. O, probabilmente, anche al record.

“Negli ultimi 10 anni c’è stata una notevole diminuzione della spesa senza che ci sia stato un calo della qualità del prodotto. Il costo ha una voce fissa, la convenzione con il comune, e i costi vivi di ogni anno. Questi ultimi girano attorno ai 12 milioni di euro. I ricavi, ritengo e spero che possano raggiungere il doppio. O, probabilmente, anche al record. Ancora Baglioni: “Credo che le misure messe in pratica da questo governo e dai precedenti non siano adatte. Detto questo, a noi interessa creare un senso armonico, proprio perché il Paese è terribilmente disarmonico. Vogliamo essere i trombettieri di qualche buona battaglia. Quest’anno ricorre anche il 30esimo anniversario della caduta del Muro di Berlino. A quel tempo eravamo convinti di vivere un grande cambiamento. Qui stiamo ricostruendo i muri, non credo che questo faccia la felicità degli esseri umani”

“Credo che le misure messe in pratica da questo governo e dai precedenti non siano adatte. Detto questo, a noi interessa creare un senso armonico, proprio perché il Paese è terribilmente disarmonico. Vogliamo essere i trombettieri di qualche buona battaglia. Quest’anno ricorre anche il 30esimo anniversario della caduta del Muro di Berlino. A quel tempo eravamo convinti di vivere un grande cambiamento. Qui stiamo ricostruendo i muri, non credo che questo faccia la felicità degli esseri umani” Baglioni sulle sue battaglie sull’accoglienza e l’attuale momento politico in Italia: “Da artisti si gode del privilegio di avere un megafono con cui manifestare il proprio pensiero, non solo con l’arte. Le mie manifestazioni andavano in questo senso: a Lampedusa, già 25 anni fa si avvertiva il fenomeno degli sbarchi via mare. L’intenzione della mia manifestazione, che parlava della vita come arte dell’incontro, era dimostrare la nostra preoccupazione per movimenti di esseri umani caduti in mano a illegalità e sfruttamento. La classe politica e l’opinione pubblica ha avuto grandi mancanze, è stato un disastro che avrà ripercussioni grandissime dal punto di vista intellettuale: il nostro Paese è incattivito e rancoroso verso l’altro”

“Da artisti si gode del privilegio di avere un megafono con cui manifestare il proprio pensiero, non solo con l’arte. Le mie manifestazioni andavano in questo senso: a Lampedusa, già 25 anni fa si avvertiva il fenomeno degli sbarchi via mare. L’intenzione della mia manifestazione, che parlava della vita come arte dell’incontro, era dimostrare la nostra preoccupazione per movimenti di esseri umani caduti in mano a illegalità e sfruttamento. La classe politica e l’opinione pubblica ha avuto grandi mancanze, è stato un disastro che avrà ripercussioni grandissime dal punto di vista intellettuale: il nostro Paese è incattivito e rancoroso verso l’altro” Claudio Bisio: “Abbiamo tantissime idee, abbiamo tirato fuori molti nomi. Ovviamente non andranno tutti in porto, per questo è meglio evitare di nominarne alcuni adesso. Però io amo tante cose: amo Gaber, amo Jannacci, qualcosa verrà fuori”

Sanremo 2019 conferenza stampa – (Aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti)

Baglioni sulle canzoni: “Ci sono alcuni estremi formidabili, canzoni tradizionali, che un tempo si sarebbero definite “Sanremesi”, ma anche una certa diversità. Andremo a solleticare il musical o il teatro-canzone. Non ci sarà l’imbarazzo della graduatoria: era solo un rito feroce, è giusto che tutti arrivino fino in fondo al Festival”

“Ci sono alcuni estremi formidabili, canzoni tradizionali, che un tempo si sarebbero definite “Sanremesi”, ma anche una certa diversità. Andremo a solleticare il musical o il teatro-canzone. Non ci sarà l’imbarazzo della graduatoria: era solo un rito feroce, è giusto che tutti arrivino fino in fondo al Festival” Ancora Baglioni: “Stiamo pensando a tante persone, ad alcune forme di spettacolo. Siamo tre, potremmo diventare anche un quartetto”

“Stiamo pensando a tante persone, ad alcune forme di spettacolo. Siamo tre, potremmo diventare anche un quartetto” Baglioni sulle qualità canore di Bisio: “Ci siamo già misurati una volta a Zelig, anni fa. Bisio mi fece cantare al suo posto una serenata, poi ci siamo sfidati in un duello chitarristico. Lo faremo anche sul palco: lui e Virginia hanno tanti talenti da spendere. Non solo quelli conosciuti (“Alzi troppo le aspettative”, dice Virginia Raffaele. “Io suono l’armonica a bocca”, spiega Bisio). Il palco sarà forse il più grande mai avuto a Sanremo” (“Non ci saranno però variazioni nella capienza”, sottolinea Fasulo)

“Ci siamo già misurati una volta a Zelig, anni fa. Bisio mi fece cantare al suo posto una serenata, poi ci siamo sfidati in un duello chitarristico. Lo faremo anche sul palco: lui e Virginia hanno tanti talenti da spendere. Non solo quelli conosciuti (“Alzi troppo le aspettative”, dice Virginia Raffaele. “Io suono l’armonica a bocca”, spiega Bisio). Il palco sarà forse il più grande mai avuto a Sanremo” (“Non ci saranno però variazioni nella capienza”, sottolinea Fasulo) Virginia Raffaele sullo stesso argomento: “Non avendo mai lavorato insieme e avendo dei passati differenti, ma alla fine simili, per quanto mi riguarda mi sperimenterò anche quest’anno. Cercheremo di entrare a tempo nel concorso canoro, ma anche in controtempo delle volte. Cercheremo di colorarlo il più possibile”.

“Non avendo mai lavorato insieme e avendo dei passati differenti, ma alla fine simili, per quanto mi riguarda mi sperimenterò anche quest’anno. Cercheremo di entrare a tempo nel concorso canoro, ma anche in controtempo delle volte. Cercheremo di colorarlo il più possibile”. Bisio su come sarà la conduzione del Festival: “Né io né Virginia abbiamo niente da dimostrare. La grande novità è lavorare insieme. Il desiderio è fare gruppo, sul palco, anche con Baglioni se ce lo permetterà”

“Né io né Virginia abbiamo niente da dimostrare. La grande novità è lavorare insieme. Il desiderio è fare gruppo, sul palco, anche con Baglioni se ce lo permetterà” Fasulo ancora sul caso Carone: “Quando si parla di censura della Rai bisognerebbe pensarci due volte. La scelta di contenuti del servizio pubblico parla per noi”

Sanremo 2019 conferenza stampa – (Aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti)

Baglioni sull’esclusione (con polemiche) della canzone di Pierdavide Carone e i Dear Jack: “Ho cercato di spiegare a Carone, ma il messaggio è caduto nel vuoto, che non c’è alcuna intenzione censoria. Questo virgolettato è completamente infondato. Mi dispiace, perché Carone l’anno scorso aveva presentato un brano buono. È una graduatoria, che è opinabile, lo è sempre. L’infallibilità non c’è. E in casi del genere ricordo sempre la storia del mio primo provino, quando mi dissero ‘tanto questo non combinerà mai niente’. Errare è umano”

“Ho cercato di spiegare a Carone, ma il messaggio è caduto nel vuoto, che non c’è alcuna intenzione censoria. Questo virgolettato è completamente infondato. Mi dispiace, perché Carone l’anno scorso aveva presentato un brano buono. È una graduatoria, che è opinabile, lo è sempre. L’infallibilità non c’è. E in casi del genere ricordo sempre la storia del mio primo provino, quando mi dissero ‘tanto questo non combinerà mai niente’. Errare è umano” Claudio Baglioni sugli ospiti: “Al momento non ci sono ospiti non italiani. L’ospite deve arrivare e portare qualcosa, non solo prendere. Sto aspettando ancora proposte: Sanremo per me è internazionale già di suo, non ha bisogno di figurine non integrabili”

“Al momento non ci sono ospiti non italiani. L’ospite deve arrivare e portare qualcosa, non solo prendere. Sto aspettando ancora proposte: Sanremo per me è internazionale già di suo, non ha bisogno di figurine non integrabili” Claudio Fasulo sulla decisione di non dare i nomi dei presentatori del DopoFestival: “Ci stiamo ancora lavorando, abbiamo ancora scelte importanti da fare. Non vogliamo lanciarci in voli pindarici. Spero di darveli il 18 gennaio, al pre-ascolto delle canzoni”

“Ci stiamo ancora lavorando, abbiamo ancora scelte importanti da fare. Non vogliamo lanciarci in voli pindarici. Spero di darveli il 18 gennaio, al pre-ascolto delle canzoni” Iniziano le domande dei giornalisti in sala stampa

La responsabile di Rai Pubblicità: “Siamo reduci da due anni record per la raccolta, quest’anno puntiamo a un incremento del 5%. Le pianificazioni saranno sempre più crossmediali, l’intera piattaforma Rai viene usata e sempre più apprezzata dalla nostra clientela. Animeremo la città con la musica: abbiamo stretto una collaborazione con Siae per CasaSiae. Ci piace chiamarlo FuoriFestival”

“Siamo reduci da due anni record per la raccolta, quest’anno puntiamo a un incremento del 5%. Le pianificazioni saranno sempre più crossmediali, l’intera piattaforma Rai viene usata e sempre più apprezzata dalla nostra clientela. Animeremo la città con la musica: abbiamo stretto una collaborazione con Siae per CasaSiae. Ci piace chiamarlo FuoriFestival” Ancora Claudio Fasulo: Per la prima volta ci sarà un Sanremo By Night con una finestra dal Forte Santa Tecla per mostrare al pubblico cosa succede lì. Qualche informazione anche sulla struttura delle serate: il 5 si esibiranno tutti e 24 i campioni. Il 6 si esibiranno di nuovo i primi 12, il giorno dopo gli altri 12. Tutti saranno valutati da televoto, demoscopica e giuria della sala stampa. Nella serata del venerdì i 24 campioni si ripresenteranno con degli ospiti e con versioni differenti dall’originale dei loro brani. Sabato, poi, si arriverà a un rush finale con i 3 finalisti, prima di annunciare il campione della 69esima edizione”

Sanremo 2019 conferenza stampa – (Aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti)

Claudio Fasulo, capostruttura del Festival: “Vi do qualche numero: anche quest’anno ci sarà il notiziario flash “Prima Festival”, a partire dal 25 gennaio e fino alle serate. La coppia di conduttori del notiziario non la sveliamo ancora, ma avrà le caratteristiche necessarie per questo spazio, in cui verranno fornite anche informazioni e date provenienti dai social e forniti da Tim. Il DopoFestival, invece, al Casinò, sarà un mondo un po’ speciale: a 50 anni dall’uomo sulla luna, lo studio sarà un territorio lunare, pieno di suggestione e fantasia. E Rocco Papaleo ha le caratteristiche giuste. Accanto a lui ci saranno due figure femminili che non sveliamo ancora”

“Vi do qualche numero: anche quest’anno ci sarà il notiziario flash “Prima Festival”, a partire dal 25 gennaio e fino alle serate. La coppia di conduttori del notiziario non la sveliamo ancora, ma avrà le caratteristiche necessarie per questo spazio, in cui verranno fornite anche informazioni e date provenienti dai social e forniti da Tim. Il DopoFestival, invece, al Casinò, sarà un mondo un po’ speciale: a 50 anni dall’uomo sulla luna, lo studio sarà un territorio lunare, pieno di suggestione e fantasia. E Rocco Papaleo ha le caratteristiche giuste. Accanto a lui ci saranno due figure femminili che non sveliamo ancora” Ecco Virginia Raffaele: “A parte gli scherzi stimo molto Claudio Bisio, per me è un mostro (anche) sul palco. Ringrazio molto anche Baglioni, che mi ha voluta nonostante l’anno scorso sia stata un po’ scostumata dandogli dell’anziano. Lo ammetto: non lo era, l’anno scorso. Cercheremo di colorare la musica italiana, con la nostra ironia, tenendo presente che il Festival rimane una gara”

“A parte gli scherzi stimo molto Claudio Bisio, per me è un mostro (anche) sul palco. Ringrazio molto anche Baglioni, che mi ha voluta nonostante l’anno scorso sia stata un po’ scostumata dandogli dell’anziano. Lo ammetto: non lo era, l’anno scorso. Cercheremo di colorare la musica italiana, con la nostra ironia, tenendo presente che il Festival rimane una gara” Claudio Bisio: “Le diversità tra me e Virginia sono palesi (“Quasi tutte a vantaggio di Virginia”, dice Baglioni). Tra me e lei c’è stato un precedente: avremmo dovuto fare Zelig insieme, ma poi non è stato così. Così una sera l’ho voluta incontrare: lei era afona, mi disse che aveva urlato tanto contro un uomo. Quella volta ci siamo divertiti tanto, pensavo fosse arrabbiata con me”

“Le diversità tra me e Virginia sono palesi (“Quasi tutte a vantaggio di Virginia”, dice Baglioni). Tra me e lei c’è stato un precedente: avremmo dovuto fare Zelig insieme, ma poi non è stato così. Così una sera l’ho voluta incontrare: lei era afona, mi disse che aveva urlato tanto contro un uomo. Quella volta ci siamo divertiti tanto, pensavo fosse arrabbiata con me” Baglioni sul suo ruolo di “dirottatore artistico”: “Questa è una manifestazione talmente curiosa che è difficile dirottarla, ma l’intenzione è quella di continuare la strada dell’anno passato con senso di responsabilità affinché non sembri soltanto una botta di fortuna gli ascolti e i contenuti dello scorso anno. Proprio per il ricongiungimento di opposti ho pensato di chiamare fratello sole e sorella luna, Claudio Bisio e Virginia Raffaele: ho cercato di prenderla alla leggera, ci volevano due persone che avessero più ironia di me perché lo scorso anno ho finito il serbatoio”

Sanremo 2019 conferenza stampa – (Aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti)

Interviene Bisio ed è subito sketch comico: “Quando Baglioni mi ha chiamato ho pensato subito al numero dell’edizione del Festival: 69. E subito mi è venuta in mente Virginia. Sì sì, lo yin e lo yang…”

“Quando Baglioni mi ha chiamato ho pensato subito al numero dell’edizione del Festival: 69. E subito mi è venuta in mente Virginia. Sì sì, lo yin e lo yang…” Ancora Baglioni: “Se l’anno scorso l’obiettivo era portare l’immaginazione al Festival, quest’anno vogliamo portare l’armonia. Il 69, visto così, richiama molto il simbolo dell’avvicinamento degli opposti”

“Se l’anno scorso l’obiettivo era portare l’immaginazione al Festival, quest’anno vogliamo portare l’armonia. Il 69, visto così, richiama molto il simbolo dell’avvicinamento degli opposti” È il turno del direttore artistico Claudio Baglioni: “Le canzoni sono musica da fanteria, un’arte povera, ma riescono laddove tante altre cose non ce la fanno: creano una memoria, sono come dei profumi e noi cerchiamo di salvaguardarle. Abbiamo cercato di confermare alcune piccole conquiste, che si sono rivelate buone: ad esempio il fatto di non eliminare nessuno. Il Festival, per me, non è una trasmissione televisiva. È un evento trasmesso, dunque deve avere un carattere di eccezionalità e soddisfare la voglia del pubblico di ascoltare cose nuove”

“Le canzoni sono musica da fanteria, un’arte povera, ma riescono laddove tante altre cose non ce la fanno: creano una memoria, sono come dei profumi e noi cerchiamo di salvaguardarle. Abbiamo cercato di confermare alcune piccole conquiste, che si sono rivelate buone: ad esempio il fatto di non eliminare nessuno. Il Festival, per me, non è una trasmissione televisiva. È un evento trasmesso, dunque deve avere un carattere di eccezionalità e soddisfare la voglia del pubblico di ascoltare cose nuove” Teresa De Santis, nuovo direttore di Rai 1: “Negli ultimi anni ho seguito il Festival come vicedirettore, quest’anno ci torno con il nuovo incarico. Sono appassionata di musica, dunque ho preferito legare a Sanremo le mie prime dichiarazioni pubbliche da direttore. Siamo in un momento felice, Baglioni è un primatista: l’anno scorso ha totalizzato gli ascolti migliori degli ultimi 13 anni. Sono felice della presenza di Bisio e Virginia: è un Festival di alto profilo, si sta lavorando a un prodotto altissimo. Stiamo già pensando a qualcosa di speciale per la 70esima edizione dell’anno prossimo”.

Sanremo 2019 conferenza stampa – (Aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti)

Alberto Biancheri, sindaco di Sanremo: “Do il benvenuto a tutti nella nostra città. Voglio annunciare subito che, per il direttore artistico Claudio Baglioni, durante le serate ci sarà la consegna del riconoscimento come “Amico della città di Sanremo”. Negli ultimi due anni ha dato un’attenzione particolare, ha mostrato una sensibilità molto forte”

“Do il benvenuto a tutti nella nostra città. Voglio annunciare subito che, per il direttore artistico Claudio Baglioni, durante le serate ci sarà la consegna del riconoscimento come “Amico della città di Sanremo”. Negli ultimi due anni ha dato un’attenzione particolare, ha mostrato una sensibilità molto forte” Olmo Romeo, consigliere di amministrazione del Casinò di Sanremo: “Il mio è un breve saluto per esprimere soddisfazione nell’aver riacquistato centralità con il Casinò, è motivo di orgoglio aver legato il nostro teatro a questo genere di eventi. Tutte le trasmissioni collaterali si sono svolti qui, così come Sanremo Giovani: è un nuovo format importantissimo perché ci permette di rivolgerci alle nuove generazioni. Abbiamo recuperato un antico rapporto tra il Casinò e il Festival”

“Il mio è un breve saluto per esprimere soddisfazione nell’aver riacquistato centralità con il Casinò, è motivo di orgoglio aver legato il nostro teatro a questo genere di eventi. Tutte le trasmissioni collaterali si sono svolti qui, così come Sanremo Giovani: è un nuovo format importantissimo perché ci permette di rivolgerci alle nuove generazioni. Abbiamo recuperato un antico rapporto tra il Casinò e il Festival” Ore 12.40 Sono appena arrivati Claudio Baglioni, Claudio Bisio e Virginia Raffaele

Sono appena arrivati Claudio Baglioni, Claudio Bisio e Virginia Raffaele In realtà la conduzione di Bisio e Raffaele è ormai una certezza: i due attori sono presenti al Teatro del Casinò, luogo della conferenza, e hanno già scattato alcune foto con Claudio Baglioni all’esterno

Ore 12.30 – Tra pochi minuti comincerà la conferenza stampa di presentazione del 69esimo Festival di Sanremo. Grande attesa soprattutto per l’ufficialità riguardo ai conduttori, che dovrebbero essere Claudio Bisio e Virginia Raffaele

> QUI TUTTO QUELLO CHE C’E’ DA SAPERE SUL FESTIVAL DI SANREMO 2019

Sanremo 2019 conferenza stampa live | Dove vederla in streaming live gratis

Dove vedere la conferenza stampa di presentazione del Festival di Sanremo 2019? L’evento sarà trasmesso in diretta, gratis, sul sito della Rai.

TPI seguirà l’evento in tempo reale con aggiornamenti testuali.

Sanremo 2019 conferenza stampa live | Conduttori

Ad affiancare Claudio Baglioni alla conduzione del Festival di Sanremo 2019 saranno Claudio Bisio e Virginia Raffaele. L’attore e l’imitatrice hanno infatti battuto la grande concorrenza e sono stati scelti dal direttore artistico per aiutarlo in questa nuova avventura. Riusciranno a colpire i telespettatori? Il 5 febbraio la risposta.

Sanremo 2019 conferenza stampa live | I cantanti in gara

Di seguito i cantanti (con le loro canzoni) in gara:

Arisa – Mi sento bene

Loredana Bertè – Cosa ti aspetti da me

Boomdabash – Per un milione

Federica Carta e Shade – Senza farlo apposta

Simone Cristicchi – Abbi cura di me

Nino D’Angelo e Livio Cori – Un’altra luce

Einar – Parole nuove

Ex-Otago – Solo una canzone

Ghemon – Rose viola

Sanremo 2019 | E ancora:

Il Volo – Musica che resta

Irama – La ragazza con il cuore di latta

Achille Lauro – Rolls Royce

Mahmood – Soldi

Motta – Dov’è l’Italia

Negrita – I ragazzi stanno bene

Nek – Mi farò trovare pronto

Enrico Nigiotti – Nonno Hollywood

Sanremo 2019 | E poi:

Patty Pravo con Briga – Un po’ come la vita

Francesco Renga – Aspetto che torni

Daniele Silvestri – Argento vivo

Anna Tatangelo – Le nostre anime di notte

The Zen Circus – L’amore è una dittatura

Paola Turci – L’ultimo ostacolo

Ultimo – I tuoi particolari

Sanremo 2019 conferenza stampa live | Il regolamento

I cantanti in gara parteciperanno con 24 canzoni inedite e si esibiranno tutti nella prima serata (5 febbraio) del Festival.

Nelle due successive (6 e 7 febbraio) i cantanti (in gruppi di 12 a serata) interpreteranno, di nuovo, i propri brani.

Nella quarta serata (8 febbraio) i 24 artisti reinterpreteranno le proprie canzoni in gara, eventualmente in versione rivisitata o con diverso arrangiamento musicale, ognuno insieme ad un artista ospite.

Nella serata finale (9 febbraio), dopo aver riascoltato tutte e 24 le canzoni in gara, scopriremo il brano vincitore.

> QUI TUTTE LE INFO SUI BIGLIETTI