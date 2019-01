Sanremo 2019 biglietti | Abbonamenti | Come acquistarli | Quanto costano

Il Festival di Sanremo 2019 entra sempre di più nel vivo. A dimostrarlo, l’apertura della vendita dei biglietti e degli abbonamenti per la kermesse canora più importante d’Italia, in programma al teatro Ariston tra il 5 e il 9 febbraio.

Martedì 8 gennaio infatti scatta la vendita online degli abbonamenti. O meglio, quella che parte, come vedremo, è solo una richiesta di prenotazione degli abbonamenti stessi. Di seguito, dunque, tutte le informazioni utili per tutti coloro che sognano, almeno una volta nella vita, di vedere il Festival dal vivo, godendosi appieno lo spettacolo in uno dei teatri più belli d’Italia.

Sanremo 2019 biglietti | Come acquistare gli abbonamenti

La data da segnare sull’agenda è la seguente: martedì 8 gennaio 2019 a partire dalle ore 15. È questo infatti il momento in cui si aprono le richieste di prenotazione agli abbonamenti di platea e galleria per le cinque serate di Sanremo 2019.

Ciascun utente, collegandosi al sito ufficiale della biglietteria, può richiedere al massimo due abbonamenti. Per concludere la richiesta è necessario inserire alcuni dati obbligatori del pagante, oltre a quelli dei destinatari dell’abbonamento. Il pass per le cinque serate, infatti, è nominativo: non può dunque essere ceduto e all’ingresso verrà richiesto assieme a un documento di identità in corso di validità.

Le richieste di prenotazione degli abbonamenti a Sanremo si chiudono mercoledì 9 gennaio alle ore 12.

Attenzione, però: la richiesta di abbonamento non equivale alla certezza di ottenere poi i biglietti. Le richieste di prenotazione verranno inserite in una graduatoria per ordine di arrivo, certificata da un notaio. Solo una volta stabilito il numero di abbonamenti disponibili, ai richiedenti verrà comunicata la conferma o il rifiuto della richiesta. La comunicazione dovrebbe arrivare il 14 gennaio.

Eventuali abbonamenti invenduti verranno successivamente tramutati in biglietti singoli.

Sanremo 2019 biglietti | Prezzo degli abbonamenti

Veniamo adesso ai prezzi degli abbonamenti. Cinque serate in platea costano la bellezza di 1.290 euro.

Più basso invece il prezzo della galleria: 672 euro.

Sanremo 2019 biglietti | Come acquistare i biglietti singoli

I biglietti per le singole serate saranno disponibili solo pochi giorni prima l’inizio del Festival di Sanremo. Per comprarli, bisognerà sempre collegarsi al sito ufficiale della biglietteria.

Anche i biglietti singoli, come gli abbonamenti, saranno nominativi e richiederanno dunque un documento di riconoscimento all’ingresso. Allo stesso modo, quella che si aprirà sul sito sarà una richiesta di prenotazione, che dovrà essere prima accettata dal sistema sempre in base a una graduatoria di arrivo.

Al momento non è stata ancora ufficializzata una data di inizio delle vendite dei biglietti. Non si hanno informazioni nemmeno sul prezzo.

