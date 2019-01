Ristorante Orsone: menù, prezzi e prenotazioni. Tutto sul locale di Bastianich in Friuli

Ristorante Orsone Bastianich menù prezzo | Quanto costa | Menù

Ristorante Orsone Bastianich menù prezzo – Più che un grande chef stellato, come i suoi colleghi di Masterchef, Joe Bastianich è un vero e proprio magnate della ristorazione. La Lupa, l’Esca, il Casa Mono, il Bar Jamòn, l’Otto, il Del Posto, l’Eataly, Il Carnevino, L’Osteria Mozza sono solo alcuni dei ristoranti che il manager-ristoratore possiede in giro per il mondo.

New York, Los Angeles, Las Vegas, Città del Messico, San Paolo. In ognuna di queste grandi città Joe Bastianich ha aperto nel tempo almeno un ristorante. Su circa 20 locali di sua proprietà, però, solo uno si trova in Italia, se si escludono le sue aziende vinicole in Friuli.

Si tratta del ristorante Orsone, aperto dallo chef di origini americane nel 2013 a Udine, precisamente a Gagliano, frazione di Cividale del Friuli.

E’ qui che nel 2013 lo chef di origini americane ha aperto, insieme alla mamma Lidia, il ristorante e bed & breakfast Orsone.

Ristorante Orsone Bastianich | Il menù

Leggendo il menù del ristorante Orsone, ci si rende subito conto che l’intento del giudice di MasterChef è quello di far incontrare le tradizioni culinarie italiane con la cucina statunitense.

Non c’è da stupirsi, dunque, se sulla carta si trovano sia hamburger e altri prodotti tipici delle steakhouse, sia alcune pietanze più ricercate e cucinate con le materie prime tipiche del Friuli Venezia Giulia.

Di seguito, il menù del ristorante Orsone di Joe Bastianich:

Menù Degustazione (€ 49 a persona)

L’insalata di Lidia (con foglie e verdure d’autunno cotte e crude)

Crema di Zucca (con chiodini, castagne e caprino)

Ravioli con Foie Gras (mele e croccante di mandorle)

Quaglietta con purè di patata viola, cipolline in agrodolce e tartufo nero (Tuber Uncinatum)

Tiramisù a modo nostro

Per iniziare

Il Frico di Lidia (croccante con porro e patate e chips di polenta) € 12

Uovo Toc’ in Braide (cotto a bassa temperatura, polentina e tartufo nero Uncinatum) € 14

Prosciutto di San Daniele (24 mesi, servito con pane alle noci) € 10

I Formaggi (Montasio Fresco, Shropshire, Pecorino Fossa, Morlacco, Tete de Moine e Spadone di Cividale) € 15

L’insalata di Lidia (con foglie e verdure d’autunno) € 10

………………………..

Maryland Crab Cakes (tortini di granciporro con insalatina e la nostra salsa rosa) € 10

Cheese Fries (con formaggio filante, bacon e cipollotto) € 8

I primi

I Cjarsons di Lidia (con nocciole, fichi, spinacino e ricotta affumicata) € 12

Garganelli (con gamberi rossi di Sicilia, zafferano e finger lime) € 16

Tagliolini al tartufo bianco (Tuber Magnatum Pico) € 38

Pappardelle all’uovo (con anatra, chiodini e galletti saltati) € 15

………………………..

Spaghetti & MEatballs (Il grande classico italo-americano) € 12

………………………..

Crema di zucca (con chiodini, castagne e caprino) € 10

I secondi

Quaglietta (con purè di patata viola, cipolline in agrodolce e tartufo nero) € 22

Joe’s Veal Chop (con funghi chiodini e galletti saltati) € 24

Polpo al Josper (su crema di borlotti, fagioli all’occhio e indivia riccia) € 20

Maialino da latte (su crema di patate, verza al Josper e salsa alla senape) € 20

………………………..

New York Steak (costata americana senz’osso con verdure al josper, 400 g, consigliata per due) € 50

BBQ Ribs (le costine di maiale al barbecue con coleslaw) € 18

Burger and Sandwich

Calabrone Burger (Fassona piemontese, queso valdeon e cipolle caramellate) € 17

Orsone’s Egg & Cheese Burger (con Montasio, bacon e uovo cotto a bassa temperatura) € 17

Veggie Burger (quinoa, ceci e borlotti. Anche vegano) € 15

………………………..

Philly Steak Sandwich (roast-beef marinato, formaggio fuso, funghi e cipollotto) € 17

Po’Boy Sandwich (con gamberi fritti, salsa aioli e contorno di anelli di cipolla fritti) € 22

Verdure

Caesar Salad (con pollo al Josper e crostini) € 13

Contorno d’autunno: insalata di radicchi € 5

Patate fritte € 5

Ristorante Orsone Bastianich | Prezzi

Come si può vedere dalla carta, dunque, i prezzi del ristorante Orsone di Joe Bastianich possono variare molto, a seconda che si scelga un menù basato sulle specialità barbecue americane o qualcosa di più ricercato.

Il primo più costoso è quello con tagliolini al tartufo (38 euro), mentre tra i secondi a costare di più è il Joe’s Veal Chop (22 euro).

Ristorante Orsone Bastianich | Prenotazione

Il ristorante è aperto a pranzo e a cena dal mercoledì alla domenica. Per prenotare un tavolo è necessario chiamare il 0432 732053. In alternativa, si può prenotare anche direttamente sul sito ufficiale del locale.