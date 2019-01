Porta a porta | Anticipazioni | Ospiti | Bruno Vespa | Rai 1 | Streaming tv

Dall’11 settembre 2018 va in onda su Rai 1 “Porta a porta“, storico programma tv condotto da Bruno Vespa in onda in seconda serata.

Il talk politico (ma non solo), giunto alla 24esima edizione, approfondisce tutti i temi politici e dell’attualità con tantissimi ospiti (membri del Governo, dell’opposizione, personaggi tv e della cronaca) che prendono posto sulle famose poltroncine della “terza Camera d’Italia”.

Il programma va in onda con tre puntate a settimana, più precisamente nella seconda serata di martedì, mercoledì e giovedì, a partire dalle ore 23,25 circa. Previste poi possibili puntate speciali in caso di grandi eventi di cronaca o politica.

Porta a porta | Anticipazioni | Ospiti | Puntata 20 novembre 2018

Il ministro della giustizia Alfonso Bonafede sarà l’ospite della parte politica di Porta a Porta, intervistata da Bruno Vespa. Si parlerà di processi, del decreto sicurezza, ovviamente dei dissidi interni al Governo tra Lega e M5S.

Porta a porta | Anticipazioni | Ospiti | Bruno Vespa | Rai 1

Il primo ospite di rilievo della nuova stagione di Porta a porta è stato il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini. Poi è stato i turno del ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli. Tra gli ospiti non politici anche l’ex imperatrice dell’Iran Farah Diba, vedova di Mohammad Reza Pahlavi.

Porta a porta | Anticipazioni | Ospiti | Bruno Vespa | Rai 1 | Puntata 7 novembre

Mercoledì 7 novembre nuova puntata di Porta a porta.

Porta a porta | Anticipazioni | Ospiti | Bruno Vespa | Rai 1 | Puntata 6 novembre

Perché il clima è impazzito? Quanto conta l’abusivismo? Si possono prevenire questi disastri? Questi gli argomenti della puntata del 6 novembre 2018 di Porta a porta. Subito dopo, uno speciale sulle elezioni di midterm negli Stati Uniti.

Porta a porta | Rai 1 | Streaming tv

Tutte le puntate di Porta a porta andranno in onda in chiaro su Rai 1 (martedì, mercoledì e giovedì, a partire dalle ore 23,25 circa).

Gli appuntamenti con il talk politico saranno, ovviamente, visibili anche in streaming tramite la piattaforma RaiPlay.

Sempre su RaiPlay sarà possibile recuperare le puntate dei giorni precedenti tramite la funzione on demand.

Porta a porta | Rai 1 | Social

Il programma è molto attivo sui social. In particolare su Twitter (qui il profilo di Porta a porta) e su Facebook (qui la pagina di Porta a porta)