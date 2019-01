Pizzerie Roma Centro Storico | Dove mangiare una buona pizza: i locali tipici, buoni e non turistici a Trastevere, Campo de’ Fiori, Colosseo, Testaccio, Monti | Orari, indirizzi, prezzi, menu e pizza consigliata

PIZZERIE ROMA CENTRO – In questo articolo abbiamo selezionato cinque pizzerie del centro di Roma seguendo alcuni criteri come la genuinità dei prodotti, la qualità della cucina, la pulizia del locale e la cortesia nei confronti dei clienti.

All’interno di questo elenco abbiamo inserito varie tipologie di locali, da quelli più tipici, legati alla tradizione pizzaiola romana, ad altri che seguono nuove tendenze, come quella delle “pizze gourmet”.

Come detto, tutti queste pizzerie si trovano al centro di Roma, quindi nel territorio delimitato dalle mura aureliane.

Pizzerie Roma Centro Storico | Trastevere

Bir&Fud

È uno dei locali più conosciuti e frequentati di Trastevere ed è situato proprio alle spalle di piazza Trilussa, uno degli snodi centrali della vita notturna romana.

Il punto di forza di Bir&Fud è l’abbinamento tra pizza e birra, come dimostrano le due lavagne dedicate: da una parte i fuori carta creativi (che comprendono anche fritti e piatti principali), dall’altra la bella selezione di birre artigianali italiane che cambiano quasi su base quotidiana.

La pizza, lievitata a lungo e stesa appena più spessa di quella romana, è saporita e condita con ottimi ingredienti.

Da provare anche i fritti, in particolare il celebre tris romano di supplì (carbonara, gricia, amatriciana), i filetti di baccalà.

INDIRIZZO via Benedetta 23 – Roma – tel.: 06 5894016

ORARI dal lunedì al mercoledì 17:30 – 02:00 | dal giovedì alla domenica 11:00 – 02:00

TPI consiglia: Pizza margherita doppia

Pizzerie Roma Centro Storico | Campo de’ Fiori

Emma

La pizzeria Emma, che caso vuole si trovi in via Monte della Farina, a due passi da Campo de’ Fiori, è probabilmente una delle migliori pizzerie alla romana.

Da Emma non si trova la pizza napoletana, bensì quella più bassa, scrocchiarella, come da tradizione della capitale.

In particolare la pizza di Emma si distingue per la qualità della pasta, per la scelta degli ingredienti e per l’estrosità nella composizione.

Ma Emma non è solo pizzeria: c’è anche un menu da ristorante, con piatti di livello. In particolare l’uovo di San Bartolomeo, uovo in camicia con fondue di Parmigiano e punte di asparagi, la frittata di maccheroni napoletana, la carbonara vegetariana, le polpette in umido e la crostata di visciole e albicocche.

INDIRIZZO via Monte della Farina, 28/29 – Roma – tel.: 06 64760475

ORARI dal lunedì alla domenica 12:30 – 15.30 | 19:30 – 23:45

TPI consiglia: Pizza zibello

Pizzerie Roma Centro Storico | Colosseo

Li Rioni

La pizzeria Li Rioni, che dista pochi metri dal Colosseo, è un locale a conduzione familiare nato nel lontano 1986.

E proprio l’atmosfera accogliente, insieme a un’impasto che viene lasciato maturare dalle 24 alle 48 ore, sono i punti di forza di questo locale.

La lunga lievitazione da luogo ad un prodotto che ha nella fragranza e nella digeribilità la sua più importante caratteristica. La pizza è quella bassa e croccante tipica romana offerta in tante varianti.

Da Li Rioni, come da tradizione romana, si comincia con i fritti: filetti di baccalà, fiori di zucca e supplì, sempre dorati ed asciutti e preparati in casa.

INDIRIZZO via Dei Santi Quattro, 24 – Roma – tel.: 06 70450605

ORARI dal lunedì alla domenica 19:00 – 24:00 | Chiuso il martedì

TPI consiglia: Pizza fiori di zucca e alici

Pizzerie Roma Centro Storico | Testaccio

Giulietta

Il locale della chef pluristellata Cristina Bowerman e Fabio Spada sorge a piazza dell’Emporio, ai piedi dell’Aventino. Da Giulietta si può riscoprire migliore tradizione della pizza romana e napoletana, ma anche tanti fritti ed antipasti, selezioni di gastronomia e molto altro.