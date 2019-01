Pensioni quota 100 ultimissime news | Pensioni e superamento della legge Fornero. È questo, insieme al reddito di cittadinanza e alla flat tax, uno dei capisaldi del contratto di governo Lega-M5s.

– SE NON VISUALIZZI GLI ULTIMISSIMI AGGIORNAMENTI, CLICCA QUI –

Pensioni quota 100 | Ultimi aggiornamenti

Giovedì 10 gennaio – Reddito di cittadinanza e quota 100: slitta la riunione a palazzo Chigi. Slitta la riunione del consiglio dei ministri, prevista per oggi, ma mai convocata formalmente, per l’esame del decreto unico sul reddito di cittadinanza e quota 100 per le pensioni. Secondo quanto si apprende da fonti di governo il testo sarebbe chiuso ma ancora al vaglio della Ragioneria generale dello Stato per le verifiche normative. Non e’ escluso che il decreto possa approdare in Cdm domani ma, secondo quanto riferiscono le stesse fonti, e’ probabile che la riunione slitti alla prossima settimana.

Mercoledì 9 gennaio – Pensioni, bozza dl pensioni e Rdc ancora ferma in preconsiglio –Mentre continua lo scontro tra Lega e M5s sul reddito di cittadinanza dopo che il Carroccio ha posto l’accento sulla questione disabili, la bozza del dl che contiene anche Quota 100 rimane ferma in preconsiglio a palazzo Chigi e in attesa di approvazione, la quale è attesa tra oggi e domani.

Martedì 8 gennaio – Pensioni, Landini: “Con Quota 100 non si cambia la Fornero”– Mentre il decreto su pensioni e reddito di cittadinanza è ancora atteso sul tavolo di palazzo Chigi, continuano ad arrivare da più parte critiche su Quota 100. Questa volta a parlare della riforma previdenziale non risparmiando critiche è Maurizio Landini, segretario confederale della CGIL, il quale ha invitato anche gli altri sindacati – Cgil, Cisl e Uil – ad attuare una grande mobilitazione per dire che Quota 100 non cambierà la Fornero ma, al massimo, potrà portare “una piccola modifica” alle attuali norme sul pensionamento.

Lunedì 7 gennaio – Pensioni, Durigon : “La diminuzione dell’assegno pensionistico con quota 100 è al massimo del 16 per cento“. Abbiamo fatto uno studio con l’Inps. Su una busta paga media di pensione di 1500 euro, il non percepito per i minori anni contributivi è pari al 16% netto massimo, fino al 2% iniziale di un anno”. Questa la rassicurazione del sottosegretario al Lavoro, Claudio Durigon, che intervistato a Sky TG24 Economia ha parlato di Quota 100 e ha risposto ad alcune domande circa l’attuazione pratica della riforma sul pensionamento anticipato.

Quando gli è stato chiesto se Quota 100 porterà a un effettivo superamento della Legge Fornero, Durigon ha spiegato: “Abbiamo dato un primo impulso positivo al mercato in uscita. Questo darà sicuramente un po’ di vigore all’entrata nel mondo del lavoro. E’ una prima picconata”.

Infine, rispetto alle critiche arrivate dai sindacati circa la durata triennale del provvedimento, il sottosegretario ha risposto: “Il nostro obiettivo è la famosa Quota 41, ma oggi sarebbe costata troppo per le casse dello Stato, visto il bacino che la stessa Legge Fornero aveva in qualche modo creato. Quindi abbiamo affrontato Quota 100 con dei paletti ben prefissati, in modo che il bacino si svuoterà di circa sei o settecento mila persone in tre anni e darà la possibilità, subito dopo questi tre anni, di valutare di fare Quota 41”.

Sabato 5 gennaio – Pensioni quota 100, pubblicata la bozza del decreto: tutte le novità – È stata diffusa oggi, 5 gennaio, l’ultima bozza del decreto sulle pensioni quota 100 e sul reddito di cittadinanza. Il testo, composto da due titoli e 27 articoli, verrà esaminato martedì 8 gennaio per poi approdare in Consiglio dei ministri nei giorni successivi, salvo cambiamenti.

Ecco tutte le novità per quanto riguarda le pensioni a quota 100 (qui tutte le news). Qui cosa prevede la bozza del decreto a proposito del reddito di cittadinanza.

Si inizia ad aprile – Il via ai nuovi pensionamenti con quota 100, ovvero 62 anni di età e 38 di contributi minimi, scatta dal 1 aprile. Confermati i requisiti d’accesso. La misura viene introdotta “in via sperimentale” per il triennio 2019-2021.

Venerdì 4 gennaio – Pensioni, rischio caos per Quota 100. Durigon: “Reddito di cittadinanza e Quota 100 saranno un grande lavoro per l’Inps”. Il sottosegretario al Lavoto, Claudio Durigon, ha risposto ad alcune questioni impellenti riguardanti Quota 100 nel corso della trasmissione di Rete 4 “Stasera Italia”. “Con l’Inps si sta studiando come intervenire nel miglior modo possibile per dare delle risposte a tutti”, è la rassicurazione di Durigon, il quale ha sottolineato che l’obiettivo primario sarà quello di smaltire il più velocemente possibile le domande che arriveranno”.

“Credo che reddito di cittadinanza e quota 100 saranno un grande lavoro per l’Inps”, ha poi precisato il sottosegretario, il quale si è poi espresso anche sul ruolo che in questo caso avrà Tito Boeri, il presidente dell’istituto di previdenza. “Credo che l’Inps abbia bisogno di un cambiamento, nel senso che secondo me i presidenti lasciati da soli a governare l’ente più importante d’Italia ed economicamente con più valore non possano essere lasciati soli. Quindi stiamo vagliando l’opportunità di una governance diversa che sia più collegiale e dia più risposte”.

Giovedì 3 gennaio – Pensioni, Quota 100: il decreto è in ritardo e intanto aumenta l’età per la pensione. Il dl relativo alla riforma previdenziale di superamento della Fornero sarebbe dovuto giungere ad approvazione entro il 31 dicembre: le norme in esso contenute, ora, rischiano di finire in uno stallo burocratico e portare a ritardi che mettono in discussione la partenza di Quota 100 nella prossima primavera. (qui tutti i dettagli)

Domenica 30 dicembre – Manovra: via libero definitivo della Camera, è legge. Dopo un iter particolarmente tortuoso, la legge di Bilancio 2019 ha ottenuto l’approvazione della Camera con 313 voti favorevoli e 70 contrari. In seguito, come da procedura, il testo è stato firmato dal capo di Stato Sergio Mattarella. Confermate, dunque, le risorse stanziate per Quota 100: la riforma del sistema pensionistico varrà 3,9 miliardi nel 2019, 8,3 miliardi nel 2020 e 8,6 miliardi nel 2021.

Sabato 29 dicembre – Manovra, pensioni: partenza ad aprile per Quota 100. La riforma di superamento della legge Fornero – riguardante l’anticipo pensionistico nella somma dei 62 anni di età e 38 di contributi minimi – vedrà la sua partenza ad aprile con quattro finestre annue ma con un taglio di 2,7 miliardi ai fondi inizialmente stanziati. Le risorse scendono infatti nel 2019 da 6,7 a circa 4 miliardi: più nello specifico sono stanziati 3,968 miliardi per il 2019, 8,336 per il 2020, 8,684 per il 2021, 8,153 per il 2022, 6,999 per il 2023 e 7 miliardi per il 2024.



Confermato il taglio alle pensioni d’oro. Esso sarà valido dal 2019 per 5 anni e con 5 diversi scaglioni: si parte da un minimo del 15% per i redditi compresi tra 100 mila e 130 mila euro lordi fino ad arrivare ad un massimo del 40% per quegli assegni superiori ai 500 mila euro (QUI TUTTI I DETTAGLI).

Confermata anche la stretta sulle rivalutazioni delle pensioni oltre i 1.522 euro; tale rivalutazione sarà totale – cioè del 100 per cento – per assegni superiori tre volte il trattamento minimo (1.522 euro), mentre superata questa soglia la rivalutazione all’inflazione prevede 6 fasce percentuali. L’indicizzazione sarà riconosciuta al 97 per cento per quelle pensioni tra tre e quattro volte il minimo; al 77 per cento per quelle tra quattro e cinque volte il minimo; al 52 per cento per quelle tra cinque e sei volte il minimo; al 47 per cento per quelle tra sei e otto volte il minimo; al 45 per cento tra otto e nove volte il minimo e al 40 per cento sopra nove volte il minimo.

QUI TUTTI GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI E LE NOVITÀ SULLE PENSIONI

Prevista infine una flat tax al 7 per cento per i pensionati residenti all’estero da almeno 5 anni che scelgono di vivere al Sud Italia; l’imposta sostitutiva quindi – calcolata in via forfettaria con aliquota del 7 per cento – si applica per cinque periodi d’imposta ed è rivolta a quei pensionati che, vivendo all’estero, vorranno ritrasferire la propria residenza in Italia e nei comuni con popolazione non superiore ai 20 mila abitanti in Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia.

Martedì 25 dicembre – Pensioni, Salvini: “Non un euro in meno nel 2019, anzi un euro in più” – Il vicepremier e ministro degli Interni Matteo Salvini in visita alla Questura di Milano torna a parlare delle pensioni:”Nessun pensionato prenderà un euro in meno nel 2019. Ho pubblicato sulla mia pagina Facebook i dati veri – ha rassicurato il leader della Lega – visto che se ne leggono e se ne sentono di tutti i colori. Ribadisco, e aspetto solo di essere smentito, che nessun pensionato italiano prenderà un euro in meno nel 2019, anzi tutti prenderanno euro in più rispetto al 2018″.

Lunedì 24 dicembre – Pensioni, così si cambia con quota 100: ecco quando si potrà “uscire” dal lavoro. Con quota 100 tanti cambiamenti in arrivo. In primis le novità riguardano le modalità e i tempi per l’uscita dal lavoro. Qui la scheda.

Pensioni Quota 100: chi potrà andare in pensione nel 2019

La riforma di superamento della legge Fornero, denominata Quota 100 e inserita nella legge di Bilancio 2019 finalmente approvata (qui tutti i dettagli su cosa prevede), partirà a febbraio 2019 in seguito all’approvazione del decreto attuativo collegato alla Manovra e atteso in Consiglio dei Ministri per il 10-12 gennaio.

Il nuovo meccanismo di anticipo pensionistico in sperimentazione per il prossimo triennio – quindi fino al 2021 – prevede la possibilità di uscita dal lavoro con 62 anni di età e 38 di contributi versati. I primi assegni con Quota 100 dovrebbero incassarli i dipendenti privati a partire dal 1° aprile 2019: sono previste infatti, dal momento in cui vengono maturati i requisiti per la pensione, delle finestre mobili di tre mesi per i dipendenti del settore privato e di sei mesi per quelli del pubblico.

Tutti quei lavoratori che sceglieranno di andare in pensione con Quota 100, inoltre, dovranno rispettare per cinque anni il divieto di cumulo tra pensione e altri redditi: il massimo consentito è di 5 mila euro annui netti. Questo periodo di divieto, in sostanza, si riferisce all’intervallo di tempo tra la maturazione dei requisiti per Quota 100 e quelli per la pensione di vecchiaia.

Pensioni quota 100: cosa diceva la prima bozza

Il 28 ottobre la stampa ha riportato alcune indiscrezioni sul pacchetto pensioni, che dovrebbe contenere anche l’annunciata riforma della Fornero e la “quota 100”.

Secondo quanto riportato dal Messaggero, per le pensioni superiori ai 90 mila euro lordi l’anno, “non ci sarà nessun ricalcolo degli assegni in base ai contributi versati, e nemmeno il complesso meccanismo basato sulla cosiddetta ‘equità attuariale’ e che in pratica finiva per essere un taglio solo in base all’età del pensionamento”.

“Nell’ultima bozza messa a punto dai tecnici del Movimento Cinque Stelle e della Lega, lo strumento scelto è quello tradizionale del ‘contributo di solidarietà'”, scrive il quotidiano romano.

“La prima è più draconiana e prevede che il taglio si applichi all’intero importo della pensione applicando delle aliquote differenziate in base a degli scaglioni. Fino per le pensioni superiori a 90mila euro, ma inferiori a 130mila euro, in questa prima ipotesi, il taglio sarebbe dell’8% dell’intero assegno. Che salirebbe al 12% per le pensioni fino a 200mila euro, al 14% per quelle fino a 350mila euro lordi annui, per poi passare al 16% per quelle fino a 500mila euro lordi annui, per arrivare al 20% se la pensione supera la soglia dei 500 mila euro lordi annui”.

La seconda ipotesi invece “prevede che il contributo di solidarietà si applichi soltanto sulla parte di pensione che eccede i 90 mila euro. In questo caso le percentuali che verrebbero applicate sono leggermente più alte. Da 90 a 130mila euro si pagherebbe il 10%, da 130mila a 200mila euro il 14%, fino a 350mila euro il 16%, fino a 500mila euro il 18% e, infine, oltre i 500mila euro si continuerebbe invece a versare il 20%”.

Per quanto riguarda le cosidette “finestre”, nella bozza si legge che “sarà possibile dal 2019 andare in pensione anticipata avendo almeno 62 anni di età e 38 di contributi. I lavoratori privati iscritti all’Inps che avessero maturato i requisiti entro dicembre 2018 potranno uscire il 1 aprile 2019. Se li matureranno dal 1° gennaio 2019 potranno ricevere la pensione «trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti», quindi con una sorta di finestra mobile trimestrale. i lavoratori pubblici che maturano i requisiti per quota 100 entro il 31 dicembre avranno l’assegno pensionistico dal primo luglio, se maturano i requisiti successivamente il diritto alla decorrenza dell’assegno sarà maturato dopo sei mesi. Per il personale della scuola la finestra è annuale”.

“Chi non ha almeno quota 100 – somma tra età e contributi – quando andrà in pensione nel 2019?”, si legge su Repubblica. “Le due strade di uscita – vecchiaia e anticipata – sono sempre valide. Nel primo caso, l’età però sale di cinque mesi rispetto ad oggi: a 67 anni (con un minimo contributivo di 20 anni). Si adegua – come previsto dalla legge Fornero – alla speranza di vita. Nel secondo caso, si potrà fare domanda di pensione al raggiungimento di 42 anni e 10 mesi di contributi (un anno in meno per le donne), a prescindere dall’età, proprio come ora. Anche questo requisito sarebbe dovuto crescere di 5 mesi, ma il governo sembra intenzionato a lasciarlo bloccato”.

Pensioni: Le critiche dell’ex ministra Fornero

La legge Fornero che il Governo vuole superare prende il nome da Elsa Fornero, ministra delle Politiche sociali ai tempi dell’esecutivo guidato da Mario Monti.

Fornero ha duramente criticato il piano di Lega e Movimento Cinque Stelle.

Secondo l’ex ministra, le riforma introdotta dal governo gialloverde graverà in particolare sui “giovani e le generazioni future che dovranno pagarne i costi”.

In una recente intervista al Sole 24 Ore, Fornero ha sottolineato come le novità comporteranno un aggravio di costi sulle casse pubbliche che andrà ad aumentare ulteriormente il debito pubblico.

“Se si abbassa l’età del ritiro dal lavoro, in futuro si avranno problemi per assegni pensionistici che avranno perso potere d’acquisto, per cui serviranno altri interventi pubblici di tipo assistenziale”, ha osservato l’ex ministra.

Critiche anche nello specifico sulla quota 100: ”Si introduce un parametro esogeno e non si capisce se verrà adeguato o meno all’aspettativa di vita. Si considerano poi età e contributi, ma non gli importi della pensione. E non è noto che fine faranno l’Ape volontaria e quella sociale”.