Oscar 2019 favoriti Nomination | Pronostici | Candidature | Previsioni

OSCAR 2019 FAVORITI NOMINATION – L’Oscar è, nel mondo del cinema, il riconoscimento più antico e prestigioso. La statuetta d’oro – simbolo che contraddistingue il premio – ogni anno viene assegnata tra febbraio e marzo, una domenica, al Dolby Theatre di Los Angeles, in California.

A decidere i film, gli attori, i registi e tutte le personalità migliori che hanno lavorato nella stagione cinematografica appena trascorsa è l’Academy of Motion Picture Arts and Sciences che, circa un mese prima della cerimonia, annuncia quali sono i candidati agli Oscar. Per il 2019, in attesa delle nomination che verranno svelate il 22 gennaio, i bookmakers hanno già ipotizzato chi potrebbe esserci in lista.

> QUI TUTTO QUELLO CHE C’E’ DA SAPERE SUGLI OSCAR 2019

Oscar 2019 favoriti nomination | Film

Secondo le previsioni degli scommettitori, tra le pellicole che potrebbero essere nominate agli Oscar 2019 nella categoria Miglior film ci sono A star is born di Bradley Cooper e Green Book, diretto da Peter Farrelly, quotati rispettivamente 3.30 e 7.60. In quella dedicata al Miglior film straniero, non ci sono dubbi: Roma, l’affresco in bianco nero sulla storia drammatica di una donna in Messico, è a 2.78 punti di probabilità.

Oscar 2019 favoriti nomination | Attori

Rami Malek, già vincitore del Golden Globe 2019 per la sua interpretazione in Bohemian Rhapsody, è dato dai bookmakers a 1.80. Subito dopo di lui ci sono Christian Bale – anche lui trionfante agli ultimi Golden Globe – e Bradley Cooper – che oltre a dirigere A star is born ha pure recitato – le cui stime si attestano a 4 e 5.20. Nella stessa sezione, ma al femminile, le possibilità di vedere Glenn Close, Olivia Colman e Lady Gaga sono molto alte.

Nella categoria delle Migliori attrici non protagoniste, gli scommettitori puntano su Regina King (in Se la strada potesse parlare), Amy Adams (Vice – L’uomo nell’ombra) e Claire Foy (First Man): 1.61, 2.08 e 3. Tra i candidati uomini, invece, potrebbero svettare Mahershala Ali e Timothée Chalamet.

Oscar 2019 favoriti nomination | Regia e sceneggiatura

Chi ci sarà tra i Migliori registi? Alfonso Cuarón per Roma, Spike Lee per BlacKkKlansman e Cooper. Per quanto riguarda la categoria Miglior sceneggiatura originale, in nomination ci potrebbero essere La favorita (1.10), A Quiet Place – Un posto tranquillo, Sorry to Bother You, Van Gogh – Sulla soglia dell’eternità e Hereditary – Le radici del male, tutti a 2 punti.

Tra gli script non originali potrebbero essere candidati BlacKkKlansman, First Man di Damien Chazelle – già regista di La La Land – Black Panther e Morto Stalin, se ne fa un altro, il primo quotato a 1.21 mentre il resto a 2.

Infine, a proposito della sezione Miglior film d’animazione, i pronostici danno per sicura la presenza di Spider-Man: Un nuovo universo, Gli Incredibili 2 e L’isola dei cani.

> QUI TUTTI I DETTAGLI SULLE NOMINATION AGLI OSCAR 2019