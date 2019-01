Oroscopo | Segni zodiacali

Oroscopo | Origine | Segni zodiacali | Caratteristiche | Astrologia | Ascendente

OROSCOPO – Non tutti ammettono di leggerlo, di consultarlo, eppure ha un successo che non accenna a calare con il passare degli anni: stiamo parlando dell’oroscopo.

Persino i più scettici, infatti, non disdegnano di consultare le Stelle anche solo per curiosità, magari durante un periodo delicato o prima di prendere una decisione importante.

Ogni segno zodiacale, poi, ha delle particolari caratteristiche, che generalmente ritroviamo nel nostro carattere o in quello delle persone che ci circondano.

Ma che cos’è realmente l’oroscopo? Da cosa trae origine?

Oroscopo | Origine

L’oroscopo ha origini molto antiche. Individua la posizione degli astri principali del nostro sistema solare al momento della nascita di ciascuno.

La parola oroscopo, nel suo significato originario, indicava infatti il punto della costellazione dello zodiaco, sorto in uno specifico momento all’orizzonte, che costituisce la base per configurare la posizione degli altri segni zodiacali e dei pianeti in relazione a un momento specifico, come una nascita o un evento.

In un senso più ampio, l’oroscopo indica, rispetto ai dodici segni dello zodiaco, l’osservazione del cielo e la posizione dei pianeti in un momento dato e le previsioni circa l’influenza che quella determinata configurazione potrebbe avere sull’evento in base al quale è calcolato.

Oroscopo | Astrologia

Alla base dell’oroscopo vi è l’astrologia, un’antichissima tradizione che studia i movimenti degli astri, ritenendo che la posizione delle stelle influenzi direttamente la vita delle persone.

Quello che leggiamo comunemente sui giornali o sui siti è chiamato tecnicamente Oroscopo Segno-Solare.

Si tratta di un’interpretazione dell’influenza degli astri sul proprio segno, in base al Segno Zodiacale in cui si trovava il Sole nel momento in cui si è nati.

Le predizioni fornite dagli astrologi sono generiche. Non si tratta infatti di un’interpretazione del futuro.

È evidente infatti che non tutte le persone con lo stesso segno zodiacale possono vivere le stesse esperienze, avere giornate simili ecc.

Per questo l’oroscopo va letto con buon senso: una guida, per chi ci crede, ma da prendere sempre con leggerezza.

D’altronde per avere un quadro astrologico completo non basta conoscere il proprio segno zodiacale.

Oroscopo | Ascendente

Ci sono altri fattori da tenere in considerazione, tra cui quello dell’ascendente. Tecnicamente l’ascendente è il punto dello zodiaco che interseca l’orizzonte terrestre ad est al momento della nascita di un individuo.

In parole povere, identifica il segno zodiacale che stava sorgendo al momento della nostra nascita.

Conoscere il proprio ascendente, o magari quello di una persona che stiamo iniziando a frequentare, è importante perché è l’elemento che indica come una persona si comporta quando si trova a relazionarsi con gli altri.

È quindi un elemento che influenza la personalità dell’individuo.

Assieme al Sole (l’ego) e alla Luna (il nostro essere più profondo, il subconscio), l’ascendente è inoltre uno degli elementi più importanti nell’interpretazione di una carta natale.

Oroscopo | Segni zodiacali

La Ruota dello Zodiaco viene suddivisa in dodici parti uguali, che rappresentano i dodici segni zodiacali e prendono il nome di dodici costellazioni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Ciascun segno occupa esattamente 30 gradi del Cerchio Zodiacale. Nel momento in cui nasciamo, il Sole si trova in uno di questi 30 gradi all’interno di uno dei dodici segni zodiacali, il nostro segno di nascita.

In base al grado, ogni segno è diviso in tre decadi, di cui spesso di sente parlare: la prima decade va dallo 0 ai 10 gradi, la seconda decade va dai 10 ai 20 gradi e la terza decade va dai 20 ai 30 gradi.

A ciascun segno, come vedremo, sono attribuite particolari caratteristiche. In generale, i dodici segni si differenziano secondo uno dei quattro elementi: Aria, Acqua, Terra e Fuoco.

I segni di fuoco sono: Ariete, Leone e Sagittario.

I segni di terra sono Toro, Vergine e Capricorno.

I segni di aria sono: Gemelli, Bilancia e Acquario.

I segni di acqua sono: Cancro, Scorpione e Pesci.

Oroscopo | Caratteristiche Ariete

È il primo segno dello zodiaco. Segno di fuoco, l’Ariete è istintivo, pieno di ardore e di energia; è coraggioso e spontaneo ma al tempo stesso indisciplinato.

Si infiamma facilmente e ha una grande fiducia in se stesso, che a volte può portarlo a correre dei rischi non sempre necessari.

Molto capace sul lavoro e avido di potere, l’Ariete vive al ritmo di un’idea al secondo. L’Ariete è senz’altro conquistatore, anche nella vita sentimentale.

Tende quindi a voler dominare sul proprio partner, difettando di pazienza e diplomazia. (Clicca qui per tutti i dettagli sull’Ariete)

Oroscopo | Caratteristiche Leone

Orgoglio e ambizione sono gli aggettivi che più si addicono ai Leone.

Fiero e determinato a comandare, è molto concreto ma a volte pecca troppo di egocentrismo.

Adora esporsi e stare al centro dell’attenzione, ma al tempo stesso è anche molto generoso e ha un cuore d’oro. (Clicca qui per tutti i dettagli sul Leone)

Oroscopo | Caratteristiche Sagittario

Avventuriero, a tratti un po’ nomade, socievole, sincero e generoso.

Queste le principali caratteristiche del Sagittario.

Le persone nate sotto questo segno sono dei cercatori in senso ampio, sempre pronti a interrogarsi sul senso della vita. Amano infatti le materie religiose e filosofiche. (Clicca qui per tutti i dettagli sul Sagittario)

Oroscopo | Caratteristiche Toro

È un segno socievole ed equilibrato, ma al tempo stesso testardo e deciso.

I nati sotto il segno del Toro sono amanti di tutto ciò che è bello, compresi i piaceri della carne.

Pur avendo infatti una propensione molto terrena e sensuale, il Toro aspira comunque ad avere una serena e stabile vita di coppia, essendo in fin dei conti un gran sentimentalista. (Clicca qui per tutti i dettagli sul Toro)

Oroscopo | Caratteristiche Vergine

Intelligente, gran perfezionista e molto pignolo.

Il segno della Vergine è ipercritico e attento ai dettagli: caratteristiche che mette spesso a disposizione degli altri e nel proprio lavoro.

I nati Vergine hanno il bisogno costante di sentirsi utili, per questo a volte tendono a diventare iperattivi e ipocondriaci. (Clicca qui per tutti i dettagli sulla Vergine)

Oroscopo | Caratteristiche Capricorno

Ambizioso, testardo e determinato. Il duro lavoro non lo spaventa, anzi.

Il Capricorno ha degli obiettivi chiari nella vita e farà di tutto per ottenerli.

È scrupoloso e paziente, ha un’ambizione illimitata che può portarlo a volte ad essere un filo egoista.

Sa essere molto concreto e pragmatico ed ama le tradizioni. (Clicca qui per tutti i dettagli sul Capricorno)

Oroscopo | Caratteristiche Gemelli

La caratteristica principale dei Gemelli è quella di essere dei gran chiacchieroni.

Amano stare in compagnia, sono intelligenti e curiosi, dotati di grande immaginazione e di una mente votata a pensieri intellettuali.

Sono molto svegli ma al tempo stesso cambiano umore facilmente.

La loro curiosità li aiuta a mantenersi sempre giovani e a sviluppare doti da leader. (Clicca qui per tutti i dettagli sui Gemelli)

Oroscopo | Caratteristiche Bilancia

È un segno che ama trovare il suo equilibrio in compagnia di un’altra persona.

Odia la solitudine e preferisce la vita di coppia.

I nati Bilancia sono persone oggettive, che amano la giustizia e l’equità, ma anche il bello, la cultura e la cortesia.

Spesso sono infatti degli artisti e amano la moda. Sono gentili e odiano i conflitti: preferiscono sempre risolvere eventuali contenziosi con le parole. (Clicca qui per tutti i dettagli sulla Bilancia)

Oroscopo | Caratteristiche Acquario

L’Acquario è un intuitivo, spesso utopico e idealista.

È geniale e pieno di immaginazione, non a caso appartengono a questo segno alcuni dei più importanti inventori della storia come Darwin e Galileo.

L’Acquario è un anticonformista, che non perde tempo in relazioni o discussioni inutili. Ama le novità e tutto ciò che appare originale.

Dal punto di vista sentimentale è un partner fedele e onesto. (Clicca qui per tutti i dettagli sull’Acquario)

Oroscopo | Caratteristiche Cancro

Il Cancro è un segno che ama la vita casalinga, la famiglia e gli agi delle pareti domestiche.

Ama le tradizioni ed è spesso molto patriottico.

Ama andare per la propria strada, ma quando le cose non vanno per il verso giusto tende a chiudersi in se stesso, anche a costo di risultare lagnoso o addirittura vendicativo. (Clicca qui per tutti i dettagli sul Cancro)

Oroscopo | Caratteristiche Scorpione

Affascinante, misterioso, è un segno che presenta parecchie contraddizioni.

Cocciuto e determinato, lo Scorpione va avanti risoluto nel realizzare i propri obiettivi.

All’apparenza freddo e riservato, in realtà in amore è molto passionale, anche se non è propenso alla stabilità della vita di coppia. (Clicca qui per tutti i dettagli sullo Scorpione)

Oroscopo | Caratteristiche Pesci

L’ultimo segno del ciclo zodiacale. Intuitivi, altruisti, i Pesci sono molto concentrati sul loro percorso individuale.

Hanno un carattere spesso mutevole e instabile.

Sono accomodanti e comprensivi, sempre pronti ad aiutare agli altri e per questo generalmente molto amati. Ma non manca in loro un velo di timidezza. (Clicca qui per tutti i dettagli sui Pesci)

