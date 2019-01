Oroscopo di oggi | TPI | Giorno | Astrologia | Segni zodiacali

OROSCOPO DI OGGI TPI – Alla fine lo leggiamo tutti. Anche chi non ammette e ammetterà mai di dargli un’occhiata. Stiamo parlando dell’oroscopo. Molti di noi interpellano le stelle. Chi per curiosità chi perché ci crede e chi perché cerca risposte.

Ogni segno ha delle particolari caratteristiche, che generalmente ritroviamo nel nostro carattere o in quello delle persone che ci circondano. Ma cosa dicono le stelle per la giornata di oggi? Che giornata sarà? Di seguito l’oroscopo di TPI per la giornata di oggi:

Oroscopo di oggi venerdì 11 gennaio 2019 | Cosa dicono gli astri

Ariete

Giornata che sarà caratterizzata da un po’ di nervosismo. Ma non disperate: il sereno arriverà presto. In testa avete un solo pallino: un viaggetto con la persona amata, progetto che coltivate da tempo. Date sfogo ai vostri sogni. Single? Starete bene e farete scintille in campo sentimentale

Toro

E’ il vostro momento. La giornata proseguirà su questa linea. Sfruttate la striscia favorevole e godetene. Trasformazioni positive in arrivo. Attenti però in amore: una discussione mai risolta e/o una parola di troppo e subito sarete pronti a iniziare un litigio. Evitate.

Oroscopo di oggi 11 gennaio 2019 | Gemelli

Emozioni e novità potrebbero profilarsi all’orizzonte nel campo lavorativo e sentimentale. Potreste incorrere però anche in qualche problema mai riscontrato prima: calma, la soluzione potrebbe essere più facile del previsto.

Cancro

Prudenza è la parola chiave per questa giornata sopratutto nei rapporti interpersonali. In amore un po’ di maretta all’interno del rapporto. Problema riscontrabile soprattutto in ambito di quelle coppie con problemi già in corso.

Leone

E’ arrivato il momento di fare il punto della situazione in vari aspetti della propria vita. Sarà necessario meditare su questioni pendenti del passato. Giornata – probabilmente – piatta in amore.

Oroscopo di oggi 11 gennaio 2019 | Vergine

I nati sotto il segno della Vergine potranno mettersi in gioco in molti campi. C’è da sfruttare l’influenza benefica degli astri. In amore servirà un po’ più di elasticità: non ci sarà nulla che vi impedirà di vivere serenamente il vostro rapporto.

Bilancia

Giornata ricca di riflessioni che potrebbe spingere verso decisioni nette. Attenzione ai rapporti interpersonali. In particolare il rapporto con il partner…

Scorpione

Fare chiarezza su alcune situazioni dell’ultimo periodo non guasterebbe. Lavoro? Concentratevi sulle nuove opportunità.

Sagittario

All’orizzonte nuove sfide e buone nuove all’interno del campo professionale. In amore situazione stazionaria, ma c’è da lavorarci un po’.

Oroscopo di oggi 11 gennaio 2019 | Capricorno

Determinazione è la parola chiave della giornata. Nuovi obiettivi potrebbero essere raggiunti in campo lavorativo e sentimentale, ma con il giusto tempo.

Acquario

Le stelle consigliano di concentrarsi maggiormente sul lavoro e sulla relazione con il proprio partner. Siate più “aperti” e “disponibili”, non guasterà.

Pesci

Mostrate il vostro lato compassionevole: apritevi al partner e ai vostri amici. Siate socievoli. E’ la giornata giusta.

Oroscopo di oggi | Cos’è la Ruota dello Zodiaco

La Ruota dello Zodiaco è suddivisa in dodici parti uguali che rappresentano i dodici Segni Zodiacali. Ciascuno di loro occupa 30 gradi nel Cerchio Zodiacale: nel momento in cui si nasce, il sole ha una posizione all’interno di uno dei dodici segni e questo determina il nostro segno di nascita. Ogni segno zodiacale è diviso in tre decadi: la prima va dallo 0 ai 10 gradi, la seconda va dai 12 ai 20 gradi e le terza dai 20 ai 30 gradi.

Oroscopo di oggi | Di che segno sei?

I segno zodiacali sono dodici: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. A ciascuno segno sono ricondotte caratteristiche comportamentali e uno dei quattro elementi: Aria, Acqua, Terra e Fuoco.

I segni di fuoco sono: Ariete, Leone e Sagittario.

I segni di terra sono Toro, Vergine e Capricorno.

I segni di aria sono: Gemelli, Bilancia e Acquario.

I segni di acqua sono: Cancro, Scorpione e Pesci.

Oroscopo di oggi | Come si calcola l’ascendente

L’ascendente rappresenta il segno zodiacale che, al momento della nascita, si trova sull’orizzonte est locale. Secondo l’astrologia, l’influenza dell’ascendente si manifesta nel mondo in cui la persona si comporta con chi lo circonda.

Oroscopo di oggi | Origine

L’oroscopo (dal termine latino hōroscopus, a sua volta proveniente dal greco ὡροσκόπος hōroskópos, composto di ὥρα (hṓra), durata di tempo, e σκοπέω (skopéō), osservare) ha origini molto antiche. Individua la posizione degli astri principali del nostro sistema solare al momento della nascita di ciascuno.

La parola oroscopo, nel suo significato originario, indicava infatti il punto della costellazione dello zodiaco, sorto in uno specifico momento all’orizzonte, che costituisce la base per configurare la posizione degli altri segni zodiacali e dei pianeti in relazione a un momento specifico, come una nascita o un evento.

In un senso più ampio, l’oroscopo indica, rispetto ai dodici segni dello zodiaco, l’osservazione del cielo e la posizione dei pianeti in un momento dato e le previsioni circa l’influenza che quella determinata configurazione potrebbe avere sull’evento in base al quale è calcolato.

