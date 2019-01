Oroscopo di domani | TPI | Giorno | Astrologia | Segni zodiacali

OROSCOPO DI DOMANI TPI – Vuoi o non vuoi, tutti abbiamo consultato – almeno una volta – l’oroscopo. Per scoprire come sarà stata la nostra giornata/mese/anno o per cercare sicurezze per il prossimo futuro dal punto di vista dell’amore, del lavoro e della fortuna. Insomma, ci siamo “affidati” agli astri.

Ma qual è il mio oroscopo per la giornata di domani? Che giorno mi attende? Di seguito l’oroscopo di TPI per la giornata di domani:

Oroscopo di domani venerdì 11 gennaio 2019 | Cosa dicono gli astri

Ariete

Il vostro weekend comincerà benissimo. La Luna nel segno influirà molto sul vostro umore, che a sua volta vi permetterà di vivere momenti meravigliosi con il vostro partner. Il sabato sarà anche l’occasione per ricevere un regalo che aspettavate da tanto tempo.

Single, vi sentite perennemente alla ricerca dell’avventura. Ma per tenere alta l’autostima dovete anche pensare alle amicizie, a sedimentare i rapporti piuttosto che abbandonarsi a fugaci frequentazioni. Trovate sempre il modo di non annoiarvi e questo è un bene, perché scoprite nuovi interessi.

Nel lavoro, il fine settimana porterà anche un po’ di serenità. Sono stati giorni impegnativi, ma avete capito che non bisogna mai mollare la presa. Anzi, meglio rilanciare: le stelle saranno al vostro fianco.

Toro

Si apre un weekend di discreto relax. In fondo sentite di meritarlo: dedicatevi agli amici, alla famiglia e ovviamente ai vostri compagni di vita. Ricaricare le pile sarà utile per la prossima settimana, nella quale avrete una marcia in più per raggiungere alcuni obiettivi che vi siete prefissati.

Se invece dovete lavorare anche di sabato, non temete: riuscirete a evitare brutte noie, anzi, la giornata sarà anche molto produttiva.

Single, per voi invece la situazione è un po’ diversa: ultimamente vi siete sentiti un po’ insofferenti nei confronti di tutto il mondo. Dovete imparare a usare un po’ più di pazienza, altrimenti non farete altro che crearvi terra bruciata intorno.

Oroscopo di domani | Gemelli

Anche per voi Gemelli non sarà in fondo una giornata complicata. Ci saranno certo alcune noie, che richiederanno tutto il vostro impegno, ma siete abituati a sentire la pressione e ciò non consentirà a un contrattempo di rovinarvi il weekend.

Se siete fidanzati o sposati da molto tempo, sentite che l’affiatamento col partner è più forte che mai. Non dimenticate, però, di continuare a coltivarlo.

Single, per voi invece sarà una giornata di nervi a fior di pelle. E quell’imprevisto a metà mattinata non farà altro che rovinare i piani… Aspettate giorni migliori per provare a trasformare quella relazione a cui pensate spesso in qualcosa di più serio.

Cancro

Il vostro risveglio porta un solo pensiero in testa: l’amore. Avete una gran voglia di abbandonarvi alla passione e al desiderio, senza pensare alle possibili conseguenze. Il vostro partner la pensa come voi: sarà una giornata divertente.

Vivrete un momento favorevole anche se invece avete bisogno di risolvere alcuni problemi di coppia, che hanno caratterizzato soprattutto l’ultima settimana. Approfittatene.

Single, non vi siete mai sentiti così desiderati. Avete conosciuto una persona che insiste moltissimo per vedervi, stare con voi e superare le vostre resistenze. Cosa volete fare? Chiedetevelo, ma sappiate che il momento è assolutamente favorevole.

Leone

Va bene, vi sentite sotto terra. La settimana, soprattutto in campo lavorativo, vi ha lasciato ko. E gli stress non si sono fermati: anche sabato perderete le staffe per problemi di lavoro, soprattutto a causa di alcuni colleghi.

Porterete il lavoro a casa anche oggi: il vostro partner ne sarà felice? Quando pensate di dedicargli un po’ di tempo in più? C’è un’alta probabilità di discussioni in casa, noi vi abbiamo avvertito.

Qualche difficoltà anche per i single: siete perennemente indecisi, sul lavoro, in amore, con la vostra famiglia. È forse ora di maturare un po’?

Oroscopo di domani | Vergine

Giornata nella media, nessun picco ma neanche nulla di preoccupante all’orizzonte.

La cosa che vi rimprovera di più il vostro compagno è che non riuscite mai a smettere i panni del guerriero medievale, con una dura corazza di ferro a coprire eventuali parti vulnerabili. Scioglietevi, siate più dolci, dimostrate i vostri affetti che pure sono così forti. Non è mai una scelta sbagliata.

A lavoro per fortuna riuscirete a concludere alcune trattative che portate avanti da tempo e che vi hanno causato non poco stress.

Bilancia

È un sabato positivo quello che sta per arrivare. Siete riusciti finalmente ad appianare tutti i malintesi con il vostro partner e questo vi permetterà di svegliarvi finalmente di buonumore. Da quanto tempo non vi succedeva?

Sfruttate l’onda positiva per fare tutto quello che avete rimandato negli ultimi giorni. Pensate a rilassarvi, passate del tempo con la vostra famiglia e soprattutto parlate, raccontatevi a chi vi vuol bene. Siete stati troppo assenti ultimamente.

Scorpione

Avevate programmato il sabato in modo quasi scientifico: tantissimi impegni, tra studio, lavoro, scadenze e impegni precedenti. Inutile dirvi che non riuscirete a fare tutto quello che vi eravate prefissati. Colpa delle stelle? Sì, ma anche un po’ vostra.

Chi vi conosce bene sa come trattarvi quando avete questo umore e vedete tutto nero. Per fortuna il vostro partner rientra tra queste persone, per cui saprà come prendervi e soprattutto come farvi tornare allegri.

Se siete single, invece, provate ad aprirvi di più. Classificate ogni persona nuova che incontrate come troppo frivola, oppure troppo noiosa, oppure troppo piena di sé. State forse proiettando le vostre caratteristiche sugli altri?

Sagittario

È in arrivo un giorno un po’ sottotono. Il vostro sabato sarà piatto, non avrete molta voglia di fare qualcosa di diverso dal solito, di uscire, di conoscere nuove persone. Che vi succede?

Siete stanchi della routine settimanale, è vero, ma anche passare il sabato sul divano è una routine altrettanto negativa. Che fare? Affidatevi, come fate spesso, al vostro partner. Saprà guidarvi e insieme vi concederete alle emozioni e, perché no, anche a qualche lusso.

Nel lavoro, tenetevi pronti: nell’immediato futuro vi aspettano grosse novità.

Oroscopo di domani | Capricorno

Sabato perfetto in amore e nel lavoro, situazione un po’ diversa se siete single. Vivrete momenti fantastici in coppia, soprattutto grazie alla vostra innata abilità nel prendere iniziative che spiazzano, in positivo, il partner.

Sul lavoro, state acquisendo una certa indipendenza, sia da alcuni colleghi che vi hanno fatto da chioccia, sia dal punto di vista economico. E non c’è nulla che possa darvi soddisfazioni maggiori.

Single, come vi abbiamo anticipato sarà una giornata no. Perché? State soffrendo da qualche giorno, a causa di qualcuno che è uscito da poco dalla vostra vita. Cercate di vedere il bene in ogni cosa, il riscatto non è lontano.

Acquario

Giornata con alti e bassi, a causa degli astri che sono un po’ discontinui rispetto al vostro segno. Sul lavoro siete assaliti da tantissime nuove idee: vorreste metterle tutte in pratica, ma non avete tempo e mezzi. Dovete scegliere su quale puntare: che stress!

In amore sarà un sabato travagliato: state cercando di farvi perdonare per un vostro errore, ma il vostro partner sembra deciso a non concedervi un’altra chance. Tranquilli, in serata si ammorbidirà.

Pesci

Amici dei Pesci, sarà un buon fine settimana. State vivendo già da qualche giorno un periodo felice in ambito sentimentale: la vostra forza e il vostro sapersi divertire influiscono molto anche sul partner, che non vi cambierebbe per nessuno al mondo.

Giornata produttiva anche sul lavoro, dove riuscirete a raggiungere alcuni obiettivi contando solo sulle vostre forze.

Se siete single, invece, oggi avrete una grande occasione. Sarete in grado di riconoscerla e coglierla al volo?

Oroscopo di domani | Cos’è la Ruota dello Zodiaco

La Ruota dello Zodiaco è suddivisa in dodici parti uguali che rappresentano i dodici Segni Zodiacali. Ciascuno di loro occupa 30 gradi nel Cerchio Zodiacale: nel momento in cui si nasce, il sole ha una posizione all’interno di uno dei dodici segni e questo determina il nostro segno di nascita. Ogni segno zodiacale è diviso in tre decadi: la prima va dallo 0 ai 10 gradi, la seconda va dai 12 ai 20 gradi e le terza dai 20 ai 30 gradi.

Oroscopo di domani | Di che segno sei?

I segno zodiacali sono dodici: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. A ciascuno segno sono ricondotte caratteristiche comportamentali e uno dei quattro elementi: Aria, Acqua, Terra e Fuoco.

I segni di fuoco sono: Ariete, Leone e Sagittario.

I segni di terra sono Toro, Vergine e Capricorno.

I segni di aria sono: Gemelli, Bilancia e Acquario.

I segni di acqua sono: Cancro, Scorpione e Pesci.

Oroscopo di domani | Come si calcola l’ascendente

L’ascendente rappresenta il segno zodiacale che, al momento della nascita, si trova sull’orizzonte est locale. Secondo l’astrologia, l’influenza dell’ascendente si manifesta nel mondo in cui la persona si comporta con chi lo circonda.

