Oroscopo 2019: come sarà l’anno della Vergine? Cosa prevedono le stelle

OROSCOPO 2019 VERGINE – I nati della Vergine saranno travolti da una nuova dose di rinnovato fascino in questo 2019. Attenzione quindi, soprattutto in campo amoroso, a non esagerare nel rendersi schivi e imprevedibili: in poche parole la Vergine deve dosare bene l’amore per se stesso con quello per il partner. Affidabilità prima di tutto.

> QUI L’OROSCOPO 2019 DI TUTTI I SEGNI

Sotto il profilo lavorativo ci sarà Saturno a garantire alla Vergine tante nuove possibilità in cui saprà destreggiarsi con il giusto spirito. L’entusiasmo sarà compagno fedele in vista dei numerosi cambiamenti che attendono anche questo segno. Un po’ imprudenti per i primi mesi dell’anno, i nati della Vergine sapranno gestire risparmi e nuove idee per investirli in modo più efficacie a partire dalla primavera.

Infine, attende la Vergine un 2019 all’insegna del benessere fisico: sensualità ed energia come se piovesse.

Oroscopo 2019 Vergine | Le caratteristiche del segno

La Vergine è il sesto segno dello zodiaco, a cui appartengono tutti i nati dal 24 agosto al 23 settembre.

È un segno di terra, governato da Mercurio. I Vergine, tra le loro principali caratteristiche, hanno la razionalità, la capacità di pensiero e un’intelligenza spiccata.

Sono molto pignoli e critici. La parola che infatti meglio rappresenta questo segno è infatti precisione.

Un’attenzione maniacale ai dettagli rivolta soprattutto ad aiutare gli altri. Per questo i Vergine sono particolarmente adatti al lavoro, poiché sono ingegnosi, metodici ed efficienti.

Il senso del dovere innato in queste persone è davvero considerevole. Attenti ai particolari, per alcuni in maniera pedante, studiano in modo minuzioso tutti i loro progetti.

I Vergine sono per lo più iperattivi e sono anche abili comunicatori. Hanno grande sicurezza in se stessi, e questo a volte può portarli ad essere un po’ scettici nei confronti degli altri.

Chi ha vicino una Vergine sa dunque che tutto funziona, è organizzato, può contare su cure e attenzioni speciali.

Un argomento che interessa questo segno è la propria salute, per la quale si preoccuperà molto, tanto da farne in molti casi il proprio mestiere.

In amore la Vergine è capace di lasciarsi andare ed è devota ai suoi amanti, anche se può essere un po’ gelosa.