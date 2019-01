Oroscopo 2019: come sarà l’anno dello Scorpione? Cosa prevedono le stelle

OROSCOPO 2019 SCORPIONE – Come se ce ne fosse bisogno, questo 2019 porterà ai nati dello Scorpione una carica di sensualità aggiuntiva. Sia in amore che negli altri campi, infatti, le previsioni vedono lo Scorpione carico per “acchiappare” al volo tutte le occasioni possibili. Attenzione solo alle coppie: questa condizione potrebbe portare ad avere dei colpi di testa.

Ma è sotto il profilo professionale che questo 2019 si rivelerà molto soddisfacente. Se infatti i nati sotto questo segno si sapranno liberare da insicurezze e paure, allora saprete cogliere occasioni che sfuggono ad altri. La scaltrezza, infatti, è quest’anno il valore aggiunto che lo Scorpione dovrà saper utilizzare saggiamente.

Bene anche la forma fisica e la salute, soprattutto nei primi mesi dell’anno. Attenzione alla linea nella seconda parte del 2019: esiste un’importante possibilità che lo Scorpione prenda qualche chiletto in più.

Oroscopo 2019 Scorpione | Le caratteristiche del segno

Lo Scorpione è l’ottavo segno dello Zodiaco. È un segno d’acqua a cui appartengono tutti i nati tra il 22 ottobre e il 22 novembre.

Si tratta di persone molto curiose e al tempo stesso affascinanti e misteriose: di certo non facile da capire a fondo, e in tal senso si tratta del segno più contraddittorio e complesso dei dodici.

Intuitivo, sensibile, determinato e pronto a resistere a qualunque avversità: lo Scorpione sembra quasi goda degli imprevisti!

Il mondo per i nati Scorpione è sempre o bianco o nero, non conoscono mezzi termini.

Hanno molti interessi e passioni, anche se all’apparenza possono apparire freddi e riservati.

Sono tenaci, cocciuti e vanno avanti senza mai mollare la presa.

Portano avanti con determinazione tutti i loro progetti, sfruttando la loro precisione e anche uno spiccato intuito naturale.

Sia nel gioco che nel lavoro amano la competizione.

Il pianeta assegnato a questo segno è Plutone, che era il dio degli Inferi.

Anche in amore lo Scorpione è estremamente passionale e combattivo: e ovviamente il vincitore vuole essere lui.

Lo Scorpione non è un gran sentimentale, perché il suo bisogno eccessivo di rimanere indipendente spesso gli impedisce di trovare la stabilità. Anzi, normalmente è più attirato da avventure passeggere e intense che da una relazione stabile.