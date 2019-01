Oroscopo 2019: come sarà l’anno dei Pesci? Cosa prevedono le stelle

OROSCOPO 2019 PESCI – Un 2019 in cui la curiosità sarà la guida verso il successo per i nati dei Pesci. Sia in campo amoroso che professionale, allontanarsi dalle certezze potrà portare grandi novità e soddisfazioni; i single avranno infatti grandi opportunità di sfruttare al meglio fascino ed originalità di cui i Pesci sono generalmente ben dotati. Per chi è in coppia, invece, attenzione solo al ritorno dalle vacanze estive perché potrebbero sorgere litigi inattesi.

> QUI L’OROSCOPO 2019 DI TUTTI I SEGNI

Ma è sotto il profilo professionale che arriveranno le più grandi soddisfazioni: saranno apprezzati lati della personalità dei Pesci prima non guardati con la giusta attenzione. Attenzione solo a non dare fastidio a chi rimane più in ombra mentre i Pesci si irradiano di nuova luce. Anno fantastico anche per il benessere fisico: il 2019 vedrà i nati dei Pesci belli e più sensuali.

Oroscopo 2019 Pesci | Le caratteristiche del segno

Si tratta del dodicesimo segno, l’ultimo del ciclo zodiacale.

Rientrano in questo segno le persone nata tra il 20 febbraio e il 20 marzo.

I nati sotto il segno dei Pesci sono persone altruiste e spirituali. Danno molta importanza ai loro sentimenti e sono dominati da una forte ambivalenza.

Dotati di una grande intuizione e di un’estrema sensibilità, i nativi di questo segno sentono profondamente le emozioni di chi li circonda.

In amore i Pesci sono amanti sorprendenti e tormentati.

Spesso a metà tra uno stato concio e l’inconscio, sanno alimentare le fantasie del proprio partner, diventando persone molto erotiche.

Possono essere contemporaneamente rubacuori e amanti platonici e riservati, forse per paura di impegnarsi.

Il pianeta che li governa è Giove. A causa della loro indole altruista, le persone di questo segno non sfruttano a pieno le loro reali possibilità.

Più è grande la loro onestà, più loro sono pieni di dubbi riguardo alle loro capacità.

Ciò provoca grande paura per il futuro e, a volte, una forte inquietudine.

Segno d’acqua, è estremamente recettivo, educato, compassionevole e solidale.

I nati sotto il segno dei Pesci possono lasciarsi andare come un fiume ed avere una natura sensibile e spirituale, che può rivelarsi abbastanza affascinante.