Oroscopo 2019: come sarà l’anno dei Gemelli? Cosa prevedono le stelle

OROSCOPO 2019 GEMELLI –Le parole d’ordine per i Gemelli per questo 2019 sono due: curiosità ed entusiasmo. Superate delle iniziali difficoltà, infatti, questo segno potrà avere grande fortuna nel corso del nuovo anno se saprà archiviare il vecchio e mettere le giuste energie per il nuovo. Ciò vale sia in campo amoroso che professionale; i nati sotto questo segno dovranno affrontare dei cambiamenti diventati ormai necessari al fine di rinnovarsi ed essere più pieni e soddisfatti della propria vita sentimentale e del proprio lavoro.

Il consiglio è quindi quello di non porsi nessun tipo di limite, a meno che non si tratti di salute: sotto questo profilo è meglio per i Gemelli mantenersi cauti e prestare attenzione, in particolare, alle articolazioni. Superati i primi mesi del 2019, poi, anche le condizioni fisiche troveranno giovamento dal rinnovamento.

Oroscopo 2019 Gemelli | Le caratteristiche del segno

I Gemelli sono il terzo segno dello Zodiaco. A questo segno zodiacale appartengono tutti i nati dal 22 maggio al 21 giugno.

È un segno d’aria che ama dialogare, conversare, conoscere nuovi posti e persone.

Sono in effetti dei gran chiacchieroni, molto attenti a coltivare i rapporti interpersonali.

I nati sotto questo segno sono personaggi luminosi, solari, intelligenti e amanti delle feste: per questo star con loro è divertente.

Insomma con i Gemelli annoiarsi è impossibile.

Tra i loro difetti, quello di cambiare facilmente umore, a volte anche solo per capriccio.

Sono quindi molto mutevoli, anche in senso positivo. Riescono infatti facilmente ad adattarsi a tutte le situazioni con grande flessibilità.

Sono persone di buon cuore, davvero energici, tanto che qualcuno potrebbe interpretare questo entusiasmo tipico dei Gemelli come eccessivo.

Come tutti i segni d’aria, i Gemelli sono persone riflessive.

La loro grinta li porta ad essere dei leader in campo lavorativo e nei gruppi interpersonali. Sono governati dal pianeta Mercurio.

Hanno un’innata esuberanza che li fa apparire sempre giovani.

Sono anche dei maestri del doppio gioco, per questo facilmente possono finire per dimostrarsi poco fedeli.

In generale i Gemelli tendono ad interessarsi a tutto ma fanno fatica ad attaccarsi, a lasciarsi coinvolgere fino in fondo.